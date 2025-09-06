Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Peopleil y a 33 minutes
Closer, Public et Voici.
Closer, Public et Voici.
Revue de Presse People

Laura Smet rouvre la guerre avec Laeticia Hallyday; Alain-Fabien Delon avec Anouchka; Kate Middleton fait sa rentrée capillaire; Roméo Beckham du free-teub avec papa; Madonna sort en nuisette; Taylor Swift raye Blake Lively; Les Macron crispent au Touquet

Cette semaine, les kiosques regorgent d’histoires aux tonalités opposées : Gala mise sur les nièces de Lady Di et l’attente du mariage de Taylor Swift, Voici s’enthousiasme pour Isabelle Ithurburu et les noces d’Éric Antoine, Public dévoile les amours estivales d’Iris Mittenaere, tandis que Closer relance la guerre d’héritage des Delon. Ici Paris préfère les récits sombres, entre Audrey Crespo-Mara au bord de la rupture et Faustine Bollaert inquiète pour son fils, quand Paris Match joue la carte glamour avec Laury Thilleman et le jeune prince George déjà auréolé d’un destin royal.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Laura Smet rouvre la guerre avec Laeticia Hallyday; Alain-Fabien Delon avec Anouchka; Kate Middleton fait sa rentrée capillaire; Roméo Beckham du free-teub avec papa; Madonna sort en nuisette; Taylor Swift raye Blake Lively; Les Macron crispent au Touquet

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés