Madonna se digitalise le vagin pour ses oeuvres; Muriel Robin se détoxifie les entrailles; Tom Cruise a l’air d’avoir 20 ans, Céline Dion et Nicole Kidman 200; Voici dit Sylvie Tellier virée des Miss France; Public, Kylian Mbappé largué par Emma Smet

Unes des hebdos People

Mais aussi : Florent Pagny combat la maladie et assume sa boule à zéro; le petit-ami de Britney Spears en veut-il à son argent ? La Reine d’Espagne devrait-elle en demander plus pour faire du shopping ? La grosse tête de Vincent Lindon va-t’elle faire capoter le Festival de Cannes ?

L’exhibitionnisme de Madonna a encore frappé ! Cette fois-ci, les débordements de la mémé de la Pop sont estampillés « oeuvre d’art », « NFT » pour être précise - ces pièces numériques, nouvelles tocades du milieu contemporain. Trois clips montrent un avatar numérique de la chanteuse, nue - parce que pourquoi pas, accouchant d’un arbre (?), puis de papillons (??) et d’un cloporte robot (?!?). Et oui, les gros plans ne sont pas épargnés, et il parait même que c’est le vrai organe de la Madone (boursouflé et imberbe) qui a servit de modèle à la version digitale - pardon, si vous n’avez pas fini votre petit-dèj… La surexposition est d’autant plus gratuite que ces « oeuvres » seront mises aux enchères et les bénéfices, reversés à différentes associations d’aide aux femmes. Il ne lui restera qu’une subversion ultime à produire pour ses 70 ans : ses rides.

Céline Dion expose sa petite mine pour la fête des mères. La chanteuse a posté un cliché d’elle, attablée devant un mini gâteau surmonté de 5 bougies (?). Autour d’elle, ses trois fils et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas l’air en forme. Pas de make-up, un grand sweat-shirt, la bouche qui sourit mais pas les yeux : elle est au bout du rouleau ! Dans Public, on apprend que la star s’est réinstallée dans sa maison du Nevada, notamment pour se rapprocher de son ainé, René Charles, qui lui, aurait bien voulu rester tranquille à tenter (presque) incognito, une carrière dans le Rap. Raté.

Vincent Lindon se taille une belle réputation, et Voici en profite pour faire monter la mayo autour du prochain festival de Cannes. Le nouveau président du jury serait connu pour ses colères homériques, et dans le milieu du cinéma, pour ses caprices de star. « Il a une très haute idée de son talent », «il fait souvent preuve d’autosuffisance » avec les autres acteurs et les techniciens. Vous en voulez encore ? L’année dernière, alors que le film dans lequel il jouait, « Titane », a remporté la Palme d’Or, l’acteur a réclamé une suite si chère, que l’administration du festival n’a pas pu régler la note de toute l’équipe du film comme c’était prévu. C’est la production qui a mis la main à la poche pour éponger l’ardoise. Ca promet ! Cette édition s’annonce pimentée ! Ou toute moisie : Voici termine en estimant que Lindon a été choisi par défaut, parce que « face à de nombreux refus, les patrons du festival se sont rabattus sur lui, en dépit de sa faible notoriété à l’international. » Cassé, comme dis(ai)ent les jeunes !

À Lire Aussi

La famille de Charlene grand-remplace les Grimaldi à Monaco; Les "employeurs" d'Harry & Meghan ont peur de s'être fait gruger; Ivanka Trump se nip-tuckise, Loana se (trash) pin-upise Valérie Trierweiler se télé-réalise, Brooklyn Beckam se carbonise

Public voit Kylian Mbappé à nouveau célibataire, largué par Emma Smet. La petite fille de Johnny est paparazzée collée-collée avec l’un des ses partenaires de jeu dans « Segpa », son dernier film. Et la complicité qu’affichaient la star du foot et la fille de David Hallyday parait déjà bien loin. Le mag avance que la rupture daterait du mois de Décembre et aiderait le Champion du Monde a prendre une décision concernant son avenir : alors que son contrat au PSG s’arrête dans un mois et demi, il n’a pas encore annoncé le nom de son prochain club. Alors comme il est célibataire, pourquoi ne pas larguer les amarres et quitter la France ?

