Les retraites tourmentent les hebdos… et les Français; Pécresse rêve de la présidentielle 2027, Ciotti ne fait pas rêver les commentateurs; Une nouvelle pilule anti-insomnie débarque; Les Britanniques fuient le Royaume

L'Obs et Marianne ont enquêté sur la réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron

Gilles Klein,, amateur de phares et d'opéras, journaliste sur papier depuis 1977 et en ligne depuis 1995.

« Réforme des retraites » « Pourquoi les Français n’en veulent pas » titre Marianne, tandis que L’Obs explique « Pourquoi Macron veut l’imposer ». « Comment finissent les dictateurs » à la Une du Point qui publie un numéro double. Valeurs voit « La France tiers-mondisée ». « Vraies innovations et fausses promesses » « Sommeil ce que dit la science » pour L’Express. « Les Français ont-ils du coeur ? » demande Challenges.

Quel chef pour la droite ?

L’Expressconstate : « La droite a un visage. Elle se cherche encore un chef. Eric Ciotti a pris ce 11 décembre les commandes d’un navire à la dérive, en crise existentielle. Sa courte victoire (53,7 %) rappelle Les Républicains (LR) à une cruelle réalité. Après cinq ans de macronisme, ils n’ont toujours pas de leader naturel. Le tandem formé par Eric Ciotti et Laurent Wauquiez a rencontré un succès minime.

La petite victoire de Ciotti montre que « le chemin sera semé d’embûches pour le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ». Même analyse pour Valeurs qui titre « Courte victoire et grands défis »

Pécresse pense à 2027

D’après l’Obs, Valérie Pécresse penserait à une candidature à la présidentielle 2027 : « C’est du moins ce que confirment plusieurs sources à droite. Après son échec retentissant en 2022 (4,7 %), « elle rêve de laver l’affront », prétend un proche. « Valérie est dans un déni post-traumatique », se moque un élu LR de premier plan. »

Valeurs et la France tiers-mondisée

« Pays dans le noir, pauvreté, hôpital à bout de souffle, école à terre, rats dans la ville, trains à l’arrêt… » le tableau dressé par Valeurs est sombre. Trains : grèves, retards annulations. Consommation: le taux de produits manquantsdans les magasins d’alimentation atteint 5,8 % en moyenne et près de 10 % dans les grandes villes.Ecole « En quatre ans, le nombre d’inscrits aux concours de l’Education nationale a chuté de 30 %. Lors de la rentrée de septembre, 4 000 postes n’ont pas été pourvus. »

Réforme des retraites : le totem de Macron

Pour l’Express, depuis sa réélection, Macron en a fait un totem. Oui, il fera une réforme des retraites fondée sur le report de l’âge légal. Oublié le système par points, auquel il tenait tant durant son premier quinquennat. Trop compliqué, trop long à mettre en œuvre… Il s’est converti à une mesure simple : travailler plus pour rapporter plus. Contre l’avis parfois de ses amis. Pendant la campagne, ses soutiens venus de la gauche ont plaidé pour un changement moins brutal. Mais il a fait du marqueur des 65 ans l’annonce phare de son programme. Une fois élu, il l’a lui-même remise sur la table à l’approche de la rentrée, envisageant un moment de raccourcir le calendrier et soulevant alors l’opposition de François Bayrou. Finalement, l’option de la précipitation a été écartée. Mais le président a averti : plus question de repousser ce chantier aux calendes grecques ou de céder aux prudents. Elu en 2017 sur une volonté réformatrice contrariée par le Covid, il veut enfoncer le clou. Il ne se contentera pas d’expédier les affaires courantes après sa réélection. »

Pour Marianne, « Emmanuel Macron temporise. Officiellement, pour discuter encore avec LR et avec les syndicats. En réalité, avec sa “mère des réformes”, il affronte un mur du refus. En réalité : les Français sont vent debout contre le recul de l’âge de la retraite de 62 à 65 ans d’ici à 2031. Dès novembre, selon l’institut Odoxa, 72 % de nos concitoyens (81% parmi les 40-54 ans) pensaient que cette réforme était « mauvaise ».

