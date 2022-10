© AFP

Atlantico Sciences

Les grands impacts d'astéroïdes sur Terre laisseraient des traces sur la Lune ; La Nasa dévoile une image très détaillée de la mystérieuse lune Europe

Et aussi : L'Europe veut son autonomie et finance une mission de démonstration inédite en orbite ; Et si ce gaz hilarant était une preuve de vie extraterrestre ? ; 4 images iconiques de James-Webb électrisées par la vision du télescope Chandra.