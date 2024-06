Le paradoxe écologiste

La tête de liste des Ecologistes aux élections européennes, Marie Toussaint, au centre, le 2 juin 2024, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis

Anne Weber a fondé IN MEN WE TRUST, un cabinet de conseil et organisme de formation spécialisé dans la conciliation de l'humain et de la performance.

Depuis plus de 50 ans nous avons tous conscience de maltraiter notre planète. Johnny Halliday le chantait déjà en 1970 ! Dans sa chanson La pollution il est même très clair : « Les poissons crevés dans les mers polluées, Les hommes sont asphyxiés par l'air pollué » (1)

S’il y a de nombreuses explications politiques aux difficultés du parti écologiste à la veille des élections européennes, l’ADN spécifique des militants écologistes peut jouer également ici un rôle clef dans leurs difficultés de rassembler au-delà de leur base militante.

L’ADN spécifique des militants écologistes

Nous possédons tous et toutes de nombreuses aptitudes cognitives, des talents naturels, mais leur combinaison varie d’un individu à l’autre. Ces combinaisons sont si nombreuses qu’elles nous rendent unique à l’échelle de la planète (2).

Si les militants écologistes sont également tous uniques et différents les uns des autres, ils ont pour la majorité d’entre eux en commun deux talents naturels : la capacité à l’interconnexion et la capacité à être à l’aise avec les problèmes.

Ces deux talents sont à la fois à l’origine de leur mobilisation et de leurs difficultés à convaincre en dehors de leur base militante.

L’interconnexion

Le premier est celui d’interconnexion, celui de se vivre comme un maillon d’une chaine, d’un tout plus grand, qui nous dépasse. C’est un talent permettant de bâtir des relations interpersonnelles. Si vous le possédez, vous aurez certainement la valeur très forte de « ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas que l’on vous fasse » et de ressentir une très belle énergie dans les temps de communion ou de rassemblement.

Ce talent, très tôt, a permis aux écologistes, dès les premiers signes de dérèglement à l’autre bout de la planète, de se sentir concernés. En effet, pour eux, il a toujours été clair que nous n’avions qu’une seule planète et que le dérèglement climatique nous concernait tous, même si les premiers signes étaient encore peu tangibles en Europe en 1970.

Ce talent n’est bien sûr pas l’apanage des militants écologistes. On peut le retrouver en entreprise où il va créer un fort esprit d’appartenance et de fair-play. Il est particulièrement présent par exemple dans les fonctions transverses dans les grands groupes et fort utile.

Je cite souvent comme exemple Airbus où les différentes parties des avions sont construites à travers le monde avant de converger et d’être montées ensemble sur les chaines d’assemblage final. Les collaborateurs présents sur les différents sites de production et possédant ce talent d’interconnexion ont présent à l’esprit l’ensemble des autres sites de production en temps réel et savent qu’ils ne sont qu’un maillon d’un tout plus vaste, ils contribuent grandement au quotidien à la qualité de l’intégration de ces différentes pièces dans le produit final et à un esprit d’appartenance à l’échelle du groupe Airbus.

La résolution créative de problème

Le deuxième talent très présent parmi les militants écologiste est celui d’être à l’aise avec les problèmes. Pour eux, un problème n’est pas vécu comme un vecteur de stress. Un problème n’est pour eux que quelque chose qui attend d’être résolu, et une bonne journée, une journée marquée par la résolution de problèmes.

Ce talent d’action leur donne l’énergie d’agir et a permis dès les origines de leur mouvement de considérer qu’il serait possible de résoudre les problèmes rencontrés.

Ce talent non plus n’est bien sûr pas l’apanage des militants écologistes. On peut le rencontrer dans de nombreux domaines professionnels comme sportifs. Par exemple il est surreprésenté, par rapport à la population générale, parmi les rameurs et entraineurs de haut niveau de la Fédération Française d’Aviron (3). Il leur donne en effet l’énergie de corriger encore et encore un geste technique pour atteindre leur plein potentiel de rameur. Il n’est pas nécessaire d’avoir ce talent pour être un grand champion, mais ce talent peut aider à avoir une grande ténacité dans les sports comme l’aviron dans lesquels il faut pendant des années plusieurs fois par semaine se concentrer sur le même geste et le répéter inlassablement.

