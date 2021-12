Kanye West implore Dieu de lui rendre Kim Kardashian; Charlotte Gainsbourg émerge d’une grosse déprime, Patrick Bruel d’une petite; Nabilla attend son 2ème, Britney fête son 40e; Jenifer Lopez & Ben Affleck se la jouent bons samaritains

Unes des hebdos People

Kanye West veut ressusciter Kimye. Se croyant à l’un de ses prêches du dimanche, le rappeur a monopolisé le micro lors d’une fête caritative à Los Angeles pour évoquer la réunion du couple qu’il formait avec Kim Kardashian. « Je veux que tout le monde prie pour ma famille. Et quand Dieu réunira Kimye, des millions de foyers comprendront qu’ils peuvent surmonter la séparation. » Et comme tout bon chrétien, il a aussi fait preuve de contrition : « j’ai mis ma femme dans l’embarras (…) j’ai publiquement fait l’inacceptable en tant que mari ». Pour Public, il s’agit d’une crise de jalousie, pour Closer d’un coup de com’ savamment orchestré. Et pour Kim Kardashian ?



Charlotte Gainsbourg a déprimé sec, mais ça va mieux. Public revient sur cette confession de la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg : à son retour à Paris, au début de la pandémie, elle est entrée en dépression. « j’avais les boules ». Le documentaire filmée avec et sur sa mère, lui a permis de remonté la pente « elle (Jane Birkin) a toujours su y faire quand nous allions mal » et puis son mari a pris le relais, en la mettant en scène. Et ce sont le retour des festivals qui l’ont définitivement ramenée à la joie : Cannes ou Angoulême « plein d’occasion de se pomponner, après avoir porté des loques pendant le confinement ».



Patrick Bruel, en tournée, distille ses petits conseils politiques… «Dites à vos copains qui n’ont pas envie de se faire vacciner, qu’ils commencent à nous saouler ! » Tandis que Closer compte les points dans la polémique soulevée sur Internet par cette sortie, « Notre corps nous appartient ! Faire du forcing de n’est à rien » ou « Bruel ! Les antivax sont des humanistes ! » contre « effectivement, ils saoulent », Gala, lui, se balade en coulisse du show acoustique, donné à Niort. Il est dit que le chanteur se livre comme jamais, visiblement réjouit et soulagé de retrouver son public après le confinement et des plaintes pour harcèlement sexuel classées sans suite.



Mission Impossible 8 : Nouvelle cascade improbable de Tom Cruise. Le 8 ? Oui, le 8. Le 7 ne sort que l’année prochaine, mais l’acteur est déjà et encore au charbon, toujours en Angleterre, pour la suite de la suite de la suite de la suite. Et dorénavant, les risques que prend Cruise/Hunt font passer James Bond pour un clown. Cette fois, il a appris à piloter un bi-plan d’après-guerre. Pourquoi faire ? Pour pouvoir être seul à bord, sortir en plein vol, et s’arrimer à une aile, la tête en bas, avant de tenter un petit looping… Le doigts dans le nez. Si l’ex de Nicole Kidman prend ses rôles autant à coeur, il serait bien opportun de faire de lui un médecin qui trouve un vaccin universel contre toutes les épidémies, non ?



Closer prête une mauvaise passe à Guillaume Canet et Marion Cotillard. L’info fait la Une et pour le mag, l’actrice se réfugierait dans le travail pour souffler parce qu’à la maison, le réalisateur serait passablement imbuvable en ce moment. Sympa ! Mais les preuves sont assez minces. Pas une paparazzade, ni de « source proche du couple » mais une compilation d’interviews passées qui tendraient plutôt à laisser penser que le couple est assez fort pour traverser toutes les tempêtes… Indice de crédibilité relatif, donc.



Un autre couple veut aussi nous montrer, cette semaine, sa solidité : Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut, 15 ans de mariage, et déjà son lot d’obstacles. Comme vous le savez, le présentateur a annoncé, il y a quelques jours, souffrir d’un cancer du poumon et Paris Match revient sur l’opération subie cette été, dans le plus grand secret. Un petit complot bien compréhensible : pendant qu’il était alité plusieurs semaines, sa femme distillait des photos d’eux en vacances, prises bien plus tôt dans la saison. Pour l’ex miss France, ce temps de repos et surtout de diète médiatique était nécéssaire pour faire face à la maladie. Gala, de son coté, donne la part belle au quotidien du couple, plus uni que jamais, battant. « Mes enfants me disent que sans moi, leur père se sentirait perdu, mais la réciproque est vraie : sans lui, je le serais aussi. » C’est joli, non ?



