Revue de presse des hebdos

L’éminence grise de Poutine fait du trafic de civilisations, celle d’Edouard Philippe veut en faire un dealer d’émotions positives; Gauchet atomise l’individualisme radical de la gauche; Macron déborde sur le gouvernement, Darmanin bamboche en no limit

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : L’empire réac énerve Marianne, Le Nouvel Obs pontifie sur la crise du logement, et Challenges a beau chercher comment faire des économies, il en revient au modèle suédois, qui a ramené en 10 ans son déficit public de 69 à 49% du PIB et de dégager un excédent budgétaire tout en maintenant la croissance. Une réforme des retraites, une redéfinition du périmètre de l’Etat et des services publics, la perte du statut des fonctionnaires. De quoi en faire rêver plus d’un ? Cela n’a été possible que grâce au consensus dégagé auprès des partenaires sociaux, puis des parlementaires. Loin du DOGE de Musk et des lignes rouges à la française.