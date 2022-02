La famille de Charlene grand-remplace les Grimaldi à Monaco; Les "employeurs" d'Harry & Meghan ont peur de s'être fait gruger; Ivanka Trump se nip-tuckise, Loana se (trash) pin-upise Valérie Trierweiler se télé-réalise, Brooklyn Beckam se carbonise

REVUE DE PRESSE PEOPLE

On nous ment, on nous raconte des carabistouilles ! Cette semaine, la planète People est peuplée d’affabulateurs.



Public sépare Marion Cotillard et Guillaume Canet. La bombe est lâchée en Une. Après 15 ans d’idylle, deux enfants, et un déménagement hors de Paris l’année dernière qui était censé tout arranger, l’actrice aurait décidé de jeter l’éponge. Les raisons restent floues, le magazine évoque surtout des chemins qui se sépare(reraie)nt, la vie emporterait l’interprète d’Edith Piaf de l’autre côté de l’Atlantique, vers les sunlights d’Hollywood, quand le réalisateur resterait bloqué dans son introspection, centré sur son Mister Hyde. «J’ai un double que j’appelle Mon Connard qui fait de moi un connard dans ma vie de tous les jours avec mon entourage et ma famille. » Dit comme ça, c’est sur, ça ne donne pas vraiment envie de rester.



Le Grand Remplacement à Monaco : en l’absence de Charlène, sa famille fait bloc, monte au front, quitte à en faire un peu trop. Gala n’hésite pas appeler les Wittstock «L’autre famille régnante ». Inconnus du gotha il y a 10 ans, sans particule, ni titre, le père, la mère, les frères et les belles-soeurs prennent les médias d’assault au nom de la Princesse. C’est à Chantelle, la femme du benjamin Sean, que l’on doit les nouvelles pendant la convalescence en Afrique du Sud. Puis à Michael, le père, que l’on doit d'avoir entretenu la flamme, alors que tout le monde voyait le mariage de sa fille dans les choux : «je sais qu’elle est dure au mal et qu’elle reviendra bien plus forte ». Gala y voit même un tacle subtil à Nicole Coste, la mère du fils ainé d’Albert II, qui se serait bien vue chausser la pantoufle de verre restée vacante cette année. Gareth, surtout, le cadet, a réussi à se rendre indispensable ces derniers temps. Il vit à Monaco depuis le mariage de sa soeur, pilote la fondation Princesse Charlène, accompagne le souverain au marché de Noël, fait partie de la délégation dans ses voyages officiels… Il a déjà les cheveux courts… Et si c’était lui la Princesse bis ?



Loana, agressée au volant de sa voiture en début de semaine, et à la fin, lachée version trash en direct. Alors qu’elle et son meilleur ami, le sosie français d’Elvis Presley, Eryl Prayer, étaient coincés dans les bouchons, un autre conducteur a tenté de s’introduire dans l’habitacle pour assener des coups de poing. Nous ne saurons pas pour l’instant ce qui a provoqué cette rage, mais les agressés ont déposé plainte. Loana va bien, elle a tenu à le dire elle-même à ses fans, via les réseaux évidemment. L’occasion était trop belle de faire un petit détour par son compte Insta… Et là, ça pique les yeux… On peut même supputer que non, tout n’a pas l’air au top. Les messages au débit fatigué s'enchaine et son dernie post allait clairement trop loin, la starlette l'a d'ailleurs retiré depuis. Il s'agissait d'une séance photo organisée dans un hôtel… Entre poses lascives et multiples coupes de champagne, le dérapage était prévisible. Enlaçant un arbre, Loana évoque une grosse b…, « c’est la plus grosse de ma vie celle-là », puis se jetant sur un lit « je me mets à quatre pâtes et c’est parti »… Le contre-coup de l’agression, sûrement…



Brad Pitt englué dans une arnaque à la construction. Souvenez-vous, en bon Robin des Bois de service, l’acteur avait proposé son aide pour reconstruire la Nouvelle Orléans après l’ouragan Katrina. Il avait levé pas loin de 40 millions d’euros pour mettre sur pied des maisons écologiques, dessinées par de prestigieux architectes. Problème : 15 ans après le chantier, les bicoques sont des ruines et les malfaçons s’accumulent. Certaines n’avaient pas de goutières, sur d’autres la peinture n’était pas imperméable. L’isolation fonctionnait parfois trop bien, rendant l’humidité impossible à déloger. Les termites et les cafards installés par milliers dans ces havres de moisissures toxiques seraient même à l’origine de la mort d’un résident. L’ex d’Angelina Jolie était-il au courant ? Avait-il connaissance de l’incompétence de l’entrepreneur ? Sait-il où est passé le reste du magot (plus de 25 millions) qui n’a pas été investi sur place ? La réponse sera donné par un juge !



