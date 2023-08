© PHOTO AFP / AGENCE JAPONAISE D'EXPLORATION AÉROSPATIALE (JAXA)

Atlantico Sciences

Le Japon vise un premier atterrissage sur la Lune avec l’audacieuse mission Slim ; Rejet des eaux contaminées de Fukushima : quels sont les risques pour la santé ?

Et aussi : Des traces d’événements tumultueux au pied du plus grand volcan du Système solaire ; La mystérieuse tache sombre de Neptune détectée pour la première fois depuis la Terre ; SpaceX n’est désormais plus la seule compagnie à avoir une fusée réutilisable.