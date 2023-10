Les meilleurs haut-parleurs intelligents

Bixby est un assistant virtuel conçu par Samsung.

Il existe une grande variété d’enceintes intelligentes sur le marché et choisir la meilleure devient de plus en plus difficile. On vous dit tout ici !

Atlantico : Il existe une grande variété d’enceintes intelligentes sur le marché. Choisir la meilleure devient de plus en plus difficile. Quels sont les principaux atouts d’Alexa d'Amazon, du Google Assistant et de Siri pour Apple ? Est-il possible de départager ces trois hauts-parleurs intelligents ? Quelles sont leurs principales forces et leurs faiblesses ?

Jean-Paul Pinte : Apple présentait Siri, le premier assistant vocal, le 4 octobre 2011.

C’est plus précisément Siri qui a soufflé en premier son dixième anniversaire car Apple avait en effet un temps d’avance sur la concurrence. Son assistant vocal, lancé avec l’iPhone 4S, était le premier capable de répondre avec de vraies phrases à son interlocuteur, ce qui avait bluffé tout le monde à l’époque. Bien sûr, le Siri de 2011 avait des limites. S’il était très bon pour nous donner la météo, lancer un minuteur ou passer un coup de fil, le reste de ses fonctionnalités était assez limité.

Alexa, Siri et Google Assistant sont tous des assistants virtuels qui peuvent répondre à vos questions et exécuter des commandes vocales. Chacun a ses avantages et ses inconvénients.

Alexa est l’assistant vocal d’Amazon qui fonctionne sur les appareils Echo de la société. Il offre une variété de services, notamment le streaming audio, la lecture de livres audio, le contrôle domotique et plus encore. Les principaux avantages d’Alexa incluent sa compatibilité avec un grand nombre d’appareils domestiques intelligents, son interface intuitive et sa capacité à apprendre en fonction des préférences personnelles. Cependant, Alexa ne comprend pas toujours bien les accents étrangers ou les voix douces.

Siri est l’assistant vocal intégré aux produits Apple comme iPhone ou iPad. Il permet aux utilisateurs de rechercher des informations sur Internet ou d’effectuer diverses tâches telles que programmer un rappel ou envoyer un message texte sans même toucher leur appareil mobile. L’avantage principal de Siri est qu’il comprend très bien les accents étrangers grâce à sa technologie «Deep Learning» sophistiquée; cependant il manque parfois certaines fonctions disponibles chez Alexa ou Google Assistant (par exemple: contrôle domotique).

Alexa est l’assistant vocal d’Amazon qui offre des fonctionnalités uniques telles que la possibilité de contrôler les appareils connectés à votre maison, le streaming audio et vidéo, la lecture de musique en continu et bien plus encore. Elle peut également répondre aux questions sur une variété de sujets grâce à sa base de données intégrée.

Siri est l’assistant vocal d’Apple qui propose des fonctionnalités uniques telles que la recherche vocale, le partage rapide des informations entre les appareils Apple, la prise en charge du calendrier et des rappels ainsi qu’une interface intuitive pour interagir avec votre iPhone ou iPad.

Google Assistant est l’assistant vocal intelligent proposant diverses fonctionnalités uniques comme le contrôle vocal des appareils connectés à votre maison, le streaming audio et vidéo, la lecture de musique en continu et bien plus encore. Il peut également fournir rapidement des informations sur une variété de sujets grâce à son moteur de recherche intuitif.

Une étude de O1.Net nous dresse un comparatif fin 2022 de ces 3 marques d’enceintes intelligentes.

En posant la même question (météo du jour, lancer un chronomètre ou simplement demander des informations basiques) aux différents assistants, Google Assistant et Siri sont les plus rapides à répondre. L’assistant vocal d’Apple se repose beaucoup sur Wikipédia pour donner ses réponses.

Le meilleur assistant vocal en 2023

À l’heure du bilan et à la lumière de ses nombreux tests, MKBHD (célèbre youtubeur) établit son classement des meilleurs assistants vocaux pour smartphone :

1. Google Assistant

2. Siri (Apple)

3. Bixby (Samsung)

4. Alexa (Amazon)

Quels sont les meilleurs modèles d’enceintes intelligentes à conseiller pour une famille ? Et quels sont les principaux usages possibles de ces modèles au sein d’une maison connectée ?

Une enceinte intelligente est avant tout un assistant vocal personnalisé qui peut vraiment vous rendre service dans la vie quotidienne. Cet objet accueille en effet une intelligence artificielle qui va vous permettre de piloter les équipements connectés de votre maison, commander vos courses, vous informer ou vous distraire.

Les tâches du quotidien comme éteindre les lumières à l’étage, baisser la température de la chambre d’ami, vérifier la cuisson du gigot dans le four sont peut-être simples mais dévoreuses de temps.

Ces assistants personnels intégrés dans les enceintes intelligentes, on l’aura compris, sont en effet capables d’interagir et piloter d’autres appareils connectés. Pour ce faire, il suffit d’interconnecter vos nouveaux appareils telles des ampoules connectées, votre téléviseur connecté, votre thermostat ou votre caméra de surveillance via l’application dédiée. Mieux encore, vous pouvez créer des scénarios personnalisés afin de réveiller toute la maison le matin en lançant la musique, en déclenchant la lumière et en ouvrant les volets tandis que le café se prépare automatiquement dans la machine placée au préalable dans une prise connectée. Et si vous constatez le manque de beurre pour les tartines du petit déjeuner, vous pourrez même demander à votre assistant personnel de lancer la commande des courses sur l’un des distributeurs partenaires des différentes plateformes d’intelligence artificielle.

