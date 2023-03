On sait quand la Nasa va dévoiler les astronautes qui partiront les premiers pour la Lune ; Les ingrédients constitutifs de la vie sur Terre retrouvés dans l’astéroïde Ryugu

L'annonce de l'équipage d'Artemis II pour la Lune sera faite le 3 avril.

Et aussi : La France et la Chine partent à la chasse aux rayons gamma avec un télescope spatial ; Pourquoi la Chine veut contrecarrer Starlink ? ; Découverte d’une statue Moaï inédite sur l’Île de Pâques.

On sait quand la Nasa va dévoiler les astronautes qui partiront les premiers pour la Lune

L'annonce de l'équipage d'Artemis II sera faite le 3 avril et Futura sera en Live pour l'occasion ! Les astronautes dévoilés seront les premiers voyageurs lunaires depuis Apollo 12 en 1972, il y a plus de 50 ans ! L'équipage fera un vol en orbite lunaire, sans se poser.

Les ingrédients constitutifs de la vie sur Terre retrouvés dans l’astéroïde Ryugu

D'après une analyse d'un échantillon de la surface de Ryugu, l'astéroïde est riche en molécules organiques. Cette découverte renforce l'idée que la matière organique de l'espace a contribué à l'inventaire des composants chimiques nécessaires à la vie.

La France et la Chine partent à la chasse aux rayons gamma avec un télescope spatial

La mission franco-chinoise Svom avance bien. Les instruments français sont prêts à partir pour être intégrés au petit télescope spatial chinois. Le décollage est prévu en décembre.

Pourquoi la Chine veut contrecarrer Starlink ?

La constellation Starlink de SpaceX n'est pas seulement un service commercial de communication et d'Internet. Elle peut être utilisée à des fins géopolitiques ou comme outil pour la liberté et la libre circulation des informations. Une situation qui a poussé l'Europe à disposer de sa propre constellation pour répondre aux besoins de ses citoyens et de sa politique internationale. La Chine aussi souhaite s'inspirer de la constellation Starlink, mais pas seulement pour les mêmes raisons. En effet, elle la considère comme une menace militaire et veut donc se doter de contre-mesures efficaces.

Découverte d’une statue Moaï inédite sur l’Île de Pâques

L'île de Pâques, qui s'appelle en réalité Rapa Nui, est reconnaissable dans le monde entier à ses statues monumentales, les Moaï. Alors qu'en octobre 2022, des incendies ont ravagé des dizaines de ces statues imposantes et classées, une statue encore inconnue de ce type a été découverte sur l'île dans un lac asséché. Retour sur une découverte importante pour la région.

