Maître Gims se fait plaquer par sa femme (mais laquelle ?), Cecilia & Nicolas marient Louis Sarkozy; Patrick Bruel s’auto-kiffe à L.A, Nabilla a trop chaud à Dubaï, Gerald et Rose-Marie Darmanin défilent à Paris, Dany Boon a la love-frite à Bruxelles

Unes des Hebdos People

Elton John en larmes à la Maison Blanche. Après avoir refusé toutes les invitations de Donald Trump, le chanteur avait fini par accepter de faire un « petit » concert privé dans les jardins de la Maison Blanche, enfin surtout parce qu’il s’agissait de mettre en lumière ceux qui luttent contre le SIDA. Et bien lui en a pris puisqu’à l’issu de son set devant près de 2000 invités, le président américain lui a remis par surprise une médaille, la « National Humanities ». Résultat, notre british Sir star se cache dans ses mains, bredouille, sert la first lady dans ses bras, se dit pantois, avant de verser sa petite larmiche. So cute ! En plus Joe Biden ne s’est pas trompé de prénom et n’a pas cherché des gens qui sont morts, c’est dire si la soirée était réussie !

Patrick Bruel fa l’americano dans Closer. Le chanteur est parti sentir le vent du Pacifique, filer dans ses bouclettes, en Californie. Tranquille comme Baptiste au pays de l’oncle Sam, il peut s’occuper des ses enfants, conduire une grosse cylindrée et travailler la couleur sur la plage de Malibu, sans risquer d’écorner son image ou d’être dérangé par les fans. Le mag nous donne des précisions sur sa vie de couple au passage : la jeune attachée de presse qui partage sa vie depuis 4 ans, va très bien merci. En revanche, elle est restée à Paris. Sont-ils à nouveau brouiller ? Et qu’a-t’elle pensé des jolis selfies que Patriiiiick prend tout seul, dans son Aston comme une vraie Kardashian ?

Dany Boon est amoureux et ça se voit dans le train. Le comédien et sa moitié ont été photographiés à la gare, en Paris et Bruxelles. Un trajet qu’ils empruntent régulièrement, navigant entre les deux capitales régulièrement. Complices, ils ont l’air de se faire des blagues, le chien dans une main, les valises dans l’autre. A la Une, Voici célèbre ce duo qui réussit à travailler ensemble, à gérer 5 enfants en tout et à conserver toute sa faîcheur. Jaloux ?

Brad Pitt se lance dans la cosmétique et a déjà une super fan : la rédaction de Gala. Le magazine a accepté une invitation à déjeuner à Miraval pour la présentation d’un nouveau produit maison à la presse. Et le reportage a le mérite d’être transparent sur son côté midinette : se retrouver assise à côté du plus bel acteur de sa génération, comme si vous étiez en vacances ensemble en Provence, ça marque. Et tant pis si ça fait panneau publicitaire géant pour les crèmes. Du coup, du produit, on ne sait pas grand chose si ce n’est qu’il est mixte et que le bouchons sont fabriqués à partir de bois de la propriété. Heureusement, Voici est là pour nous recoller les pieds sur terre : ce sera 350 euros pour un sérum de 30ml. Quand même.

Maitre Gims sans lunettes se fait plaquer dans Public. Ca faisait presque 20 ans ! 20 ans que Demdem gérait tout, toute seule et elle en a eu sa claque. C’est la version du mag en tout cas, qui rappelle les soupçons de polygamie jamais vraiment démentis et les aveux même pas voilés sur l’absence quasi permanente du père de ses quatre enfants. Il s’agit d’une info exclusive : Madame aurait dit au chanteur qu’elle voulait casser et lui, serait parti au vert pour faire le point sur sa vie… Exclusif ou pas, le vrai scoop est sans doute la photo de Une où on aperçoit le couple en train de ranger un cadis d’aéroport et l’ancien Sexion d’Assaut est sans lunettes ! Autant dire, nu comme un ver ! Et alors ? Il est cyclope ? Il a du poil sur les paupières ? Une conjonctivite purulente des deux yeux ? Non. Rien n’explique qu’il ne sorte jamais sans ses solaires, de jour comme de nuit. Il a juste une bouille ordinaire qui le rendrait presque trop fréquentable.

Il n’y a pas que les looks saugrenues qui défilent en marge de la Fashion Week : il y a aussi les ministres. Enfin un en tout cas, qui s’est offert une paparazzade façon mannequin avec sa femme et ses enfants. Alors que leur deuxième fils a à peine quelques semaines, Madame a sorti le grand jeu pour pousser sa poussette place de la Concorde : une robe longue, un decolleté plongeant, des talons, un peu de make up.. Monsieur est un poil moins photogénique, mais il a le sourire, l’air décontracté, le jean slim… Il n’en faudrait pas plus pour imaginer un petit coup de fil au photographe avant de sortir.

