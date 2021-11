Petits conseils pour dépanner le téléphone de quelqu’un d’autre à distance

Lorsque vous avez un problème avec votre téléphone, pas de souci. Vous recherchez un tuto sur YouTube ou avec deux-trois recherches Google, c'est réglé. Par contre régler les problèmes de quelqu'un d'autre, c'est toute une autre affaire. Et lorsque l'on n'est pas présent avec celle-ci, l'exercice peut paraître périlleux. Au téléphone ou par SMS, la frustration est sous-jacente et on passe plus de temps à essayer de déterminer le problème qu'a le résoudre.

Le saviez-vous ? Il existe des applications pour voir par vous même ce qu'il se passe dans le téléphone d'une autre personne et ainsi l'aider à résoudre son problème à distance. Oui il y a une application pour tout et l'une des meilleure dans ce domaine s'appelle TeamViewer QuickSupport. Il est facile à comprendre et il accessible pour les appareils Android et iOS.

La personne que vous aidez doit installer l'application TeamViewer Remote Control et celle qui effectue le support doit elle installer l'application Quick Support. La personne qui a besoin d'aide installe et lance TeamViewer QuickSupport et transmet son identifiant à neuf chiffre à l'aidant. Une fois le code d'identification transmis, on se connecte via l'application Quick Support pour aider celui qui en a besoin.

Ainsi, on peut utiliser l'appareil comme s'il était devant soit et en prendre contrôle soucis afin de vérifier ce qui ne marche pas. Chaque partie peut rester en contrôle grâce à un chat intégré.

TeamViewer QuickSupport n'est en aucun cas le seul logiciel qui vous permet de visualiser et de contrôler l'écran d'un smartphone à distance, mais c'est l'un des meilleurs. Il existe aussi Vysor, mais qui est payant, Anydesk, aussi, ou bien Zoom.

L'accès à distance ou le partage d'écran (ou les deux ensemble) sont aussi disponibles dans une variété d'applications. FaceTime prend en charge le partage d'écran sur les toutes dernières versions des logiciels mobiles et de bureau d'Apple : Si la personne que vous aidez lance un appel FaceTime à partir de l'iPhone avec lequel elle a des problèmes, elle peut toucher le bouton Partager le contenu (un chiffre par un écran). Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez ces outils - vous ne voulez pas accorder un accès complet à votre smartphone à quiconque en qui vous n'avez pas confiance, même si vous pouvez couper la connexion à tout moment.

