Petit guide des meilleurs accessoires de la Nintendo Switch

La console Nintendo Switch est exposée dans un nouveau magasin Nintendo à Tokyo le 19 novembre 2019.

Parce que la Nintendo Switch est la console idéale pour les grandes vacances, nous avons sélectionné 5 accessoires indispensables afin d’en profiter un maximum.

En transport

Malheur, vous avez décidé de partir en vacances, mais vous l’aviez oublié vous n’avez pas de housse de transport. Nous vous rappelons que si vous décidez de partir avec votre Nintendo Switch, cet accesooire est nécessaire pour protéger écran et joycon et pour plus de praticité. Les pochettes de transports officielles sont toutes de qualité et sont abordables. Elles sont vendues autour de 25 euros. Les fans de Link trouveront leur bonheur avec une pochette au design d’Hyrule.

Une meilleure carte mémoire

Avec une mémoire de stockage assez faible à l’achat, il faudra rapidement penser à l’augmenter si vous achetez vos jeux en dématérialisé. La marque San Disk propose des cartes micro SD ultra résistantes et compatibles avec la Switch. Un des avantages indéniables est qu’elles sont moins chères que celles officielles de Nintendo et leur vitesse de téléchargement est sans appel. Comptez 49 euros pour une carte de 246 Go, un prix modique pour contenir toute une ludothèque.

La manette

Cela peut se comprendre. Vous en avez marre de jouer sur votre écran avec vos petites manettes. Heureusement, Nintendo a pensé aux gamers en sortant la manette Switch pro. Elle est sans fil, ergonomique et les boutons répondent bien. Tout cela est quelque peu inspiré des manettes des autres consoles, mais elle est parfaite pour le jeu contrairement aux joy-cons. Ainsi on peut profiter pleinement des FPS et autres jeux d’aventure. Seul souci, son prix…. Environ 60 euros.

Étui de rangement pour vos jeux

On n'y pense pas, mais c’est un accessoire nécessaire. Il n’y a que des avantages à posséder un étui de rangement : on trouve ses jeux plus facilement, les cartouches sont bien protégées et il n’est pas nécessaire de transporter ses innnombrables boîtes durant les voyages. Pour environ 11 euros, vous trouverez un parfait modèle sur Amazon dans sa rubrique Basics.

Une protection pour l’écran

Il n’y a pas que votre portable qui a le droit d’être protégé. Votre Switch aussi, alors quand vous savez en plus que cette console vous la touchez tout le temps, il est l’heure de la protéger. C’est une solution simple qui permet d’éviter de rayer votre écran avec vos doigts et du dock TV qui a une fâcheuse tendance à abimer votre vitre. Cette solution est simple mais aussi pas chère car on la trouve à moins de 10 euros.