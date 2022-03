L’eau sur Terre : son histoire est intimement liée à celle des volcans ; L'astéroïde Ryugu pourrait être une comète éteinte

Vue aérienne prise le 05 avril 2007 près de Saint-Philippe à La Réunion de la lave provenant du volcan du Piton de la Fournaise brûlant la végétation et se déversant dans l'océan Indien.

L’eau sur Terre : son histoire est intimement liée à celle des volcans

Saviez-vous que cet élément si précieux pour la vie, en quantité considérable sur notre belle Planète bleue, est en partie d'origine volcanique ? Elle provient en effet partiellement du dégazage des volcans depuis la formation de la Terre, ce qui a progressivement constitué l'atmosphère et l'hydrosphère que nous connaissons. Aujourd'hui, l'eau des océans recouvre bon nombre de volcans : des volcans profonds, inconnus et discrets, et d'autres proches de la surface dont les éruptions sont grandement explosives...

Phénomène météo extraordinaire : le skypunch

D'énigmatiques « trous dans le ciel » sont régulièrement photographiés aux quatre coins du monde. L'origine de ces skypunchs n'a rien de surnaturel, même si la météo n'est pas la seule responsable de cette étrange formation nuageuse.

Coraux : même s'ils ont l'air sains, l'urbanisation perturbe le rythme biologique

Les récifs coralliens au nord de la mer Rouge sont majoritairement protégés de l'acidification des océans et semblent en bonne santé. Une nouvelle étude montre que, malgré les apparences, leur biorythme naturel subit d'importants dégâts.

Extinction du Crétacé : le soufre aurait participé à la disparition d'une grande partie des espèces vivantes

Il y a environ 66 millions d'années, l'impact d'un astéroïde, avec les éventuels effets conjugués de forts épisodes volcaniques, aurait mené à l'extinction de la majeure partie des espèces vivantes, notamment via d'importantes variations climatiques. Une équipe de géologues pointe du doigt l'effet probablement sous-estimé d'éléments sulfurés dans l'atmosphère terrestre sur son climat ; ils avancent également que ces variations du cycle du soufre auraient été causées par l'impact, réduisant le rôle éventuel du volcanisme dans le processus d'extinction de masse.

L'astéroïde Ryugu pourrait être une comète éteinte

On pourrait s'être trompé sur la nature de l'astéroïde Ryugu étudié par la mission Hayabusa 2. Les données de la sonde ont été réinterprétées par une équipe de chercheurs japonais qui suggère que l'on est en présence d'une nouvelle classe d'objet, celle des comètes éteintes.

