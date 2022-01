Kanye West met le paquet sur les conquêtes féminines, Kate Middleton expose celui du prince William; Miley Cyrus essaie de piquer le boyfriend de Kim Kardashian; Le manoir d’Harry & Meghan empeste le cannabis; Katy Perry fait une crise scato à Vegas

Une des Hebdos People

Cette semaine, nos amis les People sont à la plage et, à l’aube de cette nouvelle année, restent fidèles à eux-mêmes.

Kanye West enchaine les brunettes. Selon Voici, le rappeur le plus riche d’Amérique a commencé l’année par un plan à trois, en toute simplicité, à l’hôtel, à Miami. Le magazine nous le prouve en image, avec les deux jeunes femmes qui prennent l’air, au matin du 1er janvier, sur le balcon. Problème : le cyclothymique, lui, n’apparait pas l’air follement excité, se tenant bien éloigné, le regard fermé rivé sur ses pompes. De là à imaginer un coup monté (sans jeu de mot, petits frippons !), pour effacer la réputation de mauvais coup, taillée par son ex Kim Kardashian, il n’y a qu’un pas. Le soir même, il enchainait avec un dîner en tête à tête avec celle qui « le rend plus heureux maintenant qu’il a été depuis longtemps», selon des proches bien briefés : Julie Fox. Et pour Closer, l’actrice italo-américaine de 31 ans, est désormais présentée comme la régulière en remplacement de Vinetria, mannequin de 22 ans, larguée en Décembre. Il faut suivre !



A l’opposé des frasques scénarisées de Kanye West, on trouve Chris Martin et Leonardo DiCaprio. Le chanteur et l’acteur partagent le même attrait pour la discrétion et la simplicité de leur vie sentimentale. Le leader de Coldplay aura mis 5 ans pour s’afficher avec sa nouvelle girlfriend, l’actrice Dakota Johnson. Voici nous montre le couple, parti au calme pour le nouvel an, au Mexique. Pas de yacht, pas de douche au champagne mais un peu de bronzette et de jeux avec les enfants, après un Noël passé au complet avec l’ex, Gwyneth Paltrow. Et c’est tout aussi tranquille et bonhomme qu’il a annoncé récemment, entre la poire et le fromage, la fin de son groupe avec un dernier album en 2025. Quand à Léonardo DiCaprio, c’est à peu près le même tableau. En couple depuis 4 ans, l’acteur a, lui, choisi la plage de Saint Barth pour entrer en 2022. Un peu de shopping, un gros bateau, un plus bling bling donc, mais tout aussi discret sur la Miss : cette relation est seulement la deuxième que le Jack de Titanic rend publique, après Gisèle Bündchen dans les années 2000. Camélia Morrone est mannequin aussi, elle a la moitié de l’âge du capitaine et « des proches » la présentent comme «jeune, douce, simple. Leur relation est facile ». Saint Martin et Saint Leo, des saint-bernards ?



Les Obama ridicules et tellement cool sur leur carte de voeux. L’ancien président des Etats-unis et sa femme, Michelle, ont choisi de se montrer se tenant par le cou, élégamment de noir et doré vêtus et affublés des mêmes lunettes gadgets : De grosses étoiles, surmontées du chiffre 2022, qui barre leurs fronts. Le sourire est léger, l’allure définitivement assurée, faussement hautaine. So fresh !



Laurent Gerra, papa gâteux sur le tard. L’imitateur a attendu d’être un fringuant quinquagénaire pour devenir père. Et Voici nous assure qu’il en très heureux, preuve en image : la petite famille a été photographiée quelques heures avant une représentation à l’Olympia, sur les Champs Elysée. La petite fille de 18 mois, Célestine, est floutée, mais pas sa mère qui s’occup de la communication de son homme, la blonde et filiforme, Christelle Bardet. Le programme ? Un tour de manège et quelques pas hors de la poussette. Le trio reste groupé malgré les déplacements en tournée. Laurent Gerra qui a consacré beaucoup de temps à l’enfant pendant les confinements avoue devoir réfléchir à un nouveau rythme et souhaiter arrêter les trop longues absences.



Eric Zemmour, nouvelle rock star des paparazzis. Le candidat à la présidentielle n’en finit plus de faire la une des journaux People. Cette semaine, tel un Apollon et sa Daphné, lui et Sarah Knafo se sont fait photographier sur les plages de Saint-Martin aux Antilles. Jeux dans l’eau, baisers mouillés, promenade sur le sable main dans la main… On croirait Laetitia Hallyday et Jalil Lespert.

Et à l’autre bout du globe, autre candidat, autre ambiance : Valérie Pecresse, est, elle aussi, en couple sur la plage. Mais plus habillée, elle se promène au bord de l’eau à La Baule, le vent gonflant ses cheveux. Et à son bras, notre potentiel premier Premier Monsieur, Jérôme Pecresse, directeur d’une filiale française de Général Electric. Si jamais, sera t’il partant pour représenter la couture française et repenser la déco de l’Elysée ?



