Marc Lavoine &Adriana Karembeu coup-de-foudrisent; Céline Dion se torture les pieds; Bianca Censori sort North West dans un bar à cochons, Marlène Schiappa écrit un livre pour eux; Jennifer Lopez fait des selfesses; Johnny Depp vire punk à chiens

Unes des hebdos People

Cette semaine, le people est très porté sur le cochon, au sens propre comme aux figurés.

Adriana Karembeu emballe Marc Lavoine et Paris Match y voit le « premier couple de l’été ». Oui, le mannequin et le chanteur sont ensemble depuis le mois de mai et la rencontre est un conte de fée – ou un conte de fake, moderne : d’abord, Mademoiselle murmure à l’antenne de TF1 qu’elle « est amoureuse de ce mec, mais il ne le sait pas encore » au motif qu’elle aurait appris le français grâce à ses textes. Une (très) jolie femme fait une déclaration pareille ? Il ne faut pas lui dire deux fois. Monsieur répond via Instagram qu’il a été touché et hop, en route pour la rencontre. Depuis, ils s’affichent, se tiennent la main et rient à gorge déployée pour le photographe de Paris Match. Et dans Voici, y a même une main aux fesses. Page 15 pour les petits curieux.

La Princess Anne est en convalescence à domicile. A 73 ans, la sœur du roi d’Angleterre a été victime d’un accident de cheval. A-t-elle été percutée par son cheval, est-elle tombée ? A-t-elle fait un malaise ? Elle ne se souviendrait plus du tout des circonstances mais vu la commotion, ça a dû être coton.

Jennifer Lopez mitraille son propre popotin. La star est partie seule, sans enfant, sans (ex ?) mari, en Italie. En croisière sur la côte amalfitaine, vos mags partagent tous les photos d’elle en pleine séance de selfie, coté face et coté fesses. On la voit faire une moue caractéristique, son portable à la main, puis sur le cliché d’après, la même, mais le bras ajusté pour prendre son boule en gros plan. Peut-être une photo revanche, envoyée à Ben Affleck, qui lui, au même moment, déjeune avec sa fille mais sans son alliance, à 6000 kilomètres de là. En tout cas, la chanteuse avait sûrement la chanson d’ d’Hervé Villard dans la tête en passant près de Capri.

Nicolas Sarkozy décoche ses flèches pour tenter de ramener Emmanuel Macron à la raison

Cécile Dion torture ses pieds plutôt que de rater une belle paire. C'est la nouvelle révélation du documentaire sur la star, qui revient sur son obsession des chaussures : qu'elles soient trop grandes ou trop petites, elle fait en sorte que ses pieds rentrent dedans. Résultat, elle ne compte plus le nombre de fois où elle a transformé ses orteils en museau de veau. Sur les 10.000 paires qu'elle possède, on ne saura pas combien sont réellement à sa taille, mais ça fait plaisir de revoir la chanteuse habitée par une passion, si futile soit-elle.

Johnny Depp donne à nouveau dans le cracra. Attendu par une grappe de fans devant son hôtel à Londres, l’ex de Vanessa Paradis est apparu en guenilles : jean au-delà du troué, marcel bouffé aux mites et veste kaki maculée de tâches de peinture. Pour couronner le tout et c’est le cas de le dire, il avait remis son chapeau sur lequel il s’était visiblement assis pendant tout le déjeuner. Il ne manque plus que le chien et il pourra faire la manche avec succès.

Gilles Lellouche papagatise dans les rues Paris. C’est la paparazzade la semaine pour Public. Le petit Jules, 20 mois dans les bras ou sur les épaules, l’acteur savoure avec sa compagne ses premiers jours d’été. Le cheveu blond peroxydé, il doit déjà travailler à son prochain projet après avoir fait le plein de bravo et récolté une standing ovation pour l’ « amour ouf », sortie prévue à l’automne.

Giulia Sarkozy est passé à un cheveu d’être bonne joueuse. La fille de Carla et Nicolas fait du poney et plutôt bien, vu la compétition à laquelle elle a participé le week-end dernier. Son équipe est arrivée 3ème du Longing Paris Eiffel Jumping. A 12 ans, la miss a remercié sa monture dans un poste Instagram. Mignon, sauf qu’elle ajoute que la troisième place n’est dû qu’à « quelqu’un dans notre équipe (qui) a fait 8 points. » La gagne, c’est génétique, donc.

François Hollande estime que la ressemblance entre Gabriel Attal et Nicolas Sarkozy est « frappante »

Fashion Week oblige, Rihanna et Asap Rocky ont profité de Paris. Le couple était sans enfants et comme les touristes, ils se sont fait prendre en photo au petit matin devant la tour Eiffel. Bon, le look n’est pas tout à fait le même que les hordes en claquettes/chaussettes qui louent des grappes de ballons en forme de cœur, mais la motivation y était : Monsieur avait un verre de rouge à la main pour lui et Madame un sac Vuitton et un legging couleur chair...

Et puis Alexandre Grimaldi, lui a vu tous les défilés en bonne compagnie. Le fils du Prince Albert de Monaco s'est affiché officiellement avec Mademoiselle Savannah Hennesy, dont il partage le quotidien depuis quelques temps déjà. Héritière de la maison de cognac, elle est aussi apparentée au prétendant à la couronne de France, le Comte de Paris. Les petits bichons se sont recontrés à Monaco et vivent à New York.

