L’humanité aurait frôlé l’extinction il y a 900 000 ans ; Le télescope James-Webb révèle un nouveau visage d'une mythique supernova

Une équipe de chercheurs a découvert que nos très lointains ancêtres auraient frôlé l’extinction il y a 900 000 ans.

L’humanité aurait frôlé l’extinction il y a 900 000 ans

Quand nos gènes parlent, ils racontent une histoire pour le moins… mouvementée ! C’est ainsi qu’une équipe de chercheurs a découvert que nos très lointains ancêtres auraient frôlé l’extinction il y a 900 000 ans.

Le télescope James-Webb révèle un nouveau visage d'une mythique supernova

Le James-Webb continue de renouveler nos connaissances de certains astres autrefois observés avec Hubble et d'autres télescopes en orbite, comme Spitzer et Chandra. Aujourd'hui, c'est vers les restes de la supernova mythique observée sur Terre en 1987 que le télescope spatial a tourné son regard dans l'infrarouge proche.

La capture des débris spatiaux se complique

Avant même d’avoir commencé, la première mission européenne de prélèvement de débris dans l'espace se complique. Plusieurs organismes ont constaté que le débris-cible a été touché. L’impact a généré d’autres débris. Décryptage d’une situation devenant de plus en plus banale dans un contexte de surpopulation de l’orbite basse.

Le mystérieux papyrus « Dialogue entre un homme et son Bâ » décodé après des années d'efforts

Une égyptologue espagnole étudiant un papyrus oublié dans les recoins d'un musée de Majorque depuis plus de sept ans a réussi à résoudre un puzzle antique : le « Dialogue entre un homme et son Bâ », manuscrit philosophique égyptien vieux de 4 000 ans et préservé depuis plus de 150 ans, vient enfin de retrouver son texte introductif.

Un ancien satellite soviétique explose en orbite suite à une collision avec un débris

Un vieux satellite russe datant de la fin de l’époque soviétique, aujourd’hui désactivé, a été touché par un débris spatial à 870 kilomètres d’altitude et plusieurs débris ont été générés suite à l’impact. État des lieux de cet incident illustrant la surpopulation orbitale.

