Revue de presse des Hebdos

Marianne voit l’esprit Charlie trahi par la gauche, le Nouvel Obs par la jeunesse; Macron et les Pyrénées : pas de rencontre au sommet; Musk condamné à l’échec ?; Barnier, victime d’Attal et Wauquiez; Lombard se prend pour Spider-Man, Valls ne se voit pas en Rocky

Et aussi, dans vos hebdos cette semaine : L’empire Dassault à la Une de l’Express, et une intéressante réflexion de la part d’un juriste danois sur les tiraillements que la France connaît entre la liberté et le “contrôle de la dissidence.” Dur d’être Charlie…