La Nasa a débuté la production des lanceurs qui ramèneront des Américains sur la Lune ; Elon Musk dévoile Mechazilla, une tour de lancement qui « attrape » le Super Heavy

Et aussi : Les astronomes surprennent un « intrus » au cœur d’un système stellaire ; La présence d’eau sur la Lune confirmée par une mission chinoise à sa surface ; La violente éruption du volcan de l’île de Santorin a créé 4 tsunamis dévastateurs

La Nasa a débuté la production des lanceurs qui ramèneront des Américains sur la Lune

Alors que la Nasa prépare le premier vol du SLS, le lanceur des missions lunaires du programme Artemis, la production des « fusées Artemis » a d'ores et déjà débuté, dont celle qui doit permettre à deux Américains de débarquer sur la Lune.

Elon Musk dévoile Mechazilla, une tour de lancement qui « attrape » le Super Heavy

Jamais à court d'idées ni d'innovations technologiques, Elon Musk envisage très sérieusement également d'utiliser la tour de lancement du Starship pour récupérer, ou plutôt « attraper » l'étage Super Heavy avant qu'il ne se pose sur la terre ferme lorsqu'il reviendra au sol. Une idée intéressante mais encore faut-il qu'elle soit réaliste.

Les astronomes surprennent un « intrus » au cœur d’un système stellaire

Il est clairement entré par effraction. Cet « intrus » que des astronomes ont surpris au cœur du système stellaire Z Canis Majoris (Z CMa). Mais pour la première fois, ils ont pu relever ses empreintes et tracer les perturbations qu'il a causées dans le disque protoplanétaire. Quelles en seront les conséquences ?

La présence d’eau sur la Lune confirmée par une mission chinoise à sa surface

Alors que la présence d'eau sur la Lune avait déjà été confirmée par des observations orbitales et des analyses d'échantillons, une mesure in situ s'ajoute aujourd'hui à la liste des preuves. Restera à préciser la nature exacte et l'origine de cette eau.

La violente éruption du volcan de l’île de Santorin a créé 4 tsunamis dévastateurs

La fin de l'âge de bronze a été marquée par un événement catastrophique qui aurait fortement impacté l'humanité. Il s'agit de l'éruption du volcan Théra, au large des côtes crétoises. Une nouvelle étude apporte des précisions sur l'enchaînement des événements ayant peut-être provoqué la chute de la civilisation minoenne.