Tom Cruise est-il humain ? 34 ans après le premier volet, Top Gun revient dans les salles obscurs et l’acteur principal n’a pas pris une ride. Et ce n’est même pas une figure de style. L’ex de Katie Holmes, en pleine promo enchaine les apparitions ultra-brite, affiche un physique irréprochable, presque inquiétant : d’abord, dans les coulisses d’un show de Lady Gaga. La diva qui signe la bande originale du film, lui claque un gros poutou sur la joue, résultat : un cliché glamour, le cheveu ébouriffé, toutes fossettes dehors, on lui donne 36 ans. Mais c’est une peccadille à côté de l’arrivée à la première mondiale, aux états-unis : Maverick/Cruise, effaçant toujours plus la frontière entre sa vie et ses rôles, s’est posé sur un porte-avion, pilotant lui-même l’hélicoptère, sortant presque au ralenti, lunettes d’aviateurs sur le nez, costume bleu sombre, donnant du sourire en veux-tu en voilà, en saluant le public. On lui donne 24 ans et demi. En tout cas, il est bien enterré, le portrait tout bouffie dans les gradins d’un match de basket cet hiver. Son chirurgien d’alors doit sûrement peler des patates dans le grand nord à l’heure qu’il est…

À Lire Aussi

Charlène de Monaco : sa clinique coûte 95 000€ la semaine à Albert; Madonna prend cher du visage, Jean-Luc Reichmann des poignées d’amour; Kim Kardashian souffre pour être transformée en saucisson couture; Oops, Britney Spears s’est peut-être mariée again

Ou alors, il l’a refilé à son ex, Nicole Kidman. L’actrice australienne a fait les frais d’un cliché « naturel » posté sur ses réseaux. On la voit sans maquillage, pas coiffée, en débardeur, à côté de la réalisatrice de la série qu’elle tourne en ce moment. Et l’abus de chirurgie saute aux yeux : « Tu as l’air d’un monstre », « c’est triste, tu étais belle », font partie des quelques gentillesses qu’a suscité la publication… Public enfonce le clou avec l’évolution en photos du visage de l’interprète de Virginia Woolf, qui se fige un peu plus chaque année, et lui laisse des pommettes hautes, sans une ride. C’est vrai que c’est dommage, surtout qu’il y a dix ans, la petite filoute avait promis qu’on ne l’y prendrait plus et qu’elle ne voulait plus d’injections de Botox. Elle a mentit, on dirait.

Public veut protéger Britney Spears et met en garde la chanteuse contre le potentiel grippe-sous qu’elle veut épouser. La preuve ? Le contrat pré-nuptial a été très long à négocier. « Les pourparlers ont pris plus de temps que d’habitude » indique « une source », parce Sam Asghari, 28 ans, souhaitait « une augmentation substantielle de la somme qu’il toucherait en cas de divorce ». Une grosse montre, un bolide, des voyages en jet, des nuits au Palace… Le joli train de vie serait difficile à suivre pour le coach sportif si Mimine ne mettait pas la main à la poche… L’entourage de la chanteuse commencerait à se poser des questions sur les intentions du fiancé, tant il vivrait aux crochets de sa douce. Et que dire de l’influence qu’il exerce sur Britney ? Cette fois, ce sont les internautes (et Public) qui s’y mettent, en pointant la flopée de clichés douteux, et les prises de paroles toujours plus hasardeuses qui s’accumulent sur ses réseaux.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco veut mivorcer (divorcer à demi); Michel Berger aimait une autre que France Gall; Gérard Depardieu range la cuisine de sa fille, Jennifer Lopez ne se lave pas les cheveux en voyage; Stromae & Kim Kardashian esclavagisent leurs employés

Sylvie Tellier, virée de Miss France, selon Voici, l’élection s’apprêterait à devenir une télé-réalité. Connue pour être garante d’une éthique un peu vieux jeu, la lauréate 2002 tenait à ce que les règles du concours et le rôle des miss restent conformes à ce que la Reine Mère, Geneviève de Fontenay, lui avait laissé en partant, il y a 15 ans. Un pensum pour la tonique nouvelle patronne de l’institution, Alexia Laroche-Jobert, qui n’a d’ailleurs jamais (bien) caché son inimitié pour elle et qui a de grands projets pour ripoliner le programme. Les jeunes femmes pourraient être suivies pendant toute la phase de préparation, multipliant ainsi leur visibilité, et les bénéfices du jeu. Y aura t’il un confessionnal, des praïmes, un vote du public, et allo ? du shampoing ?

