Pascal Obispo& Sonia Mabrouk s’aiment au Ferret, Guillaume Canet& Marion Cotillard s’ignorent à Cannes; Tom Cruise& Janet Jackson flirtouillent, Emmanuel Macron papouille le PM japonais; Harry quitte le domicile conjugal, Lily-Rose Depp vide son hôtel

Céline Dion annule à nouveau tous ses concerts prévus jusqu’au Printemps prochain. Ses 6 dates à Paris en septembre seront remboursées. Le communiqué a été publié par la chanteuse elle-même sur son compte Instagram. « Je veux que vous sachiez que je n’abandonne pas. Et surtout, j’ai hâte de vous revoir ». Les traitements s’enchainent et ne semblent pas soulager la star de son syndrome « de l’homme raide ». Public évoque une possibilité médicale à Montpellier. Les proches de Céline ont pris contact.

Sonia Mabrouk tombe pour Pascal Obispo. C’est à la Une de Match et Voici confirme : entre la journaliste et le chanteur, ce fut le coup de foudre, il y a quelques semaines. « Une rencontre inattendue », qui s’épanouit à Bordeaux ou au Cap Ferret. Pour ses proches, il est accro, et elle, « elle semble heureuse de sa nouvelle histoire » quelques semaines après la fin de son mariage avec Guy Savoy. Improbable ?

C’était son Raymond, maintenant c’est son gorille. Carla Bruni a pris la défense de son mari Nicolas Sarkozy dès le verdict en cour d’appel, en reprennant la célèbre chanson de Georges Brassens « Gare au Gorille ». Pour les novices, le texte promet à un juge un traitement douloureux à un magistrat, enlevé par un Gorille en rut. Pour Closer, le mannequin est « remontée comme une pendule » et a tenu a affiché une forme insolente du type « la bave du crapeau n’atteint la blanche colombe » sur les tapis rouges de Cannes p16 => Insta remontée comme une pendule.

De l’eau dans le gaz entre Harry et Meghan, tout le monde en rêve, Public le dit. Et enfonce le clou avec une double page sur les garçonnières que Harry occupe régulièrement, à quelques kilomètres seulement de chez lui. Deux suites de luxe, dont l’une dans la ville même où il habite, Montecito, lui sont réservées à l’année. Le Prince découche donc, « a besoin de s’isoler », « de s’échapper » pour des sources bien informées. Si la rumeur s’arrete là, on peut peut-être voir dans ses dépenses, le besoin d’économie dont font preuve les Sussex (ou la preuve qu’ils ont des oursins dans les poches) : à New-York, le soir de leur soi-disant course poursuite, ils voulaient loger dans un Palace, tout proche de leur soirée (le préféré de Lady Di), mais ils ont renoncé quand que la direction a refusé de leur offrir leur séjour. Voilà qui les a obligé à trouver refuge bien plus loin - et a risquer leur vie, donc.

Gilles Lellouche est un papa gâteau. En Une de Voici, l’acteur se repait de câlins et de sourires auprès de sa compagne et de leur petit Jules, 6 mois. Le magazine nous explique qu’il réalise en ce moment un long métrage dans le Nord mais revient presque tous les soirs « quitte à être crevé ». Chou.

Closer épingle « Macron Lagaffe » qui a bousculé le protocole japonais, notamment, à cause de ses mains baladeuses. Au cours du G7 qui avait lieu à Hiroshima, notre Président n’a pu s’empêcher de toucher le premier Ministre, une grosse impolitesse au pays du soleil levant. Puis, il a posé sa sacoche par terre lors d’une réunion de travail, alors que ça porte malheur. Même un journaliste local a relevé une bourde présidentielle : Emmanuel Macron a porté du noir qui est la couleur réservée exclusivement aux obsèques. « Est-ce qu’il a voulu montrer de la compassion pour les victimes de la bombe ? ». Non, Nadine de R. ne l’avait pas débriefé plutôt…

Madonna recommence à se frotter à plus jeune qu’elle. « Tellement proches et tactiles, que l’équipe préférait les laisser seuls ». La star s’est entichée d’un chanteur colombien de 29 ans, qui participe aux répétitions de sa tournée.« Amis » depuis 2018, ils « paraissent ridiculement proches et leur alchimie est folle ». En plus de ses jeunes conquêtes, Madonna recycle aussi ses nus pour la bonne cause. Une quarantaine de clichés tirés du Livre Sex vont être vendus aux enchères et une partie des gains serton reversés à l’association de la chanteuse d’aide aux enfants malawites. Un petit plaisir coupable à partir de 46.000 euros et une bonne excuse pour aller voir les œuvres qui vont faire le tour de l’Europe, chez Christies, avant d’appartenir au plus offrant.

Jenifer Lopez vole la vedette à sa belle-fille : la chanteuse s’est rendue au spectacle de fin d’année de Séraphina, la cadette de Ben Affleck, en robe de gala rouge à volants et talons de 12cm assortis. La mère, Jennifer Garner, elle, avait choisi le profil bas, en jean baskets.

