Mariah Carey se fait tèj pour Noël; Babeth Lemoine & Bertrand Chameroy nidifient; Brad Pitt gagne sa carte senior, Victoria Beckham de l’argent pour la 1ère fois; Pamela Anderson fait sa lessive au rosé; Ralf Schumacher donne des nouvelles de Michael

Unes des hebdos People

Mais aussi : Tom Cruise offre de la noix de coco; Harry Styles se les gèle; Paris Hilton fait de la luge à Los Angeles; Gwyneth Paltrow et Heidi Klum non-mangent de la dinde et les enfants Kardashian sont insortables.

Brad Pitt a soixante ans, une femme à son bras et une chemise bariolée sur le paletot. L’acteur a célébré son anniversaire ces jours-ci, en compagnie de sa petite amie, Inès de Ramon, qui est née quasiment le même jour que lui – enfin, ils ne sont pas vraiment jumeaux non plus, puisque 29 ans les séparent. Les festivités se sont déroulées en deux temps : temps 1, la romance à Paris, avec diner en tête à tête, concert et drinks dans un bar chic. Temps 2, le retour à la réalité crue des néons de Los Angeles : le couple a passé la soirée avec quelques amis, des gros ballons criards, Brad Pitt portait une chemise moche, noire peinte à la main (plus de 4000 euros, précision « à l’américaine ») et elle une mini robe blanche à bretelles, mais avec des collants noirs. Et il semblerait que les cadeaux aussi aient manqué d’élégance : sur l’un des clichés, on peut distinguer une sorte de tableau représentant des loups hurlants sous la pleine lune… Presque aussi joli que la joconde en tapisserie au-dessus de la télé chez la Mère à Titi. Et oui, on ne peut pas tout avoir : Brad et bon gout. Encore heureux.

Pendant ce temps, Angelina Jolie sort ses kids pour Noël, à l’autre bout du pays. Elle en a emmené 3 au bureau, dans sa boutique de New-York. Il y avait deux grands, Pax, 20 ans et Zahara qui a récemment abandonné le nom de Pitt. Et puis Knox, 15, le garçon des jumeaux, le petit dernier, que l’on voit rarement. Évidemment, il est beau comme un camion, affiche un petit sourire discret sur les photos, et il semblerait, que lui, comme ses deux sœurs Shiloh et Vivienne, aurait passer l’éponge sur les écarts de conduite de leur père et le verrait régulièrement.

À Lire Aussi

Albert de Monaco se fracasse le menton; Mariah Carey se dégivre au séchoir; Kourtney retantise Kim Kardashian, René-Charles remérise Céline Dion; Emmanuel Macron Tom Cruisise à Deauville; Brad Pitt &Ines fêtent leur 1 an d’amour, Philippe Bouvard ses 70

Ralf Schumacher donne des nouvelles de son frère Michael, mais sans trop en dire non plus. « Il n’est plus le même, mais la médecine moderne a rendu « des choses possible ». Mais quoi ? On n’en saura pas plus. Pourtant, « Il me manque tous les jours » en dit long sur l’état de l’ancien coureur auto. Cela fait 10 ans cette année, qu’il a survécu à un accident de ski, qui l’aurait laissé paralysé. Aucune photo n’est parue de lui depuis, sa famille ayant réussi à totalement verrouiller l’accès au champion.

Tom Cruise a encore coconuté tous ses amis. Comme tous les ans, la star hollywoodienne a envoyé des dizaines de gâteaux à la noix de coco à ses proches. Renée Zellweger, Kirsten Dunst depuis « Entretien avec un vampire », le présentateur Jimmy Fallon ou encore Tom Hanks ont la chance d’être sur la liste. Si l’attention est louable, elle est tout de même faite avec une petite arrière-pensée : l’acteur ne s’autorise jamais de sucre pour garder la ligne, résultat, il en distribue à l’envi et espère un retour sur expérience quand les copains l’appellent pour le remercier. « Alors, c’était comment ? »

La paparazzade de Noël revient à Anne-Elizabeth Lemoine et Bertrand Charmeroy. Public fait sa une sur le couple et le voit s’installer ensemble tout bientôt. La présentatrice et son chroniqueur semblent sur un petit nuage : baisers, câlins, gestes tendres main dans la main, ils roucoulent plein tube, à la terrasse d’un café parisien.

Harry Styles se jette à l’eau avec sa fiancée. Et pas dans un océan turquoise à 27 degrés, mais dans un étang gelé au cœur de Londres. La baignade est autorisée et d’ailleurs, le couple n’était d’ailleurs pas seul à la baille ce jour-là. Chacun portait un maillot de bain assez sobre, des sortes de chaussures, des gants et un bonnet. Le chanteur de 29 ans est en couple depuis près de six mois avec une jeune actrice de son âge, 29 ans, Taylor Russel qui joue en ce moment au théâtre dans la capitale anglaise.

À Lire Aussi

Melania Trump domine Donald, Brigitte Macron ambiance Emmanuel au souper; Loana quitte sa mère, Jade & Joy Halliday tourmentent la leur; Stéphane Plaza se cache; le fiancé de Rihanna risque la prison, Paris Hilton ignore ce que fait le sien dans la vie

Mariah Carrey est officiellement célibataire. En couple volant depuis quelques mois déjà, Bryan Tanaka, 40 ans, a confirmé les rumeurs le 26 décembre. Tu parles d’un joyeux noël ! Après 7 ans de vie commune la séparation s’annonce tranquille : Monsieur prend ses distances car il souhaite fonder une famille - Mariah, à 54 ans est déjà mère de jumeaux de 12 ans et souhaiterait plutôt passer à autre chose, mais tiens à rappeler son « immense respect » pour la star ainsi que pour ses « amazing kids ». Ben voyons.

