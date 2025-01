Atlantic-Tac

Quand le saphir se met à la couleur et quand le sabre se met en garde : c’est l’actualité des montres au temps de Nivôse

Mais aussi, pour cette première chronique Atlantic-Tac de l’année, une Italienne des plus nonchalantes, une ultra-précision des mieux carbonées, une discrétion zodiacale des plus vineuses et une icône vintage des plus heureusement ressuscitées…