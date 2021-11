Paris Hilton mariée voilée; Voici se demande si Charlène de Monaco sera toujours Princesse à Noël, Gala si Harry & Meghan fomentent un truc à fric avec Lilbet, Public attend un bébé pour Laeticia H.; Johnny Depp se la joue police scientifique face à Amber

Le retour de Charlène de Monaco, les retrouvailles de Jalil Lespert et Laeticia Hallyday, et la nouvelle vie d'Alessandra Sublet à la Une des hebdos People

Cette semaine, on célèbre le retour, le retour de flamme, le retour au bercail, le retour à la case départ…

SHE’S BACK ! Charlène de Monaco est rentrée.Paris Match en fait sa Une, éditant une photo de tarmac : la princesse porte un masque, ses cheveux toujours très courts, un long manteau et des chaussures confortables. A l’intérieur du magazine, Stéphane Bern nous rappelle tout ce qu’on sait déjà : qu’Albert de Monaco et les enfants l’attendaient de pied ferme, que la Princesse ne pouvait pas revenir à cause d’une infection ORL, et que son pays natal lui manquait. RAS sur l’addiction aux médicaments que révélait Voici la semaine dernière. A la place, un gros chien qui tire sur sa laisse, entrainant sa frêle maitresse à sa descente de l’avion : prénommé Khan, c’est une surprise pour les enfants parait-il. De leurs cotés, Public et Voici veulent continuer à croire au rififi dans le couple. Public soulève les indices suivant : Charlène n’a pas mentionné son mari avant de monter dans l’avion, alors qu’elle a parlé de ses enfants et elle ne porte pas son alliance à l’arrivée à Nice. Pour Voici, la convalescence de l’ancienne nageuse olympique, sevrée depuis maintenant sept semaines, reste fragile. Le retour du protocole et des obligations, dont la fête nationale du Rocher, le 19, constitue une première mise à l’épreuve. Et pour enfoncer le clou, l’hebdo du vendredi évoque aussi ceux qui l’attendent au tournant : « Parmi les très proches, certains vont même jusqu’à penser qu’il pourrait y avoir annonce de séparation avant la fin de l’année… ».



SHE’S BACK aussi, mais il y avait moins d’attente. Laeticia Hallyday a atterri à Paris pour quelques jours. Son Jalil Lespert est venu la chercher à l’aéroport et Public était au rendez-vous. Les poses bouche-cousues ont pu reprendre dès la zone de transit passée. La petite passade hongroise parait bien enterrée et n’a pas laissé de trace, l’hebdo leur prête même à présent une envie de bébé ! Rien de bien concret mais toujours la même complicité affichée notamment à l’Académie Française, où ils ont pris la pause pour féliciter l’entrée de Daniel Rondeau, un proche de Johnny.



Johnny Depp réhabilité. Enfin, en bonne voie : la justice lui permet d’accéder au contenu du téléphone d’Amber Heard. La bonne nouvelle n'est pas immédiatement évidente, c’est entendu. Mais c’est une première étape pour prouver qu’il n’a jamais levé la main sur l’actrice avec laquelle il s’est brièvement marié en 2015. En fouillant dans l'appli « Photo » de son ex, il pourrait prouver que les clichés qu’elle a publiés d’elle, cocard à l’oeil et lèvre fendue, étaient des fakes. Et Closer nous rappelle ainsi que lorsque la police s’était rendue sur place après l’agression, aucun des officiers présents n’avaient constaté de blessure. Ils avaient même déclaré très officiellement que « les photos ne représentaient pas ce qu’ils avaient vu ». Rappelons que toute l’affaire avait valu un joli surnom au Pirate des Caraïbes : le « cogneur d’épouse » attribué par le Sun, et qu’il avait perdu le procès en diffamation qui s’en était suivi.



Kanye West ne veut plus divorcer : invité à commenter l’idylle supposée de Kim Kardashian avec le jeune Pete Davidson, le rappeur milliardaire a balancé que « sa femme » et lui n’avaient toujours pas signé les papiers. « Les enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Et moi aussi ». Un proche indique que « dans la famille Kardashian, tout le monde se fait du soucis pour lui », car d’après Voici, il multiplie les appels nocturnes à son ex et après être apparu partout en cagoule intégrale ou masque de Fantomas, c’est les sourcils complètement rasés, une gigantesque photo de sa fille collée sur son blouson qu’il a assisté à un match de basket.