L’amour de Laeticia Ortiz pour les fringues cheap a failli virer au drame. Heureusement que la Reine d’Espagne a de l’humour ! Alors qu’elle devait remettre un prix récompensant l’action en faveur des handicapés, la lauréate s’est avancée, portant exactement la même robe qu’elle. Un modèle plutôt simple, long, noir et blanc, sans manches, avec une grosse ceinture noire, disponible chez Mango, l’autre marque espagnole, pour 59,99 euros. La souveraine a déjà porté plus d’une fois des modèles de chez Zara ou Massimo Dutti. Choisir une mode pas chère et accessible, c’est bien, mais là, il est peut-être temps de préférer les jeunes créateurs locaux plutôt que les as de la fast-fashion, non ?

Muriel Robin fait une cure de jeûne par amour. 15 jours de remise en forme, yoga, méditation, Pilates et rien que des jus ou des soupes : voilà le programme à la limite de l’austérité du séjour que l’humoriste et son épouse se sont offert dans une clinique de Marbella. En une de Closer, les deux femmes prouvent que se passer de tapas et d’un petit copa de Sangria n’a rien de drôle en affichant un look sportif tue-l’amour et des mines fermées. Pourtant, l’intention est bien louable : « aujourd’hui, je vis avec une femme bien plus jeune que moi (16 ans de moins), et je n’ai aucune envie qu’elle me pousse dans un fauteuil roulant. Je veux être en forme, je veux être debout. » D’accord, mais la joie, c’est attirant aussi, non ?

À Lire Aussi

Laeticia Hallyday prend un coup de vieux, Charlène de Monaco un retour de crosse; Vianney se fait revaliser la voiture; Fabien Galthié & Helena Noguerra sont amoureux; Rihanna veut accoucher en public, Nabilla 1 million & 1 palace pour Danse avec les stars

Kris Jenner est-elle un parent abusif ? On savait déjà qu’elle tenait la marque Kardashian d’un main de fer. On devine aussi à présent qu’elle n’a aucune limite : C’est elle qui aurait décidé de faire « fuiter » la sextape de sa fille Kim, pour la faire connaitre. Ray J, le Monsieur sur ladite cassette, en a ras-la-casquette d’être accusé à tort et a décidé de sortir du bois : « Je n’ai jamais divulgué de sextape de ma vie, ça a toujours été un accord entre Kris Jenner, Kim Kardashian et moi. Je veux que mes enfants sachent que je n’encourage pas l’exploitation des femmes. » Le rappeur ajoute que l’ex de Kanye West aurait toujours eu les vidéos en sa possession, stockés sous son lit dans une boite Nike. Surement rangées avec les reliques de sa première prothèse mammaire et une mèche de ses cheveux à l’état naturel.

Et puis pour ne pas rester sur sa faim : Melissa Theuriau et Djamel Debbouze ont fêté leurs noces de plomb, c’est à dire, 14 ans de mariage. Florent Pagny, atteint d’une tumeur au poumon, assume sa tête chauve, sans barbe, sans cheveux, après le lourd traitement par chimio et trouve même la force d’en rire : « c’est mon look le plus épuré » blague-t’il. Le coach de « The Voice » assure qu’il voit «le bout du tunnel ». Boris Becker condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir caché un magot au fisc a passé sa première semaine en prison. Ironie du sort, le champion de tennis, 54 ans, est enfermé à deux kilomètres de Wimbledon. Netflix lâche Meghan Markle : son projet de série animée a été purement et simplement abandonnée et selon vos hebdos, les Sussex espèrent se refaire la cerise en imposant les caméras au jubilé de la Reine. Alors que la relation toxique, et les torts partagés ne font plus de doute entre Amber Heard et Johnny Depp, près de 4 millions de personnes ont signé une pétition pour que l’actrice soit évincée d’Hollywood, comme l’a été son ex, viré notamment de la saga Pirates des Caraïbes.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco gagne à l’Albert-millions, Alina Poutine au Vladimilliards; Karine Le Marchand compte ses sous; Point de Vue voit Brigitte Macron se Bernadettiser, Closer, Marion Cotillard se célibatiser; Madonna veut que le Pape la confesse;