En cuisine et en électroménager, l'assistant vocal se développe

L’intelligence artificielle est nichée dans bien des équipements du foyer à commencer par la cuisine. Le gros électroménager intègre dorénavant une somme de technologies mais aussi de l’intelligence artificielle en ce qui concerne certains modèles. Ces équipements devenant connectés peuvent même être pilotés par la voix. Certains constructeurs ont ainsi développé des partenariats avec des plateformes d’intelligence artificielle afin de proposer à leurs utilisateurs, de l’intelligence au service de la facilité d’utilisation de leur four par exemple. Une fois un rôti de viande enfourné, il vous suffit ainsi de choisir sur l’écran de votre four ou via l’application dédiée, une recette.

Les réfrigérateurs sont également devenus un condensé de technologie au service de la fraîcheur des aliments mais aussi de la gestion de vos stocks. Pour l’heure, la communication passe par un écran tactile et une connexion via les mobiles de l’utilisateur mais peu à peu vient en complément l’interface vocale pilotée par un assistant vocal « maison » . En témoigne le réfrigérateur connecté de Samsung, intégrant la propre plateforme d’intelligence vocale du constructeur, Bixby. L’intelligence de ce dernier est cependant encore restreinte face aux spécialistes comme Google Assistant, Alexa, et Siri.

L’assistance vocale s’est également peu à peu développée au sein d’appareils de petit électroménager

Les robots cuiseurs connectés aujourd’hui disponibles, vous simplifient déjà le quotidien culinaire en vous préparant et en cuisant des petits plats en un tour de main. Un certain nombre vous proposent des recettes sur leur écran connecté en WIFI mais sont aussi gérés par des applications comme Home Connect. Or, cette dernière est compatible avec des assistants vocaux tel Alexa. A la clé, la possibilité de démarrer à distance le robot cuiseur connecté et afficher de son canapé les recettes proposées par le robot cuiseur en question.

Côté petit électroménager, on n’oublie pas les équipements de nettoyage à commencer par les robots aspirateurs. Un grand nombre est doté d’applications associées aux assistants personnels.

Voici autant d’illustrations des fonctionnalités des assistants vocaux. Résolument à votre service, il serait dommage de limiter leur utilisation à la diffusion de la musique, du dernier flash info ou d’une requête d’informations basiques. Mieux encore, multipliés au sein du foyer, vous les transformerez en autant d’enceintes multiroom mais également d’interphone.

Un classement proposé sur ce site vous permet d’apprécier et de comparer les meilleures enceintes connectées pour la famille.

Dans ce classement on peut évoquer :

Le modèle de Bose avec Alexa intégré est, peut-être, la meilleure enceinte disponible aujourd’hui. Surtout parce qu’elle cherche à aller au-delà de la simple aspiration de vous offrir un simple système de commande vocale avec quelques fonctionnalités supplémentaires.

Pour ce faire, elle intègre un écran avec lequel, par exemple, vous saurez toujours quel album ou artiste vous écoutez. Elle dispose également de huit microphones qui gèrent les commandes vocales et filtrent les bruits de fond.

L’enceinte pour la maison Echo Dot est l’un des modèles les plus vendus et les plus appréciés des utilisateurs.Elle vous permet de jouer de la musique, d’apprendre les dernières nouvelles, de connaître les prévisions météorologiques, de déclencher des alarmes ou de contrôler d’innombrables appareils grâce à l’intégration du système d’assistance virtuelle Alexa. Sa technologie est idéale pour vous offrir un son clair et puissant.Amazon propose Echo Plus, le grand frère d’Echo Dot et, sans aucun doute, l’une des meilleures enceintes intelligentes du moment.

Elle est dotée d’un contrôleur domestique numérique ZigBee intégré qui vous permet de gérer et de configurer rapidement tous vos appareils. Grâce à la technologie Dolby, elle délivre une qualité sonore exceptionnelle.

L’enceinte Sonos Play offre une qualité sonore rarement vue sur ce type d’enceinte, grâce à la présence de deux amplificateurs numériques de classe D, d’un tweeter, d’un woofer central et d’égaliseurs pour graves et aiguës.

Avec l’assistant virtuel Alexa, vous pouvez gérer toutes sortes d’appareils avec seulement votre voix. Comme il est également compatible avec Google Assistant, vous n’avez pas à vous soucier des marques de vos appareils.

Quels seraient les meilleurs modèles d'enceintes intelligentes au niveau du rapport qualité – prix ?

Vous voulez une ou plusieurs enceintes connectées chez vous ? Le marché n’est pas trop complexe : les grands acteurs actuels sont Google avec ses Nest, Amazon avec ses Echo et Apple et ses HomePod.

À ces trois géants viennent s’ajouter des marques tierces comme Bose ou Sonos qui offrent des enceintes compatibles. Outre une qualité sonore désormais très correcte, ces enceintes sont le poste de contrôle idéal pour la domotique. Parfait par exemple pour parler à vos ampoules connectées ! Pour choisir votre enceinte connectée, il vous faudra prendre en compte la qualité sonore, mais surtout l’assistant vocal que vous souhaitez. Nous avons même comparé leurs performances en vidéo…

Quels sont les risques des enceintes connectés ?

Pour certains, elles dorment dans le placard, éteintes, pour d’autres, elles gèrent l’ensemble de la maison. Google Nest, Amazon Echo, Apple HomePod, ces haut-parleurs intelligents (smart speaker) et leurs assistants numériques sont constamment à notre écoute, attendant de répondre à toutes nos demandes. C’est le principe, avoir un assistant à commande vocale à votre disposition 24h/24h. En France, la CNIL alerte régulièrement sur ces dispositifs en raison de conditions d’utilisation abusives qui se cachent derrière.