Laura Smet baptise son fils; Charlène de Monaco enterre son chien; Gwyneth Paltrow boit pour oublier la ménopause; Ingrid Chauvin se fait une Bennifer; Karine Le Marchand s’assoit sur un pactole; Juan Carlos drogué par les services secrets à l’anti viagra

Laura Smet en Une de Closer; Céline Dion de Paris Match et Numéro Spécial de Gala consacré à Florent Pagny

Voilà ! Novembre, la grisaille et la pluie sont à nos portes et l’actu People se met au diapason : Alex Bladwin tue une réalisatrice par accident, Céline Dion est toujours clouée au lit (on en parlait la semaine dernière) et ça pourrait être plus sérieux que prévu, la Reine d’Angleterre n’a plus le droit de sortir seule, la chienne de Charlène de Monaco a été écrasée par une voiture. Heureusement, entre les gouttes, reste quelques infos plus légères !



Elizabeth II a passé une nuit à l’hôpital. Rien d’alarmant selon Buckingham. Donc inquiétant pour le reste du monde. Il s’agirait de simples analyses préventives, mais l’annulation d’une visite en Irlande et son apparition avec une canne font virer les signaux au rouge. A 95 ans, il a été décidé qu’elle ne pourrait plus se rendre seule aux évènements officiels, un membre de la Famille Royale devra désormais systématiquement l’accompagner.



La frivolité de Juan Carlos était un problème d’Etat. Au point que les services secrets lui aurait injecté des hormones pour freiner sa libido. Rapportée par le très sérieux Time, et relayée par Voici, l’info est donnée par un ancien gradé de la police espagnole, devant une commission parlementaire. Selon lui, le monarque aurait eu près de 5000 maitresses. Mais ce que le Voici ne dit pas, c’est que le charmant témoin est surnommé « les égouts de l’état » par la presse espagnole car il est jugé en ce moment pour corruption et tentative de chantage : il aurait enregistré des dizaines de personnalités pour les faire chanter. Juan Carlos, ultime victime du corbeau ?



Laura Smet baptise son fils à Paris.Closer a pris la fille de Johnny en photo, radieuse, en jean et veste bleue marine, portant Leo, un an, dans ses bras en attendant le début de la cérémonie. Les proches avaient été invités : Nathalie Baye, la grand-mère bien sûr, ou encore Dominique Besnehard parrain de l’actrice. Oublié le baby blues, leur bonheur est communicatif et fait dire au mag, en une, que l’actrice serait déjà partant pour un deuxième enfant.



Gwyneth Paltrow voit la vérité en face : elle a une tendance alcolo. Invitée d’un podcast, l’actrice américaine et désormais gourou du Bien-être est revenue sur sa consommation d’alcool pendant le confinement. Oui, il y avait bien ce cocktail à base de Whisky qu’elle a baptisé Buster Paltrow en honneur à son Grand-Père, mais elle en buvait deux par jour, plus un peu de vodka et un peu de vin. On est bien loin de la dose festive qu’elle avait un temps évoquée comme une petite relâche de son régime habituel. Selon ses dires, il s’agissait en fait bien d’excès, que seule l’aide d’un médecin a réussi à endiguer. L’actrice oscarisée a admis que les signes du vieillisemment comme la pré-ménopause ou les changements de son corps ne l’enchantaient guerre. Une manière comme une autre de se mettre à nu !



Karine Le Marchand va s’assoir sur une subvention de près de 120.000 euros, pour sa maison en Provence. L’animatrice voulait profiter d’une dotation ouverte à tous pour rénover de manière écologique le mas qu’elle vient d’acheter. Allait-elle touché cette subvention en échange de vidéo, comme l’a évoqué Nice Matin ? S’agissait-il de « Détournement de fonds publics » comme l’ont sous-entendu certains élus EELV ? Après une semaine de mauvais buzz sur les réseaux, la présentatrice de « l’Amour est dans le Pré » a elle-même annoncé qu’elle allait se débarrasser du problème en ne faisant même pas la demande et qu’elle « se débrouillerait toute seule ».



Charlène de Monaco perd son chien, écrasé par une voiture. Impossible de savoir si le petit compagnon était en Afrique du Sud ou à Monaco. La Princesse est restée évasive sur la question, en annonçant elle-même la nouvelle sur Instagram, avec un cliché datant de Noël dernier. La femme du Prince Albert, fan de petits chiens en possédait au moins quatre. Monte qui faisait une paire avec Carlo, mort il y a 6 ans, et Thula et Wena (« reste tranquille » en isizulu).



Ingrid Chauvin fait sa Jennifer Lopez. Comme les Benifer, l’actrice de « Demain vous appartient » a retrouvé l’amour, dans les bras d’un ex. Elle avait déjà rencontré et flirté avec Philippe Warrin, photographe, il y a 20 ans. Grâce à « un proche », dans Voici, on apprend qu’à l’époque, l’un et l’autre n’était pas dispo. Et à voir les photos, maintenant oui. Promenade en famille recomposée, et partie de foot de rue improvisée, le couple a l’air heureux. Tant mieux.



Keanu Reeves est généreux. A Paris, l’acteur américain a offert une Rolex à chacune de ses doublures en cadeau de fin de tournage. Un petit billet de 40.000 euros, donc, ajouté à l’addition du bistrot où il a emmené diner ses 4 acolytes pour les remercier de leur collaboration. Il avait même fait graver sur chaque montre, un petit mot pour chacun. Le légendaire « Neo » de Matrix, connu pour sa bienveillance au travail, a même été aperçu à Montmartre en train d’aider les techniciens à ranger leur matériel. Une crème.