Suri Cruise profite de ses 18 ans pour galocher en pleine rue. A peine la majorité passée, la fille de Tom Cruise s’affranchie de tout. La jeune femme a été aperçue bouche cousue, avec Toby Cohen, un jeune homme vaguement chanteur-compositeur avec qui elle est allée à la « Prom » de son lycée, comme dans les films. So cute.

Tori Spelling fait une nouvelle confession hardcore dans son posdcast : après avoir appris à la terre entière qu’elle avait peur d’aller aux toilettes toute seule, elle a balancé – finissez votre bouchée de croissant, qu’elle gardait les placentas de ses grossesses au freezer pour les consommer. « Nous en avons mangé un une fois, Dean (l’ex-mari) est un très bon cuisinier ». L’ex Donna Martin de la série Beverly Hills a eu six enfants, les autres sont donc au congélo. Enfin deux chez elle, un troisième chez une amie (!) et les autres ? « on a déménagé beaucoup, alors, malheureusement, quelques-uns se sont perdus » Voilà. On ne va pas enquêter pour connaitre la tête de la personne qui a trouvé ça en arrivant dans sa nouvelle loc’. Ah oui, et on peut rappeler aussi que le plus jeune des rejetons 7 ans, donc autant de temps à côté des Cornettos et des poissons panés.

Charlène de Monaco veut travailler, Alexandra Lamy ne veut plus d'homme; Laeticia Hallyday saborde Jalil Lespert; Adriana Karembeu & Stomy Bugsy se recouplent, Guillaume Canet & Marion Cotillard rhabitent ensemble; Taylor Swift a une chatte millionnaire

Kendji Girac reconnait être accro à l’alcool et à la coke. selon les conclusions de la justice, le chanteur s’est bien tiré dessus tout seul, l’affaire est close. Après cette annonce ces jours-ci, il a pris la parole, se postant face caméra pour présenter des excuses à ses fans et annoncer « se faire aider pour ne plus recommencer ». Honnête, il a indiqué que drogue et alcool n’étaient pas une prise occasionnelle ce soir-là mais bien une spirale qui l’avait perdu.

Kendall Jenner s’est offert une virée au Louvre de nuit et piedsnus : en pleine fashion week, le mannequin américain a publié des photos d’elle en robe de soirée, devant la Joconde, le musée complètement vide. Son boyfriend, le charmant rappeur Bad Bunny, devait certainement tenir le portable. Une petite virée qui peut être organisée sur demande, si vous etes partant. En revanche, le site ne donne pas les tarifs.

Bianca Censori et North West jouent avec des mini-cochons au Japon. Quoi ? Oui, au Japon, en plus des bars à chats, il y a aussi des salons à cochons. Le pitch est de s’assoir et de laisser les mini-bestiaux venir à vous, pour interagir avec eux. Selon des témoins, la femme et la fille du rappeur Kanye West avaient assez proche, dans ce café à thème, la belle-mère avait recouvert ses jambes d’une couverture mise à dispo et la petite fille avait revêtu un kimono rose.

Inès Reg a joué, elle a perdu : après avoir planté TF1 et cherché à renégocier « ses rapports avec la chaine », l’humoriste se fait zapper du film qui devait la propulser actrice. Trois comédiennes sont à l’essai pour la remplacer dans « Ado mas pas trop »

Giulia Sarkozy turbine, Jacques & Gabriella de Monaco aussi, Carla like, Charlène flambe; Suri se dé-Cruise, Papa Tom récupère de sa lipo, Mama Rihanna Michael-Jacksonise son fils; Ben Affleck & Jennifer Lopez se délovent, Jérémy Frérot &Shy'm s'enamourent

Tout s’explique : si on a vu Britney Spears les fesses à l’air, quasiment tous les mois de l’année sur une plage paradisiaque, c’est sans doute parce qu’elle rendait visite à ses fils. Selon Closer, la star américaine aurait renoué avec Sean Preston et Jayden, 18 et 17 ans mais aurait souhaité garder le secret pour ne pas risquer de les effaroucher.

Pour finir avant d’arrêter le ventilo : Quentin Tarantino, avec David Lynch, Agnès Jaoui, Cédric Klapish et des centaines de donateurs plus anonymes ont sauvé « La Clef », une salle de cinéma d’art et d’essai de la faillite. Pour son anniversaire, le Prince William s’est trémoussé au concert de Taylor Swift avec George et Charlotte. Fin de la guerre froide pour Kate Moss et Nikolaï von Bismark : le couple a été aperçu très complice au défilé Dior après des semaines de brouille. Marlène Schiappa, délivrée de ses obligations gouvernementales, sort un nouveau roman cochon. Et de douze, Elon Musk a accueilli encore un enfant, le troisième avec sa compagne actuelle, Shivon Zilis, directrice de Neuralink Corp.

Jalil Lespert terrifie Laeticia Hallyday; Albert de Monaco passe à la télé réalité; Madonna jette son toy-boy, Cher pellabilise le sien, Taylor Swift se fait love-coacher par LES siens; Ben Affleck s'accroche à son alliance; Azucena Pagny flique Florent