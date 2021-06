Cette semaine, l’actualité People est largement dominé par deux majeures : la garde partagée pour Brad et le grand déballage d’Ophélie Winter

Cette semaine, l’actualité People est largement dominé par deux majeures : la garde partagée pour Brad et le déballage d’Ophélie Winter. Allons-y !

Brad a gagné ! 5 ans ! Il aura fallu 5 ans de bataille judiciaire pour que Brad Pitt obtienne la garde partagée de 5 des 6 enfants qu’il a eu avec Angelina Jolie. La décision a été rendue par le juge, après avoir entendu des montagnes de témoignages et soumis les mioches à tout un tas d’expertises médicales et psychologiques. Une victoire donc pour le plus sexy des acteurs américains, qui pourra enfin profiter des siens une semaine sur deux, et sans la présence obligatoire d’un chaperon. Cerise sur le cake, il serait sur le point de retrouver une petite-amie en la personne d’Andra Day, une actrice et chanteuse de 36 ans avec qui il a été aperçu roucoulant. Il lui aurait même déjà donné son 06.

Angelina Jolie, furibarde, ne va pas en rester là : elle avait déjà déposé des recours pour demander la destitution de ce juge justement, et va bien sûr faire appel.

Vianney attend un bébé. Ce sera pour l’automne, nous annonce Voici. Le mag croit voir un « joli ventre rebondi » affiché sur Catherine Robert - Madame Vianney donc, mais il doit avoir la berlue : toute mince, sweat-shirt jaune capuche vissée sur la tête, la violoncelliste s’est fait paparazzé en sortant de la messe, avec le chanteur et sa fille. Et même si le bonheur est assuré à longueur d’article, les photos ne sont pas raccord : les mines sont fermées sous les masques, le pas est pressé. La présence du photographe a dû un peu exaspéré, on dirait. Pas sûr qu’on voit des photos du bébé avant longtemps…

Une naissance aussi à venir pour Audrey Lamy. L’info fait la une de Closer, alors que l’actrice de 40 ans, elle, c’est au marché dans les rues de Paris qu’elle s’est fait paparazzer entre son cadis, et ses sacs de courses; elle est accompagnée de Thomas Sabatier, son compagnon et de leur fils, Léo, 5 ans. L’occasion, là pour le le coupe, de constater le baby bump devant l’étal des tomates et des artichauts. L’enfant est attendu pour la fin du mois de septembre.

Ophélie Winter à la place de Charlène de Monaco, ça a failli se faire ! Il y a des années, alors qu’elle n’avait que 17 ans, le Prince Albert a demandé la chanteuse en mariage, après deux ou trois diners chastes. La demande, pas franchement romantique a été envoyée par fax, (et par surprise), non par le Prince, 33 ans à l’époque, mais par le Palais : une très longue proposition de contrat de mariage qui évoquait 5 représentations publiques par an, un appart à Monaco, sa chambre au Palais, la possibilité de continuer de chanter… Charlène n’aurait pas espérer mieux, manque de bol, les conditions du souverain ont dû se durcir avec l’âge…

Ophélie Winter est de tous les hebdos cette semaine car la star des années 90 balance ses 4 vérités dans son autobiographie, « Résilience ». Et ce n’est pas (que) triste. Elle y fait d’autres révélations sur sa jeunesse de Diva, comme d’avoir fait viré (temporairement) Gilles Lellouche d’un tournage, parce qu’elle le trouvait trop moche. Elle revient sur sa romance de 4 ans avec Prince, et sur sa relation borderline avec MC Solaar. Closer et Gala la plaignent, Paris Match dézingue l’ouvrage « au titre mièvre et trompeur » et Public remet une pièce dans la machine en évoquant la situation toujours complexe d’Ophélaïe, qui vivrait dans des conditions spartiates, loin des photos idylliques que l’intéressée poste sur ses réseaux.

Charlène, quant à elle, s’étale dans tous les hebdos au chevet des rhinocéros dans son pays natal et il faut dire qu’elle a l’air plus motivée dans le bush que sur le Rocher, passant agilement tel un Springbock, des herbes hautes à l’hélico, sourire aux lèvres et regard emphatique. Nos petits yeux frippons en profite pour prendre des nouvelles capillaires de la Princesse de Monaco, et ça va mieux ! La coupe s’équilibre, bol façon Jeanne d’Arc, sur le dessus, et crâne presque à blanc sur le dessous.

