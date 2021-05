Mylène Farmer délogée par ses chiens; Dany Boon sévèrement plumé par Yaël, Robert De Niro esclavagisé par Grace; Jalil Lespert & Laeticia Hallyday bazardent le décor de Johnny; Kim Kardashian s’emballe pour un intello; M. Pokora fond pour Kenna

Revue de presse people du 1er mai. Dany Boon en Une de Closer. Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sont en couverture de Public. Gala rend hommage à Yves Rénier.

Mais aussi, Meghan Markle est en liberté, le carré raté de Halle Berry et le twerk endiablé de Glenn Close aux Oscars, et Léon Debouze future star du foot.

Cette semaine, l’actu people stricto sensu, c’est les 10 ans de mariage de kate et William, le divorce de Dany Boon enfin finalisé, la disparition d’Yves Rénier et l’arrivée du deuxième fils de Mat Pokora.

Mais ce qui nous intéresse en priorité, ce sont plutôt, il faut bien se l’avouer, comme Voici, les photos volées de Marion Cotillard et Guillaume Canet au Cap Ferret. Le couple le plus bankable du cinéma français s’offre une pause sur la plage avec leur fille, entre deux prises d’Astérix et Obélix. Des patés de sable, des sourires gâteux, et un look discutable en doudoune (beaucoup) trop grande et bottes en caoutchouc : que du bon pour le moral. Les stars forment un couple comme les autres, mignon, ordinaire, heureux. Cool !

Normale aussi : Meghan Markle qui marche dans la rue. Une photo de la duchesse de Sussex tourne dans tous les hebdos du vendredi : dans son quartier à Los Angeles, elle porte son fils dans ses bras, ventre tendu, le cheveu au naturel, seule, mais libre. Et évidemment, on peut se demander dans quelle mesure elle aurait pu faire cette balade quotidienne, discrète mais salutaire au Royaume-Uni. La Firme aurait-elle validé le bonnet, façon bas de rappeur qu’Archie a sur la tête, (en passant, la ressemblance avec son Harry de père est indiscutable !) ou même sa lunch box aux motifs « Voie lactée » que l’actrice porte sur son bras ? Qu’elle n’ait pas compris le job, nous sommes tous d’accord, mais la validation permanente qu’elle avait certainement à subir n’est sans doute pas dans les cordes de tout un chacun…

Matt Pokora a eu son deuxième enfant, un garçon, Kenna. Public nous apprend que c’est un prénom mixte et qu’il signifie « beau » en gaëlic - Google trad n’a pas pu me le confirmer… Le papa a fièrement annoncé « Bienvenu, mon fils » le jour J, sur ses réseaux. Très présent dès la maternité, il a apporté mille et un délices à la maman, la chanteuse Christina Milian qui va peut-être ENFIN ! grossir et arrêter d’exposer son corps sans défaut, même enceinte pour la deuxième fois en 2 ans. C’était énervant à la fin !

Jalil et Laeticia : voilà, c’est fini ! La villa construite par notre Johnny national à Los Angeles appartient au passé, les clés sont rendues ce week-end. La veuve et l’acteur ont, de leur côté fait venir les bulldozers pour construire une clôture haute-sécurité autour de leur nouvelle maison, toujours dans le quartier de Pacific Palissades. Selon Public qui nous montre des photos de la visite de chantier, fini les harleys dans le jardin et les têtes de mort sur les fauteuils, Laeticia a fait place nette et acheté de nouveaux meubles. Jalil Lespert, lui, devrait approuver des deux mains puisqu’il n’a pas caché que vivre dans les murs de l’ex l’emballait moyen moyen. Prochaine étape : la pendaison de crémaillère, le 11 Mai pour ses 45 ans !

Dany Boon non plus ne verra plus Pacific Palissades du même oeil ! Sa maison à deux portes de celle de Johnny revient à son ex. Le divorce de la star Ch’ti et de Yaël Harris, mère de ses trois plus jeunes enfants a été finalisé ces jours-ci. Dans l’escarcelle de la dame, donc la maison et 30 millions d’euros au total, la moitié de la fortune estimée de l’acteur selon Closer. Domicilié en Belgique, Dany peut donc, à présent, se donner pleinement à sa nouvelle histoire avec l’actrice Laurence Arné. Pas de bébé humain à l’horizon, mais un bébé sur pellicule, puisque leur premier film à quatre mains est attendu dans quelques semaines sur Netflix.