Beyonce et Jay-Z ont réalisé la transaction immobilière la plus chère de l’histoire de Californie : 200 millions de dollars pour une maison de plus de 2500 mètres carrés en béton. Le bâtiment est signé Tadao Ando et surplombe le Pacific, il avait été spécialement conçu pour abriter une impressionnante collection d’art. L’esthétique d’« un terminal d’aéroport » pour Voici.

Pour vous Heidi Klum est l’incarnation de la bombe joviale et bien dans ses pompes ? Et bien c’est aussi une Allemande qui aime la bière et le foot, et qui comme tout bon supporter éméché enchaine les mauvaises blagues. Lors d’un match Bayern-Leipzig, les occupants des tribunes VIP ont été exaspérés par le mannequin, qui se filmait, pinte en main, balançant des commentaires désobligeants sur le niveau de Munich.

Mois de Mai oblige, voici un florilège des « Cancans de Cannes », avant la fermeture du plus beau salon du Cinéma : la chanteuse anglaise Dua Lipa est en couple avec le réalisateur français Romain Gavras.

Irina Shayk, l’ex de Kanye West et Bradley Copper a choisi un look mi-mémé, mi-call girl : des mi-bas, sur les jambes et les bras, et entre les deux : soutif’culotte.

Confort d’abordaussi pour Jennifer Lawrence qui arborait des tongs sous sa tenue de bal. De quoi renvoyer à Versailles, toutes les porteuses du combo longue/escarpins, bien trop prude.

Closer a cru que Tom Hanks allait empoigner un attaché de presse, doigt pointé et grimace agressive à l’appui, mais l’acteur essayait juste de savoir où aller malgré un bruit assourdissant.

Le Protocole a relayé la compagne d’Harrison Ford, Calista Flockhart, un rang derrière lui. Guillaume Canet et Marion Cotillard ont fait tapis rouge à part : réconciliés ou non, ils étaient là tous les deux mais ne se sont pas croisés.

Lily-Rose Depp a provoqué un « cigarette-gate » pour la presse américaine, parce qu’en bonne actrice, elle avait demandé l’évacuation du lobby de son hôtel pour en sortir peinarde et qu’en bonne française, c’est surtout parce qu’elle voulait s’en griller une petite avant d’aller bosser, et comble de l’horreur pour une Milléniale, elle a jeté son mégot dans la rue avant de monter dans sa berline.

Et puis, la fille de Benjamin Biolay a été la cible d’une agression numérique aussi insensée que gratuite : son apparition au bras de son père pour le film Rosalie a été accueillie par un torrent de haine et d’insultes de la part d’internautes. Et c’est évidemment son physique plus que son jeu d’actrice que ces utilisateurs dangereux ont ciblé, sous prétexte de sa filiation (c’est aussi la fille de Chiara Mastroiani et la petite-fille de Catherine Deneuve). Bon courage, donc, à Iris Law, la fille de Jude, à Oriane Deschamps, la fille de Michèle Laroque, à Diego Le Fur, fils de Maïwenn, à Carys Zeta-Douglas, fille de Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas ou encore à Levon Thurman-Hawke, fils de Uma et Ethan, qui espéraient timidement faire leurs débuts de jeunes premiers sur les marches, cette année.

Et c’est à Cannes aussi que Jeff Bezos a demandé sa petite-amie en mariage. Voici nous présente la future Madame Amazon, la très « kitsch Lauren » Sanchez, 53 ans, dont le corps, au vue des photos, contient beaucoup (beaucoup) de silicone. L’ancienne animatrice télé a profité d’un séjour sur « Koru », le méga yacht du milliardaire où elle a pu, à loisir, assortir son énorme caillou (20 carats, une étiquette à 6 chiffres) à son bikini rose Bubble Gum, à ses plateformes shoes, ou encore à ses crop-tops et mini-robes. La classe.

Tom Cruise et Janet Jackson sont soit des aliens, soit ils ont une machine à remonter le temps. Dans Gala, l’acteur de 60 ans tient la petite sœur de Michael Jackson par le cou dans les coulisses de son concert : on dirait des ados. Une version d’eux-mêmes dans les années 80. Pas une ride, pas un bourrelet. Bien sûr, il est possible qu’ils ne puissent plus arrêter de sourire, ni même fermer les yeux, mais c’est insolent quand même. A croire que l’interprète de Maverick qui multiplie les flirts (Shakira au grand prix de Miami, Lady Gaga sur la BO de Top Gun) s’offre un peu de bon temps avant de quitter notre planète pour combattre Xénu sur son propre terrain.

Et pour finir avec rien pour éviter cette année encore d’en rester au winter body : Clémentine Célarié ne s’autorise qu’un seul repas par jour. Ari Boulogne qui se disait fils d’Alain Delon est mort, a priori d’une over dose, à 60 ans. Les héritières du King sont réconciliées : Priscilla Presley et Riley Keough ont trouvé un accord (mystère à ce stade) pour la succession de Lisa Mary. Kim Kardashian est à bout et avoue pleurer le soir, seule dans son lit : son fils de 7 ans lui dit régulièrement « qu’elle n’est rien pour lui ». Paris Hilton pleure son emblématique chihuahua : Harajuku B*tch, c’est son petit nom, est morte de vieillesse à 23 ans, un an après la disparition non résolue d’un autre de ses micros chiens, Diamond Baby.