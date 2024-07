Nous sommes au bord du gouffre et il n’a jamais été aussi urgent d’agir pour (re)créer les conditions de l’action collective et du vivre ensemble.

Nous sommes au bord du gouffre et il n’a jamais été aussi urgent d’agir pour (re)créer les conditions de l’action collective et du vivre ensemble. N’est-il pas temps de réconcilier l’individuel et le collectif ? De remédier à un vice de raisonnement profond entravant à la fois notre bonheur individuel et notre capacité à coopérer harmonieusement ?

Anne Weber a fondé IN MEN WE TRUST, un cabinet de conseil et organisme de formation spécialisé dans la conciliation de l'humain et de la performance.

La France a des talents, il est temps de s’en servir !

Une réalité scientifique

Depuis le siècle des lumières, une opposition qui n’a pas lieu d’être perdure : Individualisme versus Universalisme. Nous opposons deux notions alors qu’elles sont liées et indissociables.

Deux chiffres à retenir : 99,9% et O,1% (1)

Nous sommes tous et toutes membres de la race humaine, et à ce titre notre ADN est identique à 99,9%.

Les 0,1% d’ADN différents entre nous suffisent à nous rendre tous et toutes uniques à l’échelle de la planète. Unique dans nos traits physiques, mais aussi dans nos capacités cognitives.

60.000 planètes

Pour avoir une chance de rencontrer son double cognitif il faudrait visiter au moins 60.000 planètes habitées comme la Terre (2).

Tous quasi-identiques et tous uniques. C’est une réalité scientifique qu’il est nécessaire de prendre en compte dans tous les aspects clefs de notre société.

Une question de vocabulaire

Nous sommes tous uniques et c’est ce qui est l’objet du mot individuation.

L’individuation est ce qui différencie un individu d’un autre de la même espèce, le fait d’exister comme individu.

L’individuation a quasi disparu de notre vocabulaire quotidien au seul profit du mot individualisme, qui lui fait référence à une tendance à privilégier la valeur et les droits de l’individu par rapport à ceux de la société et à une indépendance d’esprit, une absence de conformisme, voire une tendance à l’égoïsme.

Ce glissement sémantique est important car il gomme l’unicité naturelle de l’homme, et induit une opposition entre l’individuel et le collectif. Comme s’il fallait se ressembler et adopter des comportements semblables pour créer les conditions de l’action collective.

Alors que c’est tout le contraire.

En normant les comportements, en gommant les différences interpersonnelles, on favorise le repli sur soi, la perte de sens, les frustrations qui font le lit de l’incommunicabilité et des tensions qui traversent notre société.

Il est temps d’ouvrir le débat, et de donner une vigueur nouvelle à la devise républicaine « Liberté Égalité Fraternité » en y intégrant pleinement l’individuation.

Liberté & biais cognitifs

Comment être pleinement libres sans connaître et comprendre nos traits de caractères, nos talents naturels (3) ? Ils filtrent au quotidien notre vision du monde. Ce sont nos premiers biais cognitifs.

Que ce soit sur un acte aussi anodin que d’acheter un livre, faire un cadeau à un proche, ou appuyer frénétiquement sur un bouton d’ascenseur, nos différences interpersonnelles sont à l’œuvre.

Cet été vous aimerez peut-être lire un roman historique, … ou pas. Cela dépendra grandement de votre appétence pour l’histoire. Et ce sera la même chose par exemple pour les dystopies ou autres livres d’anticipation, vous les aimerez plus, que votre voisin ou votre cousin, si vous possédez le talent d’anticiper les tendances, de vous projeter facilement dans le futur.

Faire de chouettes cadeaux à vos proches est un plaisir pour vous, et vous adorez tomber juste, voir le plaisir dans les yeux de vos proches ? Il y a fort à parier que régulièrement vous recevez des cadeaux nuls et que vous ne pouvez vous empêcher de penser « Comment on peut être mon frère/ami/mari/fils, m’aimer et me faire un cadeau aussi nul ? ». La réponse est simple, il ne possède peut-être pas comme vous le talent d’identifier intuitivement les traits de caractères de ses interlocuteurs, et alors, malgré beaucoup d’efforts, faire des cadeaux qui tombent juste est difficile.