De leur côté, les Benifer font de bonnes actions. Closer et Voici nous montre le nouveau ex-couple en plein transport de sacs de riz, à Los Angeles, après Thanksgiving. En compagnie de leurs cinq enfants (trois pour lui, deux pour elle), Ben Affleck et Jenifer Lopez transbahutaient des dons de nourriture pour venir en aide aux plus démunis de leur ville. Et pour l’occasion, la chanteuse n’avait pas oublié ses talons aiguilles et son pull moulant : il ne faut rien lâcher !



La Reine Letizia d’Espagne, riche d’en haut, cheap d’en bas, fait sensation en Suède. En voyage officiel à Stockholm, la souveraine a ainsi fait un double clin d’oeil à ses hôtes, le Roi Charles XVI Gustave et la Reine Silvia. D’abord, elle a choisi de porter l’énorme tiare -la plus grosse dans la cassette espagnole, que sa belle-mère arborait déjà lors d’une précédente rencontre, il y a plus de 40 ans. Subtil symbol d’autant d’années de bonne entente entre les deux maisons. Et puis, en guise de robe de bal, l’ancienne journaliste a opté pour un modèle bleu roi, à volants, signé H&M, Là, le symbole de fraternité est tout aussi adroit, puisque le principal concurrent du géant suédois du prêt-à-porter low cost, n’est autre que le fleuron de l’économie de son propre pays : Zara. Cela s’appelle la diplomatie de la nippe.



La Barbade vire la Reine d’Angleterre et choisit Rihanna comme héroïne nationale. Indépendante depuis plus de 50 ans, l’île des Caraïbes aux 300.000 habitants a choisi de devenir une République, et donc ne reconnaît plus la Reine comme chef d’Etat. Une cérémonie très officielle a eu lieu cette semaine, en présence du Prince Charles un poil fatigué par le voyage. Après un discours, il a assisté au retrait du drapeau royal puis la Première Ministre et la nouvelle Présidente de l’ile en ont profité pour se faire de la pub à peu de frais en nommant Riahnna, Héroïne de la Nation. La chanteuse, native de l’ile et déjà ambassadrice locale, a largement contribué à mettre la Barbade sur la carte en devenant une star de la pop et du business.



Public voit Jenifer accro au bistouri, mais peine à le prouver en photo. Il y a bien un avant-après, mais la flagrance est difficile à voir. Le magazine insiste sur la forme de sa mâchoire qui selon lui aurait fortement changé. Mais sur un cliché, le visage est encadré par un carré flou, et sur l’autre, par une coupe longue et raide. On a beau scruter tout le reste, du coup : le nez (qu’elle a déjà expliqué s’être fait refaire après une bagarre), les paupières, les lèvres. Nib ! Jenifer, 40 ans, parait a contrario, particulièrement fidèle à elle-même. Peut-être pourrait-on quand même évoquer quelques injections pour pour ne pas laisser nos confrères dans la panade, mais qui ne le ferait pas avec un métier comme le sien ?



Et voilà pour finir, notre assortiment maison : Elton John et Ed Sheran tourne un clip de Noel ensemble, l’ainé en Père Noel, le cadet en elfe. David Ginola, star de la télé-réalité outre-manche : l’ex collègue de Cantona participe à la version locale de « Je suis une star : sortez moi de là ». Nabilla attend un deuxième enfant, prévu pour le mois de Mai. Harry et Meghan n’iront pas en Angleterre à Noël, malgré la promesse du duc de Sussex : « l’invitation a Sandringham a été déclinée. » a fait savoir le Palais. Britney Spears a fêté ses 40 ans cette semaine (bim, coup de vieux) et sa vérité est en marche puisqu’il se murmure qu’elle passerait bientôt sur le divan de l'accoucheuse de vérités cathodiques Oprah Winfrey.