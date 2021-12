Mars : de grandes quantités d'eau découvertes sous le plus grand canyon du Système solaire ; Le grand défi que doit relever rapidement SpaceX pour le Starship

Et aussi : Une comète est visible près de Vénus ce soir ! ; Webb, le plus grand télescope spatial jamais construit, raconté par les scientifiques français qui l’ont fait ; Voie lactée : Gaia aurait révélé des bras spiraux fossiles !

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Mars : de grandes quantités d'eau découvertes sous le plus grand canyon du Système solaire

Il ne devrait pas y avoir d'eau à la surface de Mars au niveau de l'équateur et très peu à cet endroit juste sous cette surface. Et pourtant les instruments de la mission Exomars disent le contraire dans certaines parties du fameux canyon géant de la Planète rouge : Valles Marineris.

Lire la suite sur Futura Sciences

Le grand défi que doit relever rapidement SpaceX pour le Starship

Si bien évidemment SpaceX ne va pas faire faillite, la société dirigée par Elon Musk, désigné Homme de l'année par le magazine Time, est confrontée au défi de la production de moteurs Raptor à un rythme très soutenu. Une condition pour la réussite du programme Starship. En voici de brèves explications.

Lire la suite sur Futura Sciences

Une comète est visible près de Vénus ce soir !

La comète Leonard, la plus brillante de l'année, passait au plus près de Vénus hier. Ce soir encore, on peut l'observer durant le crépuscule en dessous de celle que les Grecs surnommaient Hespéros. Un spectacle à suivre dimanche soir aussi ! Jamais une comète n'est passée aussi près de notre voisine Vénus, de mémoire humaine.

Lire la suite sur Futura Sciences

Webb, le plus grand télescope spatial jamais construit, raconté par les scientifiques français qui l’ont fait

À quelques jours du lancement du James-Webb, le télescope spatial le plus puissant jamais construit va enfin s'envoler à bord d'une Ariane 5 et poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, Hubble. Ce sont 14 pays qui ont contribué au développement du JWST, conjointement conçu par la Nasa, le Canada et l'ESA. La part de la France, loin d'être négligeable, nous est expliquée par les scientifiques qui ont conçu l'imageur Mirim de la caméra infrarouge Miri (Mid-Infrared Instrument), l'un des quatre instruments de l'observatoire spatial James-Webb.

Lire la suite sur Futura Sciences

Voie lactée : Gaia aurait révélé des bras spiraux fossiles !

Les astronomes continuent d'analyser les données collectées par la mission astrométrique Gaia concernant presque deux milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Elles ont révélé de curieuses structures qui pourraient être les restes fossiles d'anciens bras spiraux de notre Galaxie.

Lire la suite sur Futura Sciences