Kim Kardashian a raté ses partiels. La milliardaire présentait un premier examen en vue de passer le barreau californien, réputé particulièrement difficile. Il lui fallait 560 points, elle en a récolté 474. Pas de pot, elle qui avait révisé si dur « 6 semaines d’affilée, 10 à 12 heures par jour ». Pourtant, quand on voit la salle de révision dans Closer, on comprend mieux : en maillot de bain, sur la terrasse, les pieds sur la table, les chaussures de son ex aux pieds. Même si la meilleure des influençeuses a un livre ouvert sur les genoux, et un crayon à la main, on est loin de l’ambiance rat de bibliothèque, stabilos et fiches bristol.

Kanye West, de son côté, porte désormais une cagoule en et dans Public. Le magazine nous montre la photo du rappeur marchant dans les rues de Los Angeles, un genre de masque intégral beigeasse et bleu sur la tête, sans doute pour ne pas se faire repérer. Mais ses énormes chaussures (les mêmes que celles de son ex : un modèle à plus de 1000 dollars) et sa chaine en or le trahissent instantanément. L’ex candidat à la présidentielle américaine n’est pas au top de sa forme apparemment, même si on apprend qu’il commence à digérer son divorce d’avec Kim. La preuve ? Il a fini par retirer son alliance, trois mois après la signature.

Catherine Deneuve, inoxydable. Alors que s'annonce le Festival de Cannes, Closer rêve de voir la star fouler le tapis rouge, un an et demi après son AVC, en plein tournage de "De son vivant". Sa convalescence a été exemplaire, aucune séquelle et l'eternelle Mademoiselle de Rochefort est une miraculée selon son ex, Pierre Lescure; A 77 ans, la reine Catherine a repris le boulot, un nouveau tournage en Belgique, fume une cigarette electronique et part en promenade avec son chien dans les rues du 6ème arrondissement de Paris. Comme un autre avant elle, elle doit avoir un portrait d'elle qui vieillit à sa place...

Et de 3 pour Boris Johnson ! Le Premier Ministre britannique a épousé Carrie Symonds. C’est la première fois qu’un chef du gouvernement dit «Oui», en exercice. Résultat, une cérémonie « secrète » selon la presse anglaise s’est déroulée dans la cathédrale de Westminster, puis une réception en petit comité a été donnée dans les jardins du 10 Downing Street. Une fête plus importante ainsi qu’un voyage de noce sont prévus plutôt pour l’année prochaine. La nouvelle Madame Johnson, 33 ans a apparement le sens des convenances (et du style), puisque qu’elle a choisi de loué une robe à 60 euros la journée sur Internet, plutôt que de dépenser des sommes folles. Clever !

Jean-Marie Bigard se fait moucher par Marlène Schiappa. Invitée à réagir aux propos haineux (insultants et choquants) que l’humoriste-complotiste a tenu lors d’une manifestation anti-vaccin, elle s’est drapée dans l’indifférence et a déclaré : « Si le gouvernement doit s'exprimer à chaque fois que Jean-Marie Bigard boit un coup de trop… Ca illustre vraiment les ravages de l’alcoolisme. » Casséééé ! Mais Jean-Marie Bigard semblait revenu au calme, le 27 Mai, jour où il a reprononcé ses voeux de mariage et ainsi « réépousé » Lola Marois, 10 ans après la première fois, photo à l’appui dans Public, avec les jumeaux du couple, un poil saoulés, en premier plan.

Et le petit mezzé à partager pour finir, Hélène et Nicolas, en couple dans la série mythique « Hélène et Les garçons », ont été en couple aussi dans la vie, « pendant plusieurs années » a dit l’interressé. 40.000 personnes ont déjà signé une pétition anglaise qui incite le Prince Harry a demandé lui-même la révocation de ses titres royaux. Le Prince Philip a légué de l’argent à trois de ses plus proches employés. Sara Forestier vit à la campagne et n’a pas de portable. Eric Dupond-Moretti et Gabriel Attal, lisent leurs horoscopes dans le Parisien, chaque matin, le premier y croit, le deuxième non. David Guetta joue dans les vagues à Miami, avec sa petite copine, une jolie cubaine de 28 ans. Le Prince Charles a eu une histoire avec Barbara Streisand, dans les années 70, « si j’avais correctement joué ma partie, j’aurais pu devenir la première princesse juive » s’est amusée la chanteuse.

Bonne semaine !