Paris Hilton a un bébé surprise; Charlène de Monaco se paye des toilettes en or, Laetitia Hallyday se zézette-épousise; Harvard recrute Kim Kardashian; Beyonce prend cher à Dubaï, Denis Brogniart dans Voici; Céline Dion s’inquiète pour René-Charles

REVUE DE PRESSE PEOPLE

Mais aussi : Jenifer a du mal à remplir ses spectacles; Jack Nicholson perd la boule; Victoria Beckham se gèle pour soutenir son fils; Aya Nakumara est célibataire et Brad Pitt et George Clooney tourne un nouveau film ensemble

Cette semaine, le bonheur, le déshonneur, peur ou moteur, l’argent fait tout sur la planète People

Laetitia Hallyday, à l’eau et au pain sec se transforme en Mamie caddie. En une de Public, la veuve de Johnny opère « un changement vie brutal » en troquant les voitures avec chauffeur et les livraisons à domicile par les courses en survet’. « Elle a tout perdu » nous informe le titre. Ruinée ? On a du mal à y croire, quand l’ensemble laine et cachemire Céline qu’elle porte sur les photos vaut plus de 2000 euros. Laetitia ne se débrouillerait-elle en fait plutôt pas mal pour éponger les dettes de son rocker, tout en assurant auprès des enfants ? L’expo, le fisc, la maison à vendre, elle gère !

Le René junior de Céline Dion lui en fait voir des vertes et des pas mûres. Pour Closer, l’ainé de la diva s’est mis à fréquenter le milieu de Vegas. Accro au Poker et aux jeux d’argent en ligne, il se serait rapproché ces derniers temps d’une famille particulièrement en vue dans la ville du pêché : il sort avec une héritière de casino, dont la mère est directrice financière du Caesars’ Palace. Autrement dit, le top pour négocier des dettes et des largesses pour jouer encore et encore. Closer insinue même que, tel Brooklyn Beckham envouté par sa femme, le petit Dion préférait largement passer du temps dans sa belle famille, qu’au chevet de sa mère. Un crève coeur pour Céline.

Beyonce va chercher du cash à Dubaï et perd des points de popularité, voire de crédibilité. La diva est remontée sur scène après 4 ans de silence et elle a choisi Dubaï, avec l’inauguration d’un complexe de luxe. Une heure d’un show bien chiadé devant un parterre de VIP, dont Nabilla et Kendall Jenner, et un maousse cachet à la sortie : 22 millions d’euros. Le tout sans une seule note de son nouvel album qui était dédié à son oncle homo. Evidemment, dans un pays où l’homosexualité est passible de la peine de mort, ça aurait fait tache. C’est peu de dire que son public se demande encore quelle mouche a piqué la papesse du politiquement correcte et de l’intersectionnalité. L’argent ? Mais est-ce encore un motif valable pour mettre ses convictions au placard quand on a 500 millions sur son compte ?

Jenifer fait un flop. La chanteuse corse a du mal à remplir ses salles de concert et pour éviter d’annuler des dates purement et simplement, il a fallu solder des places. Un échec à l’image des toutes petites ventes de son dernier album qui n’a manifestement pas rencontré son public, sortant du top 100 des ventes, un mois seulement après sa sortie.

Mauvaise rencontre pour Pierre Palmade qui a failli se faire extorquer 4000 euros par son coup d’un soir. Séduit par un petit jeune sur Internet, le comédien a ouvert sa porte (et son lit) à un voyou coutumier du fait : Yaniss, 28 ans a menacé de diffuser la vidéo de leurs ébats s’il ne payait pas, allant jusqu’à joindre Véronique Sanson pour accentuer la pression. L’enquête et la résistance auront duré 6 mois, et ça a payé : le mignon vérolé a été démasqué et les sous sont restés au chaud sous le matelas. Ouf !

Les nippes en or massif des cours d’Europe. Chez les reines et princesses, il y a celles qui recyclent, qui up-cyclent et celles qui lâchent tout, un peu comme Charlène. Point de Vue place la Princesse de Monaco sur la plus haute marche de son podium des fêlées du vestiaire : son budget toilettes a atteint 740 000 euros l’année dernière, soit 11.300 euros la tenue. Bien loin derrière elle, on trouve en deuxième position la mannequin Maria-Olympia de Grèce, qui a porté pour près de 230.000 euros de vêtements. Et tout en bas de l’échelle, il y a la Reine d’Espagne, connue pour porter plusieurs fois ses robes, et shopper régulièrement chez Zara, fleuron textile de son pays. L’enveloppe de Letizia est près de 15 fois moins volumineuse qu’à Monaco et ses tenues ne lui coutent en moyenne que « 520 euros » pièce. La Princesse Kate de Gall et sa meilleure ennemie Meghan Markle gravitent pour leurs parts autour de 1000 euros. Entre faire rêver et faire raisonner, le curseur est difficile à placer…

Kim Kardashian aussi étale son oseille cette semaine (mais vit-elle seulement des jours sans ?) : l’influençeuse a inondé sa maison au design crème de ballons roses et rouges pour les 5 ans de sa fille Chicago. Toboggans et piscine à balles installés dans le salon, cookies Hello Kitty, bar à nouilles et stand à gaufres, activités paillettes : Tout était parfait !

