Les Sarkozy-Bruni se font lécher en Grèce et en famille; Benjamin Castaldi devient papy, Brigitte Macron, la reine du tuba; Jennifer Lopez épuise Ben Affleck; Charlène de Monaco se papomponne; Joy Hallyday adore les doigts sur Insta; Lou Doillon accouche

Revue de Presse People

La famiglia Sarkozy soigne la couleur à bord d’un très gros yacht en Grèce et, grâce à Paris Match qui apparemment a eu l’exclu, nous sommes conviés au spectacle. Ils sont venus, ils sont tous là, les trois garçons et Giulia. Le patriarche Nicolas, lunettes de soleil greffées sur le nez, reste à l’ombre la plupart du temps. Il regarde vivre, paisible, Jean, Pierre et Louis, les fils, leurs femmes, la petite. Et il ne perd pas de vue la bellissima mamma Carla. On dit que c’est elle qui a réuni tout le clan cette année, et que tous en ont bien profité. D’ailleurs, ne vous fiez pas à son air angélique, le parrain c’est plutôt elle ! Dans Voici (qui, avec Public et Closer, a eu plutôt accès à l’escale d’après chez les Clavier en Espagne : même poses « cheveux iodés/corps parfaits » et regards énamourés, mais avec le bidon de Christian en rab), on apprend sa technique pour s’assurer de la fidélité de son mari : « La fabuleuse gourgandine de 27 ans qui déboule façon Gisèle Bündchen pour lui faire les yeux doux, si elle tombe avant d’arriver, il ne faut pas qu’elle se demande pourquoi. Les croche-pieds à l’italienne, ça me connait ! ». Capich ?

Ah oui et petites infos bonus : Louis Sarkozy, le fils que Nicolas a eu avec Cécilia, (oui, oui, celui qui était tout minot à l’Elysée !) va se marier ! A 25 ans, il va épouser cet automne une jolie mannequin qu’il fréquente depuis plusieurs années. Nicolas Sarkozy a commencé, justement en Grèce, le deuxième tome de ses mémoires, et Carla Bruni travaille à un nouvel album qu’elle voudrait sortir l’année prochaine. Vous savez tout !

Si vous nagez près du fort de Brégançon et que vous avez la sensation bizarre d’être observé par dessous, pas de panique ! C’est sûrement Brigitte Macron qui étrenne son masque Decathlon. Selon Closer notre première dame aurait développé une passion pour le snorkling. Des palmes, un tuba, et zouh, on ne la voit plus de la journée ! Pendant que son mari court ou boxe avec ses potos gardes du corps (plus le droit au jet ski, pas assez écolo), notre Première Dame aurait même poussé la passion jusqu’à acheter un gros « guide de tous les poissons » pour être incollable. Requins, anguilles, crabes : ceux de la mer aussi, elle les connaitra sur le bout des doigts.

Dany Boon, berné par un escroc, s’est fait délester de plus de 6,5 millions d’euros. Public, Voici et Closer ont eu accès à la même dépêche semble-t-il, et racontent que le réalisateur aurait cru la bonne mine d’un irlandais qui se faisait passer pour l’héritier d’un famille de riches armateurs. Notre ch’ti lui aurait dans un premier temps confié son yacht pour rénovation et entretien puis, se liant d’un peu plus près avec ledit aristo, aurait suivi ses conseils financiers et investi une grosse somme sur un placement lucratif. Mais patatra, tout cela n’était qu’un gros mensonge, une fausse identité, une entourloupe colossale pour soutirer de l’argent et, comme dans les téléfilms de l’après-midi, c’est grâce à un coup de fil anonyme que tout a été découvert. Malheureusement, l’argent aurait déjà été investi dans une propriété et un voilier baptisé « Erin » et le Monsieur aurait quitté ce paradis fiscal pour un autre, plus lointain, hors zone euro. D’autres stars en mal de défisc…de dépaysement, pardon, n’ont qu’à bien se tenir.

Joy Hallyday fait des doigts sur Internet. La plus jeune fille de Johnny vit sa crise d’ado en public sur Instagram, et ça pourrait être plus élégant. A 14 ans, elle gratifie son public régulièrement (qui en redemande ?) de son majeur levé et de ses moues boudeuses. En car, sur la plage ou en vacances à Saint Barth, c’est pas la joie, on dirait, pour Joy (Oui, bon).

