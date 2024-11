Atlantico Green

Petit classement des pays où il est le moins cher de rouler en voiture électrique ET le moins dommageable pour l’environnement

Selon un classement récent de The Economist basé sur l’efficacité énergétique de huit modèles de voitures disponibles en versions électrique et thermique (comme la Hyundai Kona, un petit SUV, et la Mini Cooper, une citadine) dans 122 pays, la Norvège se distingue comme le pays idéal pour rouler en voiture électrique.