Et Marianne ajoute « Si Élisabeth Borne s’entêtait, le 10 janvier 2023, à annoncer un report de l’âge légal de la retraite à 65 ans, l’exécutif porterait « l’entière responsabilité d’un conflit social majeur », prévenait, dès le 5 décembre, l’intersyndicale CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, Solidaires, rejointe par les organisations d’étudiants et d’élèves. Une unité qui n’avait pas été atteinte depuis douze ans ! »

Mélenchon verrouille LFI

L’Obs constate : « Jean-Luc Mélenchon est accusé par les siens de verrouiller son mouvement. La guerre de succession se dessine ». Et Clémentine Autain n’apprécie pas : « Dans son malheur, la députée de Seine-Saint-Denis a peut-être été un peu rassurée de voir que le populaire François Ruffin, le taulier Alexis Corbière, la médiatique Raquel Garrido et le président de la commission des Finances Eric Coquerel, soit les quatre insoumis les plus connus du grand public, avaient eux aussi été « squeezés » de la feuille de match sans ménagement. »

Centrales nucléaires françaises et uranium russe

L’Express pose une question gênante : « EDF est-il dépendant de l’ours nucléaire russe Rosatom ? Au moment où l’Etat se tient prêt à relancer massivement le nucléaire en France, avec l’idée de souveraineté en majesté, le Canard enchaîné révèle la nature de contrats bien embêtants chez l’électricien. Selon l’hebdomadaire, pas moins de 345 millions d’euros d’uranium enrichi ont été achetés par EDF au géant russe, soit environ 290 tonnes d’uranium enrichi. Sur une consommation annuelle de près de 1 000 tonnes, cela représente un volume presque équivalent à un tiers. Un peu plus tôt au mois de novembre, la livraison d’uranium de retraitement réenrichi en Russie – un sous-produit du recyclage du combustible – avait également été annoncée par la presse. Un coup porté à l’idée de souveraineté énergétique dont se gargarisent la filière tricolore du nucléaire civil et désormais une partie de la classe politique. »

Le malaise des prêtres

Le Point se penche sur le malaise des prêtres à travers le cas du père François de la Rochefoucault : « Cet été, plusieurs prêtres ont eu le courage de s’émouvoir publiquement, dans des tribunes ou sur les réseaux sociaux, du suicide de l’un des leurs, le père François de Foucauld, retrouvé pendu le 1 er juillet dans la forêt de Rambouillet (Yvelines). En décembre 2021, ce prêtre, qui avait officié durant près de vingt ans dans le diocèse de Versailles, affirmait dans le journal La Croix avoir été victime d’« abus de pouvoir » et déplorait une « contrainte au silence » au sein même de l’Église. Un mois avant sa mort, il était venu nous voir, au Point, évoquant une situation extrêmement tendue, depuis des années, avec sa hiérarchie. Nul ne saura jamais si le geste dramatique de cet homme de 50 ans est à mettre exclusivement au compte de son conflit avec l’institution, mais ce qui se passe juste après son décès est sans précédent. Les funérailles, célébrées au Vésinet (Yvelines), et auxquelles l’évêque de Versailles, Mgr Luc Crepy, est – du jamais-vu – interdit d’accès par la famille, se tiennent le 8 juillet dans une atmosphère délétère. Mgr Brizard, qui prononce l’homélie et ose évoquer les fragilités psychologiques du défunt, se voit interrompu par l’assemblée, qui couvre sa voix en entonnant brusquement un chant. Puis Jacques Grandchamp des Raux, oncle de François de Foucauld, interrompt à nouveau la cérémonie et adresse spontanément cette apostrophe glaçante au cercueil : « Nous nous posons tous la question : as-tu été suicidé ? »

Des Français et une pilule anti-insomnie

Selon l’Express : « Voilà plus de trente ans que cela n’était pas arrivé. Pour la première fois depuis l’invention des benzodiazépines et des z-drugs (stilnox…), une nouvelle famille de somnifères s’apprête à arriver sur le marché. (…) Sur le papier, ce traitement a de quoi changer la vie des insomniaques : "Notre produit apporte une approche nouvelle : il bloque les mécanismes de l’éveil, contrairement aux molécules actuelles qui agissent plus comme des anesthésiants. Dans nos études, les patients ont presque le même sommeil que des dormeurs normaux, et ils disent aussi se sentir mieux dans la journée", assure Jean-Paul Clozel, un Français qui a cofondé avec son épouse Martine Clozel la biotech Idorsia, basée en Suisse. »

Cette pilule sera-t-elle bienvenue ? Ce serait une bonne chose car « Face à des problèmes de sommeil la tentation à l’automédication et aux médecines douces peut s’avérer contre-productive, voire dangereuse. » écrit l’Express

International

France-Maroc : guerre froide

Selon l’Express, l’atmosphère est glaciale entre le Maroc et la France. La preuve ? : « le roi du Maroc, Mohammed VI (surnommé "M6"), a élu domicile pendant plusieurs semaines cette année, dans son hôtel particulier de 1 600 mètres carrés au pied de la tour Eiffel. Pourtant, le monarque n’a pas franchi une seule fois le perron du palais présidentiel. Son dernier tête-à-tête avec Emmanuel Macron date de 2018. Une éternité au regard de la relation privilégiée que cultivent d’ordinaire Paris et Rabat. Plus de 800 000 Marocains vivent dans l’Hexagone, 40 000 jeunes y étudiaient en 2021. Et la France, premier investisseur étranger dans le pays, compte sur la coopération de son voisin du sud pour lutter contre le terrorisme. »

