Perseverance : la mission qui l'attend sur Mars ; Découverte de la première brasserie « industrielle » au monde

Et aussi : Pourquoi explorer Mars ? ; Les astronomes lèvent le voile sur Farfarout, l'objet le plus lointain du Système solaire jamais observé ; Spaceborne, un supercalculateur doté d'une IA à bord de la Station spatiale

Perseverance : la mission qui l'attend dans le cratère Jezero, sur Mars

Après un voyage de plus de six mois de près de 500 millions de kilomètres, Perseverance, le rover de la Nasa, s'est posé en douceur ce jeudi 18 février 2021. Le début d'une mission qui doit durer au moins une année martienne. Avec pour objectif principal : rechercher des traces d'une vie microbienne passée sur la planète rouge.

Pourquoi explorer Mars ?

De nombreuses missions ont déjà fait le voyage entre notre Terre et la planète Mars. Mais l'attrait des scientifiques pour la planète rouge ne semble pas vouloir faiblir. Parce que Mars pourrait avoir abrité la vie dans un passé pas si lointain. Parce que l'humanité espère aussi réussir bientôt à coloniser cette planète qui ressemble à la nôtre.

Découverte de la première brasserie « industrielle » au monde

Une brasserie exceptionnelle vient d'être excavée en Égypte. Celle-ci serait le premier site de production de bière à l'échelle industrielle datant de cette époque, soit -5.000 ans.

Les astronomes lèvent le voile sur Farfarout, l'objet le plus lointain du Système solaire jamais observé

En 2019 a été annoncée la découverte de « Farfarout », un objet du Système solaire externe observé à une distance record du Soleil. De nouvelles observations ont permis d'en apprendre plus sur ce corps.

Lire la suite sur Futura Sciences

Spaceborne, un supercalculateur doté d'une IA à bord de la Station spatiale

Hewlett-Packard Enterprise (HPE) va envoyer son second supercalculateur à bord de la Station spatiale internationale. Ce Spaceborne Computer-2, c'est son nom, est la seconde unité utilisée à bord du complexe orbital, après le premier Spaceborne utilisé de 2017 à 2019. Spaceborne Computer-2 amène l'intelligence artificielle et l'edge computing dans l'ISS, avec à la clé une capacité inédite d'analyser les données sur place et une réduction du temps de traitement de plusieurs mois à seulement quelques minutes.

