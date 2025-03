Atlantic-Tac

Quand le damas plonge et quand le canon tonne : c’est l’actualité des montres à la veille de la Wonder Week genevoise…

Mais aussi un embiellage tenté par l’écarlate, une régulation en noir et blanc, des fuseaux rotatifs pour suivre la course du soleil, une aventurière en trois couleurs et un salon qui promet…