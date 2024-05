Lutte contre la criminalité : le couteau sans lame qui sauve des vies

Couteaux suisses : un drôle de nouveau venu au catalogue...

J’ai beau me méfier de l’intelligence artificielle lorsqu’elle se mêle de me piquer mon boulot, j’ai une très grande confiance dans l’innovation en général. Elle nous a déjà sauvés de la famine, de pas mal de maladies mortelles, des trajets à vélo trop pentus, et même de la corvée hebdomadaire de changement de la housse de couette...

Désormais, c’est à cette épidémie d’agressions à l’arme blanche que le génie humain s’intéresse, Victorinox, la boîte qui fabrique les célèbres couteaux suisses depuis 1884, en ajoutant une nouvelle version strictement dépourvue de lame à son catalogue. « Nous sommes très préoccupés par le durcissement des réglementations à travers le monde, se justifie son boss Carl Elsener, une lame étant perçue comme une arme sur de nombreux marchés ».

Au moment où la Grande-Bretagne comptabilise quelque 50 000 attaques « à l’aide d’un instrument coupant » par an et alors que la France la talonne avec 120 occurrences quotidiennes —pour se limiter aux pays où les AK 47 ne sont pas vendus dans les supermarchés—, on comprend qu’il y ait effectivement du durcissement judiciaire dans l’air...

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que la prospérité du fabricant de canifs polyvalents est menacée par le mauvais climat sécuritaire, l’interdiction des objets pointus dans les avions suite aux attentats du 11 septembre 2001 lui ayant coûté un gros tiers de ses ventes.

Moi-même, on m’en a déjà d’ailleurs confisqué deux ou trois à l’embarquement, mais j’ai fini par apprendre ma leçon.

On pourra s’étonner d’apprendre, que de tous les spécialistes du surin, ce soit le plus inoffensif qui prenne l’initiative, sabres, machettes et hachoirs de boucher étant notoirement plus populaires chez les amateurs, mais il fallait bien que quelqu’un se lance. Victorinox n’en est d’ailleurs pas encore à plancher sur un modèle sans lame qui n’aurait pas de manche non plus, mais au rythme où vont les choses, ça ne saurait tarder.