Autre divorcé plumé : Robert de Niro, obligé d’accepter des rôles pourris pour honorer sa pension alimentaire. Enfin « des rôles médiocres mais bien rémunérés » : c’est la façon littérale dont ses avocats présentent la chose… De 100.000 euros, l’acteur a souhaité réduire son versement mensuel à destination de Grace Hightower, à 50.000, crise oblige. Et devant le juge son avocate a démontré le rythme effréné que l’acteur de 77 ans se force à tenir, afin d’« honorer » l’amour de son ex « pour les vêtements Stella McCartney et les diamants ».

La passion du Foot dans l’ADN Debbouze. Le fils de Jamel et de Melissa Theuriau a entamé un scolarité axée sur le sport et, à 12 ans, Léon s’entraine déjà avec les meilleurs, au Paris Saint Germain. Closer nous apprend que sa productrice de mère l’emmène régulièrement à l’entraînement, au Camp des Loges et on ne peut qu’imaginer la fierté du père, fan absolu de l’équipe de France, qui a multiplié les happenings avec l’historique Zizou, du tournage d’Obélix et Astérix, aux matchs de charité, en passant par les plateaux télé : « ZimDin ZimDam » n’a qu’à bien se tenir !

Kim Kardashian avec un journaliste de CNN ? Closer et Voici aimerait croire dans cette nouvelle love story qui bruisse depuis quelques jours : Van Jones, un présentateur intello de 52 ans pourrait avoir fait craquer la plus riche des influenceuses. Mais l’Apollon n’est pas nouveau dans le tableau cet ancien conseiller d'Obama booste Kim dans ses études de droits et ils partagent depuis 3 ans, la volonté d’améliorer les conditions carcérales aux Etats-unis. De plus, pas une seule paparazzade n’accrédite encore la rumeur : pas un bisou volé, ou une promenade au petit matin en pyjama, rien. Conclusion : Le séjour dans la Friend Zone ne semble pas tout à fait fini…

Mylène Farmer vidée de la villa Montmorency à cause de ses chiens - mais qu’ont-ils bien pu faire ? Le scoop fait la une de Public, l’endroit même où à la rentrée dernière, on apprenait que la chanteuse choisissait la campagne avec bonheur. Donc en fait, c’était faux : c’est contrainte et forcée qu’elle aurait plié bagage. Pour comprendre, rappelons que la Villa Montmorency est une enclave ultra sécurisée parisienne où les stars côtoient les ténors des affaires et qu’apparemment, les règles de co-pro sont tendues : les enfants qui jetaient des cailloux dans une fontaine ont été rappelés à l’ordre en pleine AG, tout comme les propriétaires de chiens après qu’un toutou ait mordu une factrice. Etait-ce Liloup, le premier berger suisse de Mylène ? Rien n’avait fuité à l’époque - c’était en 2013. Trop de déjections non ramassées ? Des aboiements nocturnes lorsqu’elle partait en tournée ? En tout cas, depuis les rapports avec les voisin autour de la présence des chiens se sont particulièrement envenimés, et devant l’avalanche de plaintes au syndic, la chanteuse rousse a jeté l’éponge.

Et pour finir, laissons-nous happer par les Oscars 2021 qui ont eu lieu cette semaine : le comité organisateur a finalement accepté d’éclater la soirée sur plusieurs sites, notamment hors des frontières - Oui parce qu’initialement, si un candidat ne pouvait pas venir en personne chercher son prix, il n’avait pas le droit de concourir : pas d’avion, pas d’Oscar… Florian Zeller a donc pu remercier l’audience en direct depuis Paris, sa statuette à la main (Abracadabra ?) et à Hollywood, les stars ont foulé un tapis rouge, réduit, mais un tapis rouge quand même. L’occasion immanquable de gossiper sur les tenues et les attitudes : Glenn Close n’a pas remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, mais, bonne joueuse, a accepté de montrer son « Twerk » à l’antenne (la danse consiste essentiellement à rouler du chose), Halle Berry avait une jolie robe bustier rose foncée pleine de volants et de froufrous, mais une coupe au carré ratée, Brad Pitt s’est fait draguer en live, par une actrice sud-coréenne de 73 ans, et Frances McDormand a exhorté chacun à retourner au cinoche «dans un futur très proche » avant de pousser un hurlement de loup en hommage à un collègue décédé.