La boulette de David Beckham : le footballeur a accepté d’être l’image de la coupe du Monde au Qatar et de promouvoir le pays pendant 10 ans. Voici nous rappelle à juste titre, que là-bas, l’homosexualité est illégale, que les femmes ne peuvent pas lever le petit doigt sans en demander l’autorisation à un homme et des milliers de travailleurs étrangers sont exploités parfois jusqu’à en mourir. Amnesty International a du coup, demandé officiellement au mari de Posh Spice de dénoncer les manquements aux droits de l’homme de cette dictature. Quelle drôle d’idée, c’est vrai, pourquoi être aller se fourrer là-dedans ? Combien ? 175 millions de dollars ? C’est le montant du contrat ? A ben, oui, voilà pourquoi.



Leïla Bekhti et Tahar Rahim relâchent la pression en Corse et sont en couverture de Public. La paparazzade est réussie : les deux acteurs, tout sourire, jouent les pieds dans l’eau avec leurs enfants, laissant voir un couple accessible qui semble avoir des joies simples, et multiplie les gestes tendres envers les petits. Au jeu de « Couple de stars, famille modèle », ils sont en sérieuse compétition avec Guillaume Canet et Marion Cotillard.



Le Prince de Hanovre transfiguré ! Une vignette publié dans Point de Vue montre le mari de Caroline de Monaco marchant dans les rues de Madrid, affichant une mine superbe, un large sourire et une ligne de jeune homme ! Il l tient par l’épaule l’aristocrate espagnole Claudia Stilianopoulos, « une confidente rencontrée cet été », légende le magazine des têtes couronnés. Condamné à de la prison pour violence, les bonnes résolutions d’arrêter l’alcool prise en cure au printemps dernier avaient pourtant été bien mises à mal dès le mois de Juillet, quand après deux petites semaines de désintoxication, il était parti faire la fête à Ibiza. Les confidences l’ont certainement soulagé…



Madonna, punie, a été plusieurs fois interdite de théâtre pour mauvais comportements. La star arrive en retard, utilise son téléphone à tout va pour envoyer des textos alors que la pratique est très mal vue, et pire, une fois, elle a même insultée une employée qui venait lui demander d’éteindre l’appareil. Résultat, elle a été plusieurs fois bannie de salles, comme lors d’une représentation à Broadway. C’est le ce créateur du show en personne qui lui avait interdit l’accès aux coulisses et à la fête d’après spectacle. L’un des acteurs l’avait parfaitement reconnue grâce à la lumière de son écran qui éclairait parfaitement son visage dans le noir. Grillée !



Florent Pagny et sa femme Azucena ne fêtent pas Noël, passe le nouvel an dans l’avion et n’allume pas de bougies pour les anniversaires de leurs enfants. Et à part ça, ils n’ont pas l’air trop scrogneugneu. C’est en tout cas ce qu’on retient du numéro spécial qui leur est consacré par Gala. Le chanteur et sa femme depuis 30 ans se sont transformés en rédacteurs en chef, « validant tous les articles » et toutes les infos sur leur vie avec leurs deux enfants, entre le campo en Argentine, le confinement en France dans la maison de famille, l’album des 60 ans, la gamme de produits de beauté de Madame, la carrière de photographe de la petite, la protégée de The Voice… Ca vire un peu (complètement) à l’auto-promo, mais quand on est fan, on ne compte pas, n’est-ce-pas ?



Et pour finir, le méli-mélo d’Automne : André Agassi et Stephie Graff sont toujours ensemble, parents de deux enfants, ils vont renouveler leurs voeux à l’occasion de leur 20 ans de mariage. Muriel Robin et Pierre Palmade sont entrés au Musée Grévin. Le mannequin anglais Cara Delevigne aime le sexe à plusieurs et s’en vante à la télé. La chanteuse Zaz s’est mariée presque en secret. Brigitte Macron et la mère de Bruno Le Maire sont très copines. Kilian Mbappé a été choisi pour être parrain d’un panda, né au zoo de Beauval. Les internautes spéculent sur le nouveau couple de Laurent Ruquier : sort-il bel et bien avec ce coach sportif qui aime poser nu, et poster des vidéos sur Tik Tok ? L’animateur ou son chien ont déjà fait plusieurs apparitions sur les dites vidéos…

À Lire Aussi

Laurent Ruquier est-il allé trop loin en sermonnant Jean-Luc Mélenchon ?

À Lire Aussi

Anne-Sophie Lapix & Johhny Depp n’ont rien en commun; Kim Kardashian sort en cagoule intégrale, Marion Maréchal (de la mairie) avec une couronne de fleurs; Le frère de Kate Middleton & la petite-fille de Johnny se sont mariés, Laeticia Hallyday a trinqué;

À Lire Aussi

Charlène de Monaco voudrait braquer Albert de 430 millions; Angelina Jolie nique Brad Pitt, Guillaume Canet & Madonna trouvent qu'ils ne le font pas assez; Lily Rose Depp s'éprend d'un rappeur frenchy; Tom Cruise prend trop d’acide (hyaluronique);

À Lire Aussi

Jalil Lespert batifole en Hongrie mais pas avec Laeticia Hallyday; Paris Hilton se fiance encore & en kitsch; Le fils de Bernard Arnault se marie devant un parterre de stars bling; Vianney devient papa; Sophie Davant & William Leymergie se voient beaucoup