Laeticia Hallyday ne dit plus oui à Jalil, Hélène Ségara rompt, Paris Hilton ronronne, Albert et Charlène de Monaco coronchonnent; Match bradpittise Frédéric Mitterrand et paparazzade Pierre Palmade; Kim Kardashian s’envoie 2500€/jour sur la face

Laeticia Hallyday n’a plus envie de se marier. C’est la bombe lâchée en une de Closer. Son union avec Jailli Lespert avait déjà été repoussée une fois pour des raisons d’agenda, et à présent, c’est la motivation qui manque. Et à voir la mine renfrognée de l’éconduit à la sortie de la messe de Pâques à Los Angeles, la pilule passe mal. Laetitia souhaiterait notamment continuer à porter le nom de Johnny, signe évident qu’elle n’est pas tout à fait prête à passer à autre chose.

Dany Boon et Laurence Arné eux, en ont envie, du mariage. Là, c’est à la une de Voici : le ch’ti et l’actrice pourrait se dire oui dès cet été. L’hebdo en profite pour nous rappeler à quel point, depuis 5 ans, ce couple est fusionnel, « une évidence ». Et selon un proche, Dany Boon « avec Laurence est plus serein, plus apaisé. » Félicitations, alors.

Demi Moore mesure son chien en billets de cent dollars. L’actrice espère faire rentrer l’un de ses chiens, Pilaf, un chihuahua de 3 ans dans le Livre des Records. Certes le chien est particulièrement petit, mais un mètre ruban aurait sans doute été plus utile que de lui allonger un billet sur le dos pour le prouver.

Björk lance la mode du cocon de scène. Après avoir porté une vulve sur le front pour toute la promo de son dernier album, la chanteuse islandaise a intronisé sa nouvelle direction artistique au festival Coachella : imaginez une sorte de chrysalide translucide, prise dans un maillage large en plastique, qui recouvre l’artiste entièrement, et dont partent, des milliers de filaments érigés comme des spores terminées par des petites boules rouges, roses ou violettes. Le papillon dessous est habillé, (que Dieu soit remercié) en civil, robe mauve et top en résille, et se déplace lentement, comme une chenille urticante. Zinzin mais créatif…

Paris Hilton donne son secret d’amour : « les gens n’imaginent pas à quel point, Carter (son mari depuis un an et demi) et moi, nous aimons nous câliner, nous restons tous les soirs à la maison, nous nous embrassons et nous nous câlinons. Et puis nous nous prenons un bain moussant ». Le tout dans un déluge de plumes, de roses et de strass. Sachant que la richissime héritière a récemment avoué son aversion pour le sexe et la naissance de son fils par mère porteuse, le tout parait crédible.

Étrange séquence dans Paris Match où Frédéric Mitterrand, 75 ans, rejoue les scènes culte, en costumes et perruques des films de Brad Pitt. C’est décalé, oui, mais pas vraiment drôle, un peu terne, un peu raté. L’ancien ministre consacre une biographie à l’acteur qui sort ces jours-ci, OK, mais pourquoi le mettre en scène ainsi ? C’est aussi en parfait décalage avec l’interview mélancolique qui suit dans laquelle Frédéric Mitterrand revient sur ses douleurs passées et son cancer actuel. On ne sait pas bien quoi faire de tout ça. « ? » autrement écrit.

Et puis, l’hebdo des photos publie des clichés de Pierre Palmade en promenade dans les jardins de l’hôpital, encadré par deux membres de la sécurité. « Sous contrôle judiciaire avec obligation de rester dans l’établissement dans lequel il se trouve jusqu’à l’audience », l’acteur se désintoxique contraint et forcé. On dit qu’il a repris du poids, mais c’est difficile à voir sous le masque et la capuche du sweat shirt. En tout cas, il suit un programme précis, des repas à heure fixe et l’extinction des feux à la nuit tombée, mais selon le mag « refuse encore d’admettre que sa carrière est finie. »

La Dolce Vita n’a pas d’emprise sur Charlène et Albert de Monaco. C’est le printemps, on est à Florence sans les enfants, le champagne des réceptions officielles pour le 160ème anniversaire du consulat monégasque pétille. Mais rien. Les souverains ont l’air plombé et même s’ils font bonne figure, ils ont l’air de s’ennuyer ferme. Ou alors de se prendre trop au sérieux.

Le futur mari de Martha Louise de Norvège en prend encore pour son grade. Autoproclamé gourou dans cette réalité et pharaon ou lézard dans une vie antérieure, on le savait déjà au bord du précipice. Et bien sa propre mère vient de lui donner une grosse tape dans le dos… Comparée pudiquement à une cartomancienne par Gala, elle assure avoir toujours su que son fils était « différent » sur fond de don de voyance, d’ésotérisme vaudou. « Durek – qui s’appelle banalement Derek en fait, ne vous aide pas à trouver la lumière divine. Il vous captive pour mieux vous manipuler. Il ne veut plus m’avoir en face de lui, car je ne suis pas d’accord avec ses méthodes ». « Pervers narcissique » pour une ancienne compagne, escroc à la crédulité, Durek Verret est fiancé avec l’ainée de la couronne de Norvège depuis plusieurs années. Il affirme avoir déjà ressuscité après une crise cardiaque ou encore que le cancer n’est qu’une maladie psy. Vu comme ça, on comprend mieux que la couronne détourne le regard chaque fois qu’il est question d’union…

Vous connaissez Brice Tayga ? C’est l’homme qui murmure à l’oreille de Kylian Mbappé et qui s’occupe de son « rendu capillaire ». La « bromance » est outée dans Match qui présente ainsi le coiffeur de la star du foot. 27 ans, « son ami, son frère » est devenu son confident en une seule soirée, à Monaco. C’était il y a 6 ans, et depuis, ils seraient inséparables.