Et pour se remettre de ses émotions, la mama avait bien mérité de se faire un petit plaisir. Non, pas un donut au coin de la rue, mais un crucifix porté par Lady Diana. La croix violette d’une dizaine de centimètres, pavée de diamants et d’améthystes a été remportée aux enchères pour un peu plus de 180.000 euros.

PS : ce ne serait quand même pas juste de ne pas faire mention de la conférence que l’ex Madame West a donné à… Harvard. La prestigieuse université américaine qui a compté Barack Obama, Al Gore ou Natalie Portman dans ses rangs, l’avait invitée à partager les clés de sa réussite lors d’un séminaire. Là aussi, ça claque, non ?

Denis Brogniart prend cher dans Voici. Le présentateur de TF1 est dépeint comme irascible, irrespectueux et insultant dans ses relations de travail. Plusieurs de ses co-animatrices, notamment, ont eu a subir ses foudres en public : « tu n’es qu’une merde tout juste bonne à sourire » pour une hésitation à l’antenne : ce jour-là, même Pascal Obispo présent sur le plateau avait failli lui "casser la geule" tant il était allé trop loin. « On n’est pas loin du harcèlement moral » lâche un employé la chaine. Le comportement toxique est connu, et même reconnu par l’intéressé lui-même qui transmet ses excuses « à celles et ceux qu’il a pu blesser ».

Jack Nicholson finira t’il en Ehpad ? L’acteur de « Shining » a 85 ans et selon ses proches dans Voici, il perd la tête. Dormant jusqu’à 16H, « errant dans sa maison trop grande pour lui », il parait être de moins en moins autonome. Seuls deux de ses enfants, les deux plus jeunes de 30 et 32 ans lui rendent encore visite; retraite forcée ou choisie : il n’a pas tourné plus depuis 10 ans. Bref c’est pas la frite.

Surprise ! Paris Hilton est devenue Maman ! L’héritière, qui avait confié ses difficultés à concevoir un enfant avec son mari, Rhum Carter, n’a pas porté le petit garçon qui est né d’une mère porteuse. On ne connait pas encore le prénom mais l’annonce a été, bien entendu, orchestrée par la nouvelle mère sur Instagram : une toute petite main qui serre un pouce bien manucuré. « Welcome to Mommyhood » a commenté sa soeur, Nicky Hilton.

Pamela Anderson raconte son enfance atroce dans un documentaire Netflix. Violées plusieurs fois dans son enfance et abusée par sa nounou dès ses 4 ans, elle a grandi en étant persuadée de pouvoir tuer les gens par sa simple volonté. En effet, à 8 ans, elle avait hurlé sa haine à cette femme maltraitante, en souhaitant sa mort. Voeu exaucé le lendemain même, dans un accident de voiture. Du très lourd, dont elle ne s’est finalement pas mal sortie.

Les Beckham se les gèlent pour soutenir leur fils. Après le père la semaine dernière, la mère fait à son tour acte de présence dans les gradins déserts d’un match de l’équipe bis d’un club de Première League, dans laquelle joue son deuxième fils, Roméo. Et la frêle Victoria est si transie malgré son col roulé et son caban que son mari David se dévoue pour lui prêter son manteau. C’est chou ! La galanterie n’est peut-être pas morte finalement !

Et avec ça ? Buzz Aldrin se marie pour la quatrième fois : A 91 ans, il épouse une docteure en ingénierie chimique de 63 ans. Emma Roberts, joue comme sa tante Julia, il y a plus de 30 ans, une jeune première aux côtés de… Richard Gere. Le fils de Kylie Jenner, qui s’appelait Wolf à la naissance, s’appelle en fait Aire - qui en hébreu voudrait dire « Lion de Dieu » et en arabe… « Mon pénis ». L’ancien confesseur de Charlène de Monaco a été condamné 37 mois de prison pour détention de photos pédopornographiques. Alec Baldwin reprend le tournage de « Rust », un an après avoir tué accidentellement la directrice de la photographie et blessé le réalisateur. Aya Nakamura est célibataire, elle élève seule ses deux filles de 6 et 1 an. Brad Pitt et George Clooney tournent un nouveau film ensemble un thriller pour une plateforme. Rendez-vous dans les rues de New-York pour croiser le duo le plus hot du cinéma.