Talents & défauts

Ces deux talents naturels sont comme tous les talents, ils ont deux faces complémentaires.

Bien compris et bien maitrisés, ils sont très utiles et sources de plaisir et de performance.

Incompris ou mal utilisés ils ne seront que de vilains défaut sources d’incompréhensions et de mal-être.

New Age & Co

Pour qui ne possède pas le talent d’interconnexion, le sentiment d’appartenance et le rapport au collectif peut se ressentir différemment. Le mode de fonctionnement propre aux mouvement écologistes n’est pas naturel pour tous.

L’appétence pour les pratiques New Age, le chamanisme, la circulation d’énergie, la biodynamie par exemple peut être rédhibitoire pour ceux qui comme moi sont très attachés à la science (4)(5). Et la dernière campagne pour les élections européennes n’y échappe pas avec par exemple la mise en avant du « féminin sacré » lors du meeting de lancement du 2 décembre, un courant de développement personnel ésotérique qui s’adressent aux femmes et qui constitue une menace de dérive sectaire selon la MIVILUDES (6).

Cassandre & les autruches

Pour qui ne possède pas le talent d’être à l’aise avec les problèmes, cela peut donner un comportement d’autruche. Nous résolvons tous, tous les jours, des problèmes petits ou gros mais la différence réside dans le plaisir que nous y prenons.

Comme moi, peut-être, à la fin d’une journée où vous avez résolu de nombreux problèmes vous sentirez vous soulagé. Ceux possédant le même talent que les écologistes se sentiront, eux, énergisés. Les problèmes ne provoquent chez eux ni stress ni inconfort.

Et l’incompréhension vient de là.

Souvent ils partagent tous les problèmes qu’ils voient, petits ou grands, sans se rendre compte que pour qui ne possède pas le talent c’est au mieux agaçant (« Argh, Gérard est encore en train de râler »), au pire rédhibitoire et cela nous transforme en Autruche (malgré toute ma bonne volonté je n’arrive toujours pas à écouter un discours de Sandrine Rousseau plus de 5 minutes).

L’écologie n’est pas le problème

Pour la tête de liste écologiste aux européennes, Marie Toussaint, « l’écologie est une vérité qui dérange », elle l’a rappelé dimanche à lors de son dernier meeting aux Docks d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

L’écologie serait-elle le problème ? Rien n’accrédite cette thèse. Elle reste au cœur des préoccupations des Français année après année.

Et si la liste EELV est créditée de 5 à 7% d’intentions de vote alors que dans le même temps la lutte contre le changement climatique est considérée par les Français comme la priorité n°1 pour l'Union européenne (7), le problème réside peut-être ailleurs.

Il n’y a pas un petit nombre de militants enfermés dans une tour d’ivoire qui « défend une vérité qui dérange », il y a juste un mouvement qui a besoin de repenser son action.

Une collaboration à (r)établir

La débâcle annoncée des écologistes aux élections européennes ne sera une victoire pour personne.

Nous avons besoin collectivement de travailler à construire un futur désirable intégrant pleinement la problématique environnementale.

Pour les militants écologistes, Il est urgent de prendre conscience de leurs spécificités, de leurs biais, pour mieux interagir et collaborer avec tous, mieux communiquer, mieux intégrer la science et rassembler bien au-delà de leur camp.

Pour tous les autres, en attendant cette mue, de se souvenir qu’inlassablement depuis 50 ans, les militants écologiste nous alertent et nous demandent d’agir.

N’est-il pas temps de regarder ce sujet en face et d’unir tous nos talents au service de la création d’un futur commun désirable ?