Liberté & diktat de la perfection

Nous sommes tous et toutes conditionnés depuis notre enfance à nous comparer à un modèle de perfection.

Enfant, nous sommes comparés à l’élève parfait, assis sagement en classe, faisant de façon autonome ses devoirs, ayant de bonnes notes en maths et en français (4).

En grandissant nous sommes comparés à la femme parfaite (5), aux mensurations de rêve, blonde, douce et compréhensive ou à l’homme parfait, solide, viril et avec un emploi rémunérateur.

Le monde du travail n’y échappe pas. Le leader sera comparé au leader parfait, qui se doit d’être empathique.

Dans les faits, nous nous sentons toujours trop ou pas assez. Et nous faisons tout pour rentrer dans le moule, dans la norme, et y rester, parfois au prix d’un grand inconfort.

Être normal, c’est juste être « dépourvu de tout caractère exceptionnel » être « conforme au type le plus fréquent ». Ce n’est qu’une réalité statistique. La variabilité inter-individus est la vraie norme.

Sur le chemin de la recherche de la perfection, nous mettons nos efforts sur nos zones de moindre performance, sur nos défauts.

Il est intéressant de se rappeler qu’un défaut est définit par le dictionnaire Larousse comme « Absence, manque ou insuffisance de ce qui serait nécessaire ». À nouveau nous sommes renvoyés à la « norme », et à ce qui nous manquerait pour pouvoir être considéré comme normal.

Liberté d’être pleinement soi-même

Or un défaut est bien souvent juste un talent naturel qui attend d’être compris et maitrisé. Râlerie, bavardage, hyperémotivité, hyperactivité, … autant de revers de médaille de talents très utiles.

Identifier et maîtriser ce qui nous rend unique est source de confiance en soi, de fierté personnelle. Nous avons tous et toute une valeur intrinsèque, et il est important d’en être conscients.

Sans cela, pas d’ouverture à l’autre possible, pas de relations apaisées. S’aimer assez pour pouvoir aimer les autres est clef pour le vivre-ensemble.

Égalité & talents

Nous sommes tous et toutes quasi-identiques avec 99,9% de notre ADN en commun, tous égaux et membres de la race humaine.

Et nos différences, liées aux 0,1% d’ADN différent, résultent de combinaisons de talents naturels différents d’un individu à l’autre. De différences de combinaisons d’aptitudes cognitives.

Bonne nouvelle, nous avons tous et toutes des talents naturels. La liste des talents naturels n’est pas figée. Elle évolue en fonction de l’évolution des recherches scientifiques. Il en existe au moins une cinquantaine. Nous en possédons chacun, chacune au moins une quinzaine. Ils sont tous aussi intéressants et utiles les uns que les autres. Le seul enjeu est de bien les identifier et les travailler pour bien les maîtriser.

Égalité & genre

Il est utile de noter que les talents ne sont pas genrés.

Sur les 25 dernières années, j’ai rencontré autant d’hommes et de femmes doués du talent d’empathie (capables de ressentir les émotions des autres comme si c’étaient les leurs), ou du talent de commander (doués d’autorité naturelle).

Et pour ne prendre que l’exemple du talent d’empathie, d’en faire des usages extrêmement variés : interviewer des criminels de guerre et s’en servir pour sentir quand partir avant de risquer sa vie, exceller à haut niveau dans les sports de combats, être au diapason de son public dans un zénith et les embarquer, exceller dans des médiations complexes.

Égalité & différences interculturelles

Les différences de talents entre pays sont statistiquement non significatives, en revanche les différences de talents apportent des éléments clefs pour le management interculturel.

Un des plus jolis exemples que j’ai eu à connaître mérite d’être partagé ici.

Il y a quelques années une de nos prestataires donnait des cours dans une célèbre école de la deuxième chance spécialisée dans le digital. La promo d’une cinquantaine de personnes connaissait de graves difficultés et des tensions interpersonnelles très fortes. Mener à terme le cursus semblait compromis.

