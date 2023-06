Nicolas Bedos dérape à l’approche du mariage; Victoria de Suède tortue-re un zoo; Loana transforme son Assurance Vie en steak; Le Prince Harry voulait podfesser Trump et Poutine; Madonna musèle son nouveau toyboy; Kim Kardashian bijdiorise sa fille

Unes des Hebdos People

Mais aussi : Kourtney Kardashian met en scène l’annonce de sa grossesse; Claude Lelouch prend son mariage pour une tournage; Elon Musk et Mark Zuckerberg montent sur leurs e(r)go(t)s; le film de Céline Dion est un four et Carla Bruni snobe sa fille

Oups, bad timing pour Public et sa couverture sur le prochain mariage de Nicolas Bedos. Après une cérémonie prévue en Corse cet été, le réalisateur s’apprêterait aussi à devenir papa selon le mag alors même qu’il vient d’achever une garde à vue pour comportement sexuellement inapproprié. « De l’avis de tous, Nicolas est vraiment plus calme, ses vieux démons ont l’air de s’être évaporés ». Ou pas, donc, puisque c’est complètement ivre qu’il aurait tenté de mettre sa main sur l’entrejambe d’une jeune femme en boite de nuit.

Victoria de Suède inaugure à la tortue. Couper un ruban avec une paire de ciseaux ? Trop facile ! L’héritière du trône a fait ça toute sa vie, il faut sortir de sa zone de confort ! Alors pourquoi ne pas utiliser une tortue à la place ? Ben, oui, on remplace un morceau de ruban pas une feuille de salade et on attend tranquillou que la petite bête fasse le boulot. Sur la photo dans Point de Vue, la Princesse en robe fleurie tient dans ses mains, exactement comme elle tiendrait les ciseaux, une petite tortue bien appliquée à grignoter son inauguration. Mission (loufoque) accomplie, lentement mais sûrement, pour l’ouverture de l’espace « batraciens » d’un zoo à l’ouest du pays. J’ai hâte de voir l’inauguration de l’aquarium…

Quatrième mariage pour Claude Lelouch, 69 ans. Le réalisateur a dit littéralement « oui, évidemment » à Valérie Perrin qu’il fréquente depuis 17 ans. Les photos sont à voir dans Paris Match qui présente « un véritable casting » : Laetitia Hallyday, Jalil Lespert, Jade et Joy, Julien Clerc, Kad Merad, Sophie Davant et Wiliam Leymergie, Jean Dujardin et Nathalie Pechalat, Pierre Ariditi et Evelyne Bouix, Elsa Zilberstein, Christophe Lambert, Anouk Aimé : tout le monde en était. Cérémonie et réception ce sont déroulées à Paris. « Quand vous serez un peu bourrés, je tournerai une séquence de mon prochain film » a lancé le jeune marié à l’assistance. La vie et l’œuvre.

L’annonce mise en scène de la grossesse de Kourtney Kardashian : comme son mariage célébré trois fois, l’ainée des gros K profite à fond de l’exposition a agité une pancarte en carton pendant un concert de son mari : « Travis, I am pregnant », un clin d’œil à l’un de ses clips, selon Closer mais certainement pas une surprise pour le Papa qui a tout de même joué le jeu en se précipitant sur sa dame. Le parcours de procréation médicalement assisté a été très documenté par et pour le réality show de la famille, et l’ex de Travis Barker, chanteur tatoué épousé l’année dernière a avoué qu’elle savait depuis plusieurs semaines.

Loana a renfloué ses caisses et rêve d’un deuxième enfant. La lofteuse se confie cette semaine à Public : elle a débloqué un compte bancaire et « peut se racheter de la viande du coup ». Ses derniers mois, son régime pâte & riz, imposé par le RSA lui aurait fait perdre 15 kilos. Soulagée par ce retour de meilleure fortune, la bimbo blonde se verrait bien adopter si elle trouve l’amour, « peut-être au supermarché ». Mais sûrement plus sur les sites de rencontre où elle s’est fait trop souvent arnaquée. Va pour le Géant alors.

La Kanye à l’West de la semaine : le rappeur organise maintenant ses « messes » avec des enfants encapuchonnés de blancs, comme des petits fantômes. Et selon Closer, à la fin, il offre un banquet minimaliste avec des tronçons de courgettes et des morceaux de barbac disposés à même des tables d’autopsie. Miam !

Heureusement pour North West, sa fille, c’est la mère, Kim Kardashian qui s’est chargée d’organiser sa fête d’anniversaire. Au menu de ses 10 ans, une pyjama Party dans un disco bus, qui s’est terminée dans un Palace, avec des cours de maquillage. Une dizaine de fillettes ont ainsi paradé en rose dans les rues de Beverly Hills et la petite, aux anges aurait fait un stop chez Dior, et serait ressortie avec 1500 euros de bijoux. Joyeux Anniversaire !

Les Sussex, toujours plus chaudement rhabillés pour l’hiver : après avoir mis fin à leur contrat, un des dirigeants de la plateforme Spotify a traité Harry et Meghan « d’arnaqueurs » affirmant qu’ils étaient fainéants, incapables de trouver une idée. L’accusation pourrait bien avoir fait enrager Harry car sur Page 6, le site People américain, son entourage a fait connaitre ses pistes éditoriales pour son podcast : parler de religion avec le pape François, explorer la paternité, ou encore, mieux : interroger Poutine, Trump ou Mark Zuckerberg sur leurs blessures d’enfance. Hey ? On dirait qu’il n’y a pas la lumière à tous les étages là-dedans !

Mark Zuckerberg, par ailleurs, est aussi dans l’actualité People pour avoir relevé un gant jeté par son meilleur ennemi : Elon Musk. On croyait ce genre de délire réservé aux rappeurs, mais apparemment, il plait aussi aux milliardaires en costard : les deux patrons de la tech voudraient s’affronter dans une cage de MMA ou Ultimate Fighting. Une blague ? L’avenir le dira en tout cas, le patron de Twitter, a commencé par railler l’ambition de son petit camarade qui souhaite lancer un concurrent du réseau social. Un internaute a conseillé goguenard, d’éviter de s’en prendre au fondateur de Facebook sous pretexte qu’il « faisait du Ju Ji Tsu ». Il n’en fallait pas plus : « je suis partant pour un combat ! » a répondu Musk du tac au tac. « Battez-vous seulement avec les mots ! » Sa propre mère a bien tenté de siffler la fin de la récré. Pour l’instant sans succès.

Selon Closer, Madonna a fait signer un contrat à son toy boy, l’obligeant au silence. Aucun des dirty petits secrets de la chanteuse ne sortiront de sa bouche, sous peine d’être poursuivi en justice. Une précaution récurrente pour la star qui avait déjà fait interdire à un de ses ex qu’il prononce son nom en interview…

Et pour finir avec un rab de frites, le roi Harald de Norvège s’est Joe-Bidené en arrivant à Copenhague : comme le président américain, le doyen des souverains, 86 ans, est tombé sur ses deux genoux, aux pieds de sa cousine en visite officielle, la Reine de Norvège. Pas de mal, il s’est même relevé dans un grand éclat de rire. Ségolène Royal aurait accepté de rejoindre l’équipe de Cyril Hanouna pour ses émissions politiques. Le film « Love Again », où Céline Dion joue son propre rôle fait un bide et a déjà perdu 3 millions de dollars. Carla Bruni fait du shopping avec sa fille Giulia mais en gardant ses écouteurs dans ses oreilles. Johnny Depp a joué au Hellfest avec son groupe Hollywood Vampires, avec une attelle à la cheville.

