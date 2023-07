Pas de risque de collision avec un astéroïde dans les 1 000 ans à venir, vraiment ? ; Les intelligences artificielles peuvent-elle être aussi créatives que les humains ?

Astéroïde - Photo d'illustration

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Pas de risque de collision avec un astéroïde dans les 1 000 ans à venir, vraiment ?

Il y a 66 millions d’années, un astéroïde croisait la trajectoire de la Terre. La collision mettait fin au règne des dinosaures. Et la mésaventure pourrait se répéter. Pas dans les années qui viennent, toutefois, nous rassurent les chercheurs.

>>> Lire la suite sur Futura Sciences <<<

Les intelligences artificielles peuvent-elle être aussi créatives que les humains ?

Et voilà que la question existentielle nous convoque pour différencier l'artiste de l'intelligence artificielle ? Jusqu'à présent, la créativité était l'apanage de l'esprit — humain, devra-t-on désormais le préciser ? — et l'art, sous toutes ses formes ne pouvait se nourrir que de l'imaginaire. Il nous faut réévaluer à l'aune de cette formidable aptitude à produire à la demande et instantanément, la notion de création. Il reste cependant une dimension qui reste le propre de l'être humain. Ouf !

>>> Lire la suite sur Futura Sciences <<<

Stonehenge était-il un observatoire solaire ?

Les pierres de Stonehenge ont-elles été disposées ainsi au néolithique pour constituer une sorte de calendrier solaire ? C'est en tout cas ce que soupçonnaient les scientifiques depuis longtemps. Sans pour autant jamais avoir en compris la mécanique. Jusqu'à il y a un peu plus d'un an. Une nouvelle analyse avait alors permis aux chercheurs d'expliquer comment les plus imposantes des pierres de Stonehenge ont pu marquer les années. Et de manière incroyablement précise, qui plus est.

>>> Lire la suite sur Futura Sciences <<<

Des nouvelles de l’avion spatial Dream Chaser qui doit voler cette année

D’ici quelques mois, le paysage spatial devrait compter un nouveau véhicule avec le Dream Chaser de Sierra Space dont le premier vol est prévu vers la fin de l’année. Ce véhicule qui ressemble à un avion, et en sera vraiment un dans sa version habitée, bénéficie de plusieurs contrats de la Nasa pour ravitailler la Station spatiale internationale. Dans un futur proche, il sera également utilisé pour la desserte de la station spatiale Orbital Reef.

>>> Lire la suite sur Futura Sciences <<<

Une fusée fabriquée par des étudiants français a décollé avec succès depuis la Suède

Samedi 3 juin, une fusée-sonde expérimentale a décollé de Suède. La fusée est un démonstrateur développé par des étudiants français dans le cadre du programme Perseus du Cnes.

>>> Lire la suite sur Futura Sciences <<<