C’est là où nous sommes venus intervenir sur une journée pour donner les clefs des talents individuels et travailler sur les éléments d’incommunication. Cette promotion était composée de presque autant de nationalités et de religions que d’élèves.

En début de journée les tensions étaient palpables, le climat lourd et électrique.

La fin de journée toute autre. Identifier sa valeur intrinsèque a été clef pour tout le monde, mais ce qui a dégonflé les conflits a été de pouvoir mettre des mots sur les différences de comportements, de valeurs, de réflexions, et s’apercevoir que les différences de talents naturels étaient à la source des incompréhensions et des jugements hâtifs.

Bien sûr les différences de langues, de culture, d’histoire de vie, jouaient un rôle. Mais finalement minime. Ce qui était fondamental, qui sous-tendait l’ensemble, était ces différences interpersonnelles, cette unicité de chacun non encore comprise et digérée.

La fin de journée a été des plus douce et des plus surprenante dans une ambiance de pub Benetton des années 90 « United Colors of Benetton ». Je souris simplement à l’évocation de se souvenir.

Comprendre l’étendue des talents humains, et l’incommensurabilité des combinaisons possibles est une condition sine qua none au respect de l’autre, de la différence et à la naissance d’une profonde égalité, prélude à la fraternité.

Fraternité & complémentarité

Nous possédons tous une combinaison unique de talent, mais nous ne possédons pas tous les talents. Si par exemple, je suis douée pour bâtir des solutions dans des environnements complexes ou anticiper les tendances, je ne suis en revanche pas douée pour analyser le passé ou ressentir les émotions de mes interlocuteurs.

Ce qui n’est pas un problème car soit je combine d’autres de mes talents naturels pour arriver à un résultat similaire, soit mieux je fais des partenariats, je coopère.

Pour l’analyse du passé, je fais toujours par exemple attention à identifier chez mes clients les bons interlocuteurs qui eux pourront me partager leurs conclusions pertinentes sur le passé pour les intégrer aux réflexions globales.

Il est de nombreuses citations sur le sujet des complémentarités humaines, une de mes préférées est celle d’Antoine de Saint Exupéry « Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit » (Pilote de guerre 1942).

Le moment où les silos se fissurent et les coopérations multiples naissent est pour moi toujours un des grands moments de plaisir de nos accompagnements au changement en entreprise.

Une fraternité, des fraternités

En fonction de nos talents nous ne nous lierons pas aux autres tous de la même manière. Nous pourrions dire qu’il existe des fraternités sans que cela soit faux.

Faire attention à ce que personne ne se sente exclu ? Que chacun puisse progresser à sa vitesse ? Qu’il n’y ait pas d’inégalités ? Que chacun réalise son plein potentiel ? Que nos relations soient douces ? Qu’elles soient joyeuses ? Que nous puissions créer de beaux projets ensemble ? Que nous ne fassions pas aux autres ce que nous ne souhaitons pas que l’on nous fasse ? Que nous soyons heureux en large groupe ? Ou au contraire en petit groupe ?

Il y a mille et une façon d’envisager des relations interpersonnelles satisfaisantes et la fraternité.

Brassens chantait que « à plus de 4 l’homme est une bande de c**s », ce n’est pas une vérité mais juste un point de vue.

Plutôt que de les opposer nous pourrions les additionner pour créer une société apaisée et inclusive où tout le monde se retrouve et se sente membre à part entière dans sa singularité.

De l’utopie à la réalité

Réconcilier l’individu et le collectif, permettre que chacun comprenne sa contribution unique au travail collectif, soit certain de sa valeur intrinsèque, travail avec plaisir et en dehors des silos, n’est plus une utopie en entreprise(6).

De nombreuses équipes et personnes ont adopté cette façon de faire avec succès sur les 25 dernières années, il est temps de partager ces pratiques plus largement, de faire vivre et vibrer plus fort notre devise républicaine pour mieux collaborer et faire face aux défis qui nous attendent.