Amanda Lear fait sa pub dans Point de Vue. Une double page rassemble tous les bons ingrédients qui font désormais les interviews de l’artiste : une bonne dose d’auto promo - il faut bien rappeler que Dali lui donnait des conseils sur sa peinture et que c’est Bowie qui l’avait poussée à prendre des cours de chant. De l’attaque bien sentie - « avec la télé réalité, le petit écran est devenue une poubelle. On s’extasie sur un analphabète qui se brosse les dents », paf ! Et de l’auto-dérision - « J’aime le cinéma l’après-midi, on est trois petites vieilles dans la salle, j’adore » ou encore « (à l’époque de Dali), j’étais maigre comme un clou. Là je ressemble à une prostituée ukrainienne ». Rafraichissant.



Valérie Trierweiler s’est encore payé François Hollande : depuis qu’il n’est plus avec elle, Monsieur le Président a repris beaucoup de poids. La journaliste, « grosse tête » de RTL ajoute « je ne faisais rien à manger à François Hollande, c’est pour ça qu’il a beaucoup maigri. Je n’ai pas les talents de cuisinière de Julie Gayet ». Ah bon, parce qu’il n’y a pas de chef à l’Elysée ? En plus d’entre une à la radio, elle l’a aussi, la grosse tête, on dirait…



Les Sussex utilisent-ils l’image de leur fille comme nouvelle machine à fric ? En une, Gala se demande pourquoi aucune photo de l’enfant n’est encore parue. Pour faire pression sur la Firme et lui donner la primeur si le baptême a bien lieu à Windsor ? Ou bien pour une exclu Netflix qui ferait partie du contrat mirobolant signé il y a quelques semaines ? En tout cas, même si la sécurité de la famille resterait « plaidable » selon l’hebdo, il rappelle que « Lilibet-Diana » était une marque déposée avant même l’accouchement. Au passage, on apprend que l’unique aïeule des enfants qui passe du temps avec eux, c’est la mère de Meghan, Doria Ragland. L’ancienne prof de yoga, « enveloppante et très bonne cuisinière » a sa chambre à Montecito et le Prince Harry la considère comme beaucoup plus que sa belle mère. Il l’appelle «Mom»…



Paris Hilton a dit oui ! Le mariage avec Carter Reum, 40 ans comme sa promise, a été célébré jeudi 11 Novembre dans le quartier chic de Bel-Air, à Los Angeles. Le coup d'envoi a été lancé par la mariée elle-même sur un post Instagram, bien entendu : un plan de buste dans une robe en dentelle blanche, -, elle se cache faussement pudique derrière son voile de tulle. La légende tellement premier degré dit : "Mon Pour Toujours commence aujourd'hui"... Et puis quelques photos de l’arrivée des convives ont déjà filtré. Des robes longues et des actrices de téléréalité et puis deux clichés plus énigmatiques comme celui de la mère de l'influençeuse, vêtue d’une robe (de chambre ? de nuit ?) blanche à petits coeurs et à volants et celle de son frère en sweat à capuches. Il y avait peut-être un atelier relooking prévu pour les proches avant la cérémonie, histoire d’être raccord sur les images du documentaire "Paris in Love" qui sera diffusé après le show... euh, le mariage, pardon. De toute façon, la fête est loin d’être finie, puisque l’héritière des Hotels Hilton a prévu « Un mariage de conte de fées pour son prince charmant » qui va durer trois jours. Plus à en dire surement, la semaine prochaine donc !



Thomas Sotto, amoureux de la responsable de communication de Jean Castex depuis Juin, a tout envoyé valser, sa femme, sa vie de famille et son job. Comme d’autres journalistes avant lui, en couple avec des politiques, Marie Drucker ou Léa Salamé par exemple, il a dû laisser sa place d’intervieweur politique du service public pour éviter les conflits d’intérêts.



Et pour finir, le choux farci d’Automne : en couple depuis deux ans, Kirsten Stewart, la Bella de Twilight a annoncé ses fiançailles avec sa compagne. La chanteuse Adele a été aperçue avec une grosse bague au doigt, « semblant célébrer quelque chose avec ses proches » : ça ne peut signifier qu’une chose pour Public : un mariage en vue. Alec Baldwin s’est retiré de tous ses projets cinématographiques : après avoir accidentellement tué une réalisatrice sur un tournage, l’ex de Kim Basinger s’est acheté une propriété dans le Vermont, où il s’est retiré et veut changer de vie. Lorsqu’elle a chanté pour l’investiture de Joe Biden, Lady Gaga portait une robe pare-balle. Le compagnon de Nolwenn Leroy la surnomme « Swiffer », tant elle astique et récure. Le rappeur Jay-Z, mari de Beyonce a ouvert et fermé son compte Instagram en 24h, le temps suffisant quand même pour réunir 2 millions d’abonnés, dont Mark Zuckerberg.