« Je vous demande de vous arrêter ! ». Non, ce n’est pas Edouard Balladur cette fois, mais Kim Kardashian, en personne, qui a ainsi demandé à son ex de stopper tout bashing de son petit ami Pete Davidson. Il faut dire que cette semaine, le cyber-harcèlement est monté d’un cran. Kanye West a déterré des vidéos anciennes, des photos du type en slip, il le surnomme « Skete » - Squelette (parce qu’il est blanc ?), le traite de tête de b…, de tête de c…, «Quelqu’un va attaquer Pete, et ce sera uniquement de ta faute » a envoyé l’influençeuse par texto, conversation que le rappeur milliardaire s’est empressé de rendre publique sur Instagram. Et son côté Pile n’est pas en reste non plus : toujours persuadé qu’il va convaincre sa femme de revenir, il lui a fait livrer un pick-up rempli de roses pour la Saint-Valentin. Sur le côté, on pouvait lire : « My vision is Krystal Klear », « j’y vois particulièrement clair », un jeu de mot à gros sabots autour du double K, initiales de Madame. A bien y regarder, la voiture noire, vitres teintées, avec l’arrière ouvert, recouvert de fleurs, ça fait un peu corbillard aussi.



Brooklyn Beckham prend une tôle sur Internet. Après s’être essayé à la photographie, le fils de David et Victoria, 22 ans, se rêve à présent en cuistot cathodique. Fort de ses moyens, il se lance illico, en ligne, sur un compte Instagram où il compte pas moins d’un 1,3 million d’abonnés. Et là c’est le drame : l’émission coûte un bras à produire et le « chef Brooklyn » est un escroc ! Il ne sait absolument pas cuisiner. Il a besoin d’une anti-sèche pour utiliser les bons termes, comme « fouetter » ou même « bouillir ». Dans Voici, un témoin balance «il ne sait pas comment on frit du poisson, et il a besoin de ses assistants pour savoir quand les pommes-de-terre sont cuites ». Vous noterez «ses assistants», au pluriel, donc. Une équipe de 60 personnes est mobilisée pour faire des pâtes et des burgers… Le tout pour une petite fadette de 85.000 euros par épisode… Le petit ne sait pas cuire un oeuf, mais faire un four, oui !



Ivanka Trump, désoeuvrée, s’emm… en Floride. Elle a connu l’ébullition de la Maison Blanche, les meetings enfiévrés, les secrets politiques, le power couple avec son mari Jared Kushner. Et aujourd’hui ? Elle n’a jamais pu se réinstaller à New-York après la présidence paternelle. La haute société locale avait bien réussi à faire savoir que les « Javanka » n’étaient plus les bienvenus. « Beaucoup les boycotteront socialement », « ils seront retirés des listes d’invités », "Il y aura toujours des dîners privés auxquels ils pourront assister, mais ce sera eux le divertissement », voilà quelques unes des amabilités entendues dans la Grosse Pomme. Même les enfants n’étaient plus bien vus dans leur école. Du coup, Miss Trump erre dans son quartier de Miami, promenant son chien, entre deux séances de lecture sur son balcon et de stretching sur la plage. Sa voisine admire ses multiples interventions de chirurgies esthétiques et résume bien ce qu’inspire dorénavent, l’ex « bête venimeuse » des démocrates : « elle a le charisme d’une barbie ».



Harry et Meghan, Bonnie and Clyde, 3.0 ? Deux magazines se posent cette question en Une, cette semaine, Point de Vue et Gala. Sont-ils des arnaqueurs professionnels ? D’un côté, ils lèvent des millions, répandent la bonne parole, engagés pour les causes démagos, de l’autre, ils ouvrent un « mini empire dans un paradis fiscal » - 11 sociétés dans un état du fin fond des Etats-unis au régime avantageux et n’honorent même pas leurs contrats… Vont-il devoir rendre l’argent des contrats mirobolants signés avec Netflix et Spotify ? Ce n’est plus un secret, les Sussex n’ont rien fichu depuis des mois à part larmoyer sur les plateaux télé. Les plateformes paniquent et tentent de trouver des solutions pour rentrer dans leurs frais. L’idée, à présent, est de constituer des équipes dédiées, des professionnels pour leur mâcher le travail, voire faire tout le boulot à leurs places. Les oeufs d’or étaient en toc !



Valérie Trierweiler sera t-elle la nouvelle Nabilla ? L’ancienne éphémère Première Dame se lance dans la télé-réalité et participe à Pékin Express Version Célébrités. Faire du stop, dormir chez l’habitant : le but du jeu est de réussir un périple à l’étranger, avec un budget ultra-limité, et de coiffer les 5 autres équipes participantes au poteau. Le tournage a débuté au Sri-Lanka et l’ex de François Hollande a choisi sa meilleure amie comme partenaire. Une belle prise pour l’émission diffusée sur M6 qui a offert de rétribuer sa star comme il faut : 50.000 euros pour 12 jours de tournage, c’est entre 10 et 20.000 de plus que ses petits camarades de jeu.



Et pour finir, une tisane, un café, une petite prune ? Le Prince Andrew a conclu un accord financier avec son accusatrice : 14 millions d’euros pour Virginia Giuffre plus 2 millions à verser directement à son association de défense des victimes d’abus sexuels. La facture sera envoyée à la Reine… Jenifer est Chevalière des Arts et des Lettres, depuis la Saint Valentin. La femme de Marc Lavoine, Line Papin confie avoir perdu récemment 3 enfants à naitre; ces épreuves ont eu raison de son couple. Le chroniqueur télé, Hugo Manos confirme sa relation avec Laurent Ruquier : 4 ans qu’ils sont ensemble, qu’ils habitent ensemble même.