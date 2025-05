Revue de presse des hebdos

L’Express voit les cryptos se kracher, Marianne redoute que Retailleau réussisse l’union des droites; le référendum européen, point de bascule dans le populisme pour Rosanvallon; Edouard Philippe nous prend pour des autruches & Olivier Faure s’aveugle

A la Une de vos hebdos cette semaine : on passe du front ukrainien, qui révèle une “dronification de la guerre”, à nos affaires nationales : après Retailleau, Edouard Philippe fait la Une du Point. L’alternance commence, et on en prend jusqu’à 2027 !