Victoria Beckham est rentable pour la première fois depuis 15 ans ! La styliste a fait elle-même cette annonce avec une joie non dissimulée. Selon le Daily Mail, c’est un « it-bag » vendu autrour de 1000 euros et la stratégie digitale de Posh Spice qui a payé cette année. Il faut dire que l’ex-chanteuse donne de sa personne pour vendre de l’eye-liner à 30 euros en enchainant les tutos sur youtube. Et pendant ce temps, son mari, lui garde la tête froide et à 48 ans et des millions en banque, continue d’aider sa mère à faire la vaisselle. Certes, il poste lui-même la photo sur ses réseaux, mais c’est mignon quand même.

Gwyneth Paltrow et Heidi Klum exhibent leurs (toutes petites) fesses en bikini pour Noël, et c’est énervant. Elles ont cinquante ans et sont parties, chacune en famille, se réchauffer sous les tropiques. Mais quelle idée brillante ! Qui par 32 degrés a envie de chapon aux marrons ? De buche glacée, de Mont d’Or et de fois gras ? Personne. Voilà le secret de leurs formes insolantes : se pavaner sous le soleil pour ne rien manger quand les quadragénaires restent empêtrées dans les bolducs et les belles-mères, avec le jus de rôti pour seul réconfort. Y a pas de justice.

À Lire Aussi

Jazmin Grimaldi colle une insta-droite à Charlène de Monaco; Madonna veut se beurrer en Normandie, Adriana Karembeu se marraquiche; David Guetta attend un 3ème, Paris Hilton s’offre une petite London; Gérard Depardieu se terre au Portugal; Adele se marie

Matthew Perry n’a jamais réussi à s’en sortir. Les révélations tristounes sur ses derniers mois continuent : malgré une équipe de soins à domicile, l’acteur réussissait à se fournir en oxicodone régulièrement. Il utilisait des filles contactées sur des apps de rencontre qui lui apportaient ses doses à domicile, multipliant ainsi les prises de médicaments de substitution et parfois aussi de la drogue illégale.

Public taille un costard aux kids Kardashian. Les enfants de Kim seraient particulièrement mal élevés. L’ainée, North, 10 ans, critique tout ce que porte sa Maman et ses copains et à toujours le petit mot acerbe : en voyant la robe couture Schiapparelli choisie pour aller au Met gala, elle s’est écrié « on dirait une hawaienne dont la robe est déchirée », l’ex Pete Davidson avait l’air « d’aller à la station-service » et Jared Leto était moche « à faire grincer des dents ». Son frère Saint, 8 ans, se roule en boule à chaque contrariété, fait des doigts d’honneur compulsivement chaque fois qu’il met le nez dehors, et Chicago, 5 ans, parait déjà blasée de tout. Kim Kardashian fonde tous ses espoirs parait-il sur le dernier, Psalm, 4 ans, qui serait la réincarnation de son père Rob. La preuve ? Ils sont gauchers tous les deux. Ah ben oui alors.

Que les enfants soient pourris gâtés, on le comprend assez facilement : rien n’est trop beau, ni trop fou pour leur famille ! Kim et ses sœurs ont invité quelques amis pour le réveillon, chez eux à Los Angeles : fausse neige, des dizaines de sapins et une piste de luge. Paris Hilton et son ancienne assistante Kim ont fait sensation, chacune dans leur robe à strass, leur sandales, bijoutées et manucurées : elles se sont installées l’une dernière l’autre sur la même luge pour dévaler la pente, hilares du début à la fin. Le tout arrosé de milliers de litres de coca, sponsor de l’évènement.

À Lire Aussi

Sophie Marceau retrouve Christophe Lambert; Meghan Markle shadow-kill Kate Middleton; Madonna regarde son fils peindre une top nue, Paris Hilton sa mère en pleine tatouze; Kourtney Kardashian se shoote au placenta, Gisèle Bundchen a honte de son toyboy

Et pour finir, trois personnes ont été arrêtées après le cambriolage de Vitaa. La chanteuse avait été séquestrée à son domicile avec sa famille. Le casting de « dix pour cent » s’est retrouvé pour un diner à Paris : francs éclats de rire et camaraderie, mais sans Camille Cottin qui a séché. Sarah Ferguson est venue à la messe de Noël de Sandringham, une première depuis 30 ans, après que son ex-beau-père, le Prince Philip l’en ait bannie. Pamela Anderson avoue s’offrir un petit verre de rosé quand elle fait sa lessive. L’ex-pin-up, tout en vantant une marque sur son Instagram, se montre au naturel, sans maquillage tout de blanc vétue. « je ne vois pas la lessive comme une corvée, mais plutôt comme un petit moyen d’évasion. Et on comprend bien pourquoi, du coup.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco sapapouille Albert, Letizia d’Espagne aurait trompé son Roi; Brad Pitt retombe dans l’alcool, Jay-Z pousse Rihanna dans le Petrus, Jenifer saoule son mari; Jade & Joy Hallyday détestent David & Laura; Jean Sarkozy chante sur Instagram