Katy Perry à Las Vegas, c’est Chantal Goya sous acide, bloquée au stade anal. Un escargot géant, des danseurs en costume champignon phallique, un twerk sur une cuvette de toilette géante avec un étron qui parle, une pinte de bière remplie depuis ses seins (photos dans Closer)… Beurk ! Comme dans les spectacles de notre Chantal nationale, la chanteuse de 38 ans cherche à raconter une histoire : elle interprète un poupée déjantée dans un univers psychédélique, le « Perry Playland ». Une fable pour que le public se détente et « lache tout ». On ne sait pas si ça a marché, mais les spectateurs ont pu chanter tous les tubes de la star. Cette résidence, « son meilleur spectacle » selon elle, va durer jusqu’au mois de Mars et devrait rapporter gros, puisque les 5000 places que comptent le théâtre, sont vendues entre 350 et 4000 dollars. Ca pourrait faire monter la côte de Mademoiselle Marie-Rose !



Nabilla intimidée par des malfrats, les rince pour acheter la paix. Un week-end entier pour 20 personnes dans les meilleurs hôtels de Disneyland, voilà le prix de son inconscience et de sa vanité. Les faits remontent à 2013, quand passablement éméchée, Madame «Allo quoi ?» passe à tabac une pauvre quidam dans la rue. Vexée, celle-ci balance que son clan, des figures du grand banditisme de Montreuil la vengera. « Nabilla a pris l’initiative d’appeler les frères Hornec. Ca c’est hyper bien passé. On a même convenu de boire un verre tous ensemble. » Selon Thomas Vergara, son mari, « y’a pas de soucis », donc, selon la formule con-sacrée. Les égocentriques n’y ont vu que du feu, mais pas les bandits. Résultat : intimidation à domicile, demande musclée de les laisser dans l’ombre à l’avenir, et bonus, cette petite réparation chez Mickey, selon eux, bien méritée…



Kate et William d’Angleterre, champions des surnoms à la c… Gala et Voici dressent la liste, à l’occasion des 40 ans de la future Reine d’Angleterre. Nous connaissions déjà « Waity Katy », qui souligne gentiment que la duchesse de Cambridge a poireauté 10 ans avant ses fiançailles. Il y a aussi Kate Middlebum, soit un élégant Kate Middlecul, que son entourage masculin trouvait apparement à son goût à l’adolescence, et il y a aussi « Wisteria Sister » qu’elle partage avec sa soeur, Pippa Middleton, toutes deux filles d’une hôtesse de l’air et d’un contrôleur aérien. Wisteria veut dire glycine, une plante « très décorative, terriblement parfumée, avec une capacité grimpante hors du commun ». C’est vilain non ? Heureusement, Il y en a aussi de plus mignons : le Prince William l’appelle Babykins, « Bébéchou » ou Poppet « Poupée ». Kate pourrait aussi devenir « Naughty Katy » puisqu’elle aussi gratifie son mari de quelques perles :« Babe », classique, plus piquant : Big Baldy, « Grand Chauve » et si vous savez ce que « willy » veut dire pour les petits garçons en Angleterre, alors vous conviendrez avec moi que son « Big Willy » est coquinement prétentieux…



Miley Cyrus fait du gringue au petit-ami de Kim Kardashian devant des centaines de téléspectateurs et ça ne passe pas. La chanteuse aux milles excès connait Pete Davidson depuis toujours, mais fidèle à elle-même, elle a sorti ses gros sabots, et chanté à moitié nue en se frottant au jeune homme, le soir du 31, dans un show télévisé. Le titre de la chanson ? « Ca aurait du être moi ». Kim Kardashian, furieuse, a laissé exploser sa colère et osé le pire des affronts pour sa rivale : elle s’est désabonnée de son compte Instagram. Na !



Julien Courbet s’imagine cocu sur les réseaux. L’animateur a posté une photo de lui, devant une représentation de cerf. Son visage masque intégralement la tête de l’animal, laissant l’impression qu’il porte de belles cornes… Et la légende écrite de sa main : « ma femme est partie en vacances sans moi, je lui fais totalement confiance » . C’est drôle… mais un peu mufle aussi.



Et voici déjà venir le charriot des desserts pour finir : Gérard Depardieu ne parle que de cuisine avec son gendre, le chanteur Philippe Katerine. Dwayne Johnson, l’acteur le mieux payé au monde a offert une Cadillac à sa môman pour Noël. Meghan et Harry veulent déménager : entourée de champs de cannabis dont la culture et la vente sont légales en Californie, leur propriété empeste le splif toute la journée… Jenifer Garner a failli mettre le feu à sa cuisine en direct sur Instagram : elle additionnait un verre de cognac à son traditionnel boeuf bourguignon du Nouvel An, et sa cocotte a pris feu. Julia Roberts et George Clooney sont en tournage ensemble et en Australie : l’histoire d’un couple divorcé qui cherche à empêcher le mariage de leur fille.