« La visite d’Emmanuel Macron à Rabat, prévue début 2023 - après sa ministre des Affaires étrangères mi-décembre - est censée amorcer le dégel. » Affaire à suivre…

Erdogan infiltre l’Europe

Selon Valeurs « Malgré le gel des négociations pour l’intégration de la Turquie à l’Union européenne, Bruxelles semble sous-estimer l’entrisme islamiste d’Erdogan. Avec Erasmus+, elle lui a ouvert la porte en grand. »

« En 2004 Erasmus+ s’est directement ouvert à la Turquie, permettant aux ONG turques d’intégrer Erasmus+ et à 700 000 ressortissants d’y être admis. Une aubaine pour Erdigan : si les portes européennes lui restent closes, il passera par les fenêtres. »

L’Ukraine doit aussi protéger ses données

Selon l’Express dans la semaine qui a suivi l’offensive russe contre l’Ukraine, le président Volodymyr Zelensky « a signé un décret autorisant le gouvernement ukrainien à transférer toutes ses données dans le cloud, ce qui était prohibé auparavant pour des questions de souveraineté nationale. Il faut dire que le président ukrainien a été aiguillonné par la première volée de missiles russes qui avait raté de peu le principal centre de données de Kiev. »

« Au fait, qu’est-ce que le conflit ukrainien rapporte au premier fournisseur mondial de logiciel ? Celui-ci en est de sa poche, affirme Microsoft: "Nous avons offert les coûts techniques de transfert et d’hébergement. Cette assistance gratuite sera prolongée jusqu’à la fin de l’année prochaine. Pour l’instant, l’effort technique et humain fourni par Microsoft à l’Ukraine se chiffre à 400 millions de dollars et c’est sans compter le temps passé par nos équipes de cyber défense…"»

Le Qatar va-t-il manquer d’eau ?

« En moyenne, 500 litres d’eau sont utilisés par jour et par habitant. Sans lac ni rivière, l’Emirat doit puiser son eau courante dans les nappes souterraines, qui se vident à toute vitesse… Sur une capacité de 2,5 milliards de mètres cubes, 100 millions disparaissent chaque année. De quoi épuiser l’ensemble des ressources en eau du pays d’ici à 2050 et le rendre inhabitable à terme. Pour éviter ce scénario, le Qatar mise tout sur le dessalement. (…) Problème, le sel extrait est principalement rejeté dans la mer. "Ce qui peut renforcer la salinité des eaux et fait peser un grand risque sur les écosystèmes", indique Mihail Barboiu. Au Qatar, un défi écologique en cache souvent un autre… »

Le Royaume Uni redécouvre l’émigration

Challenges souligne qu’avec un PIB et un niveau de vie en berne, le Royaume Uni ne tient plus la comparaison avec ses rivaux, comme l’Allemagne ou le Canada. Et voit fuir en masse ses jeunes diplômés.L’hebdo cite The Economist qui donne l’exemple des médecins : « Etant donné que leurs rémunération moyenne a baissé de 10 % en termes réels depuis 2010, et que les conditions de travail se dégradent, il n’est pas surprenant qu’ils plient bagage. Un médecin sur trois formé au Royaume Uni quitte le pays, selon une enquête du General Médical Council. »

Les dictateurs et la terreur

Le Point s’intéresse, dans un dossier de plus de 70 pages, aux dictateurs, entre autres Hitler, Mussolini, Staline, Franco, sans oublier le Polonais Jaruzelski et l’Allemand Honecker, ou le Chilien Pinochet qui n’ont jamais été condamnés: « On associe les dictateurs à la terreur. On les croit forts, ils sont faibles. On les pense invincibles, leur pouvoir tient à quelques murs protecteurs, des palais, le culte de la personnalité, une loyauté sans faille, une police efficace, un système aux ordres. Leur chute dévoile leur faiblesse cachée et l’imposture originelle. Les murs tombent. Comme le roi, le dictateur est nu. Ce qui est en jeu est la désacralisation du pouvoir absolu. Consommée dans le cas d’un Mussolini supplicié par le peuple de Milan, d’un Ceausescu, d’un Saddam Hussein ou d’un Kadhafi, dont on expose les cadavres pour assurer à ceux qui douteraient que justice a été rendue. On dit au peuple : ceci est leur corps. Un corps traqué, localisé, identifié, démasqué, selon des méthodes parfois semblables à celles utilisées par le régime mis à bas. Désacralisation esquivée par Hitler qui, informé du massacre du Duce, ordonne que son propre corps soit brûlé après son suicide. Désacralisation contrariée et contre-productive avec un Staline tellement sacré que les médecins, terrorisés, hâtent son décès. »