Point de Vue et Gala taillent un joli « suit » à Meghan Markle. Tel la queue de la comète de Halley, le livre à charge « Revenge » continue de livrer ses secrets les plus juteux et à chaque mag sa révélation. Pour Gala, le premier mariage de la duchesse de Sussex renfermait déjà tous les prémices de son comportement toxique actuel : elle a rencontré un homme riche qui pouvait servir sa carrière, l’a essoré sans jamais s’intéresser vraiment à lui - par exemple, elle a juré à sa meilleure amie qu’elle ne porterait jamais un enfant de lui alors qu’il rêvait ouvertement de paternité, puis l’a quitté en renvoyant sa bague de fiançailles et son alliance par FedEx. Point de Vue de son côté fait une petite compile de ses savoureux caprices de diva : pour une marque de vêtements, elle exige de tourner dans « un décor caribéen avec un budget holywoodien ». Mais ca ne suffit pas : les infusions ne sont pas bonnes, le jus vegan est chaud et, oh ! malheur, ni le peignoir ni les chaussons d’hôtel n’étaient Dior ! Dans Public, on apprend qu’elle était en couple au moment où elle a rencontré le Harry, et que c’est elle et non l’inverse qui aurait mandaté une amie pour « lui trouver un mari ». Mais heureusement, comme si une force mystérieuse préparait déjà la rupture pour « différents irréconciliables », Closer et Public mettent en avant la face plus joviale du Prince, en rappelant ses années de bringue, à Las Vegas notamment, où une stripteaseuse est prête à vendre un calbar royal perdu par le rouquin après un Strip Poker bien arrosé. Vive Party Harry !

Ben Affleck s’endort en pleine lune de miel. Epuisé par le programme ultra scénarisé qu’avait concocté son épousée, il s’est fait paparazzé, roupillant en pleine promenade sur la Seine. Assis sur une chaise, sur le pont d’un bateau privatisé, on peut le voir, pas sexy du tout, la tête renversée, bouche ouverte, complètement parti ! Rien qu’à regarder, on peut entendre le bruit des ronflements ! Il faut dire que le trip de 5 jours à Paris était aussi chargé qu’un couteau suisse : voyage de noces plus anniversaire de Madame, plus « team building » de la famille recomposée, avec 4 enfants sur 5 dans les valises. Closer, Voici et Public ont chacun leurs (romans) photos et détaillent le programme : en plus de l’escale roucoulade sur banc public dont nous parlions la semaine dernière, il y a eu un diner avec vue sur tout Paris (au dessus de la Samaritaine), des courses chez Dior, un stop glace chez Berthillon sur l’île Saint-Louis, le dîner d’anniversaire devant la Tour Eiffel (à la Girafe pour les 53 bougies), un passage devant le Louvre après le Musée d’Orsay, un détour par une friperie de Saint-Germain des Prés… Ouf, tout y est. Epuisant !

La visite de Charlène et Albert de Monaco au pape François fait jaser Closer. La Princesse aurait « créé la stupeur » au Vatican ! Elle a découvert ses épaules, au lieu de porter un col comme le veut le protocole ! Bon, d’accord, on est sur une robe noire, Louis Vuitton, avec un col légèrement bateau et un chapelet un peu trop long qui fait pendre le crucifix entre deux royal boobies. Mais on est loin de la Cicciolina quand même ! De toutes façons, pour le mag, rien n’y fait, la Princesse ne se sort pas d’affaire et malgré ses multiples apparitions publiques, « c’est toujours pas la joie ». « Elle donne le change » mais, selon mes confrères, son mal-être continue de transpirer. Bon. Vous savez ce qu’on dit de ceux qui ne changent pas d’avis, hein ?

Sarah Knafo aurait mis Eric Zemmour à la porte. Public n’est pas tendre avec l’ex candidat à la présidentielle. Citant des « sources bien informées », on apprend qu’il chercherait faire endosser à son éphémère compagne les défaites successives de son parti naissant. « Il lui reproche la gestion de la campagne, le meeting du Trocadéro à 1 million d’euros, son salaire mensuel non négligeable. » Bref, de moches histoires de gros sous et la Miss aurait décidé de ne pas se laisser faire, quitte à gueuler un bon coup, même en public, et à virer Monsieur de son appartement. Où est-il allé ? Sa femme, dont il n’est pas encore divorcé, aura peut-être une place sur son canapé…

Et voici déjà notre chariot des desserts pour finir : Bradley Cooper a une nouvelle petite-amie : Huma Abedin, 45 ans, ex-secrétaire d’Etat de Barack Obama, ça va le changer des actrices et des mannequins. Jean-Marie Périer expose ses clichés des yéyés en Ehpad : moins Glamour que le Studio 54, mais plus altruiste. Lou Doillon a accouché de son deuxième enfant : Laszlo, normalement un prénom masculin, mais la maman n’a pas donné la précision.. Loin de nous l’idée de mégenrer ce nouveau venu ! Benjamin Castaldi, 52 ans, est grand-père : son premier petit-fils, né en juillet, s’appelle Elio. Patrick Sébastien est un coeur à prendre : après 30 ans de relation, sa Nana (c’est le prénom de son épouse) l’a quitté. Linda Evangelista, top star des années 90, défigurée par une opération esthétique a gagné son procès : son médecin va devoir lui verser 50 millions d’euros. Angelina Jolie n’a pas d’amis, personne ne veut aller au resto ou au ciné avec elle. Yann Moix, qui a fait un hommage énamouré à sa « meilleure amie » Charlotte Valandray, se fait traiter « d’imposteur » par la famille. Britney Spears a repris du service : elle a enregistré une chanson, une première depuis 2016. Il s’agit d’un duo avec Elton John, une reprise de Tiny Dancer, à l’initiative du Lord de la Pop.