Nabilla veut rentrer en Europe et Booba, le nouveau pourfendeur d’influenceurs, l’attend de pied ferme. C’est le nouveau topic qui agite les Internets ces derniers jours. D’abord, il y a la starlette au Shampoing qui annonce sur ses réseaux qu’elle en marre de Dubaï et qu’elle se voit quitter l’eldorado qui a accueilli sa vacuité, il y a 3 ans parce qu’ « il n’y a pas 45 choses à faire », parce qu’il fait trop chaud et qu’y vivre est un peu « pesant ». Elle préfèrerait se réinstaller à Londres - qu’elle avait quitté parce qu’il pleuvait trop, pour se rapprocher… des fashion weeks. Là-dessus, Booba a reposté la vidéo avec ce message lapidaire : « On s’en bat les c… Culture du vide. Insupportable. » Et les Internautes ont multiplié les commentaires dans le même sens.

Qu’il est bon de pouvoir détester Meghan Markle sans ambiguïté. C’est l’objectif d’un nouveau livre de « révélations » - oui, apparement, il y en a encore à faire. Ici, il est question de témoignages d’anciens employés des exilés, qui se sont baptisés eux-même « les rescapés des Sussex ». Et sur le fond, il y a toujours et encore la personnalité narcissique et maintenant décrite comme perverse de la duchesse. L’un témoigne d’un harcèlement téléphonique qui l’a vu se faire incendier toutes les 10 minutes sur son mobile. L’autre que sa patronne lui passait des savons, chaque fois que, conformément au protocole, elle commençait à renvoyer les bougies, vêtements de marque ou sacs de luxe reçus en cadeaux. «On sait très bien qui sera la patronne d’ici peu, n’est-ce pas ? » : dès le début de son histoire, même pas encore mariée, elle avait déjà commencé à menacer le personnel. Le cynisme de la duchesse se voyait parait-il particulièrement quand les caméras s’éteignaient : le sourire s’effaçait instantanément, « et dire que je ne suis même pas payée pour faire ça ». Si c’est vrai, tout est dit ! Enfin jusqu’au prochain « livre-évènement ».

Et de trois ! Nicolas Sarkozy a marié son troisième et dernier fils, Louis. Il n’a presque pas changé depuis qu’il entrait à l’Elysée, avec ses parents. Ils étaient là tous les deux avec leurs familles en recomposition. Carla, Nicolas et Giuila d’un côté, Cecilia et Richard Attias de l’autre. On sait peu de chose de la fiesta qui avait lieu dans le Luberon, mais grâce aux photos de la sortie de la Mairie, on a quand même pu voir que les mariés sont partis en 2CV grise au toit rouge, pas de robe meringue mais un joli tailleur court pour la nouvelle Madame Sarkozy qui a la trentaine, comédienne et mannequin, qui fréquente le petit Louis depuis 5 ans, et qui vit avec lui à Washington. Longue vie !

Zazie s’est fait vider de son immeuble parisien. Trop de bruit pour les voisins, la chanteuse a elle-même raconté que sa porte avait été défoncée en milieu d’après-midi, alors qu’elle ne faisait que « vérifier une tonalité au piano ». Ambiance dans la copro ! Résultat, elle a fait ses cartons, pour la troisième fois en un an et est partie s’installer en Bretagne dans une maison qu’elle avait acheté pendant le confinement. Son piano face à la mer ne dérange que les berniques.

Pour finir, cette semaine, c’est Pavlova et tartes aux amandes : Après 6 ans d’absence sur scène, Rihanna va se charger du show de mi-temps su Super Bowl. Il s’agit d’un énorme barnum qui réunit en moyenne 100 millions de spectateurs. Y a Tante Juju qui vient dèj ! Qui pourrait imaginer que c’est ainsi que les jumeaux Clooney, 5 ans, appellent Julia Roberts ? Harry d’Angleterre doit revoir sa copie : sa biographie à 19 millions a été jugée trop niaiseuse par son éditeur qui lui a demandé de retravailler son texte. Finalement, Sylvester Stallone et Jennifer Flavin ne vont pas divorcer, mais la tête du chien tatoué sur l’épaule, qui a recouvert le portrait de l’épouse, elle, va rester. « J’ai fait de la Politique comme un artiste »Nicolas Sarkozy. Un commentaire ?