Public ouvre le carnet de dépenses de Kim Kardashian et ça ne fait même plus rêver. L’étalage (et sa réalité) frôle l’overdose même plutôt. Un jet privé à 136 millions, 8 propriétés qui vont de l’appartement à 3 millions aux environ de Los Angeles, à la maison de Cindy Crawford à 64 millions, en passant par deux terrains actuellement en construction, 8 voitures et 2500 euros par jour en cosmétique/maquillage/coiffage. Ça donne des hauts le coeur. Le magazine nous entraine même jusque dans ses toilettes au sens propre comme au figuré. Ceux ou on s’enferme, plaqué or, lui ont couté 141.000 euros et celles dont elle se pare ne sont quasi plus quantifiables. La déKroissance, c’est pas pour demain.

Le clan Gainsbourg écorné par son nouveau représentant : Ben Attal. Le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, acteur de 25 ans, s’est livré et avoue des rapports houleux avec sa mère. « Très compliqué », sans doute « parce qu’elle est partie plusieurs années » quand il avait 17 ans. On apprend ainsi qu’au départ vers les Etats-Unis en 2014, il n’y avait que Joe et Alice dans l’avion. Ben, lui, a été laissé à Paris, avec son père. « On a toujours eu un rapport très dur. Mais on arrive à se parler de plus de choses. Une complicité se forme petit à petit ». Et Ben Attal étrille aussi une autre figure emblématique : celle de sa grand-mère. Très fragilisée par des problèmes successifs de santé, le jeune homme voit Jane Birkin comme « vulnérable », « dans le besoin » même. Il assume ne jamais avoir été très proche d’elle et garde le souvenir de sa cuisine sans saveur, « un poulet très sec et des pommes de terre trop cuites et amers » . Vu comme ça, c’est sûr, c’est moins glamour.

Bon, et bien, l’eurovision devrait encore nous passer sous le nez : notre candidate a la grosse tête et plante toutes ses obligations. La Zarra, chanteuse québécoise de 25 ans fait tourner chèvres les organisateurs du concours et la production de France 2. Elle réclame des suites de luxe, annule régulièrement de France 2 partenaire du concours, refuse de venir chanter, puis finalement oui, bousculant toutes les répétions et le planning des autres. « Elle est difficile. Elle se comporte comme une star qui a tout connu, alors que personne ne sait qui c’est » rapporte dans Public, une source proche de l’organisation. La version de Voici est encore plus alarmiste puisqu’elle « serait fragile » et pourrait tout annuler. Son (seul) succès « Tu t’en iras » parait bien prémonitoire…

Jamie Foxx est toujours hospitalisé, sans qu’on sache pourquoi. L’acteur américain qui participe au tournage de « Back in action » vient de passer déjà une semaine, cloué au lit. C’est la nième complication sur ce film qui devait signer le grand retour de Cameron Diaz au cinéma. Des jours annulés pour cause de gros temps plus une escroquerie qui a chamboulé toute l’équipe, ce projet est maudit !

Gala nous dévoile les raisons de la rupture éclaire des fiançailles de Rupert Murdoch et oh surprise ! Madame (enfin Mademoiselle, encore à ce stade) était une croqueuse de diamants. Quoi ? A 66 ans, socialite accomplie, n’a-t’on pas le droit de tomber éperdument amoureuse d’un homme de 92 ans un peu rabougri et autoritaire pour autre chose que pour sa (colossale) fortune? Heureusement que les Américains sont pleins de contradiction : des journalistes outre-Atlantique ont enquêté et il s’avère que Ann Lesley Smith n’en était pas à son coup d’essai. Deux de ses trois mariages passés suivent le même modèle : elle est jeune, ils ont entre 20 et 30 ans de plus qu’elle. Ils sont plein aux as et dépensent sans compter pour elle. Les enfants du dernier ont même porté plainte pour captation d’héritage. Officiellement du côté du pauvre fiancé, on invoque la religion - Madame Smith est évangélique pratiquante et des positions politiques trop à droite. Un comble venant du propriétaire de Fox News.

Et puis pour finir, avec les pastéis de Belem, Tina Kunakey a fêté ses 26 ans à Paris, sans son mari, Vincent Cassel. Jonathan Cohen va avoir un deuxième enfant avec sa compagne, la Djette Piu-Piu. Sophie Marceau en librairie : l’actrice publie un recueil de nouvelles et de poèmes sur des destins de femmes. Jade Hallyday apprentie styliste : la fille de Johnny et Laeticia rentre dans une école de mode à la rentrée prochaine. Carole Bouquet est célibataire : son histoire de 11 ans avec l’homme d’affaire Philippe Seyes de Rothshild s’est achevée pour cause de lassitude. Célibataire aussi après 20 ans de mariage, Hélène Ségara qui divorce du musicien Mathieu Lacet. Emily Ratajkowski a décidé de quitter le « boy’s club qui la prenait pour une paire de seins » et met ainsi un terme à sa carrière au cinéma (elle en avait une ?)