JLO & Ben Affleck font une tatouze pour la Saint-Valentin, Nabilla & Thomas Vergara ravagent Courchevel; Leonardo DiCaprio fricote avec une ado, le roi d’Espagne appelle sa femme Maman; Brigitte Macron a 2 MEUFS, Paris Hilton n’aimait pas les hommes

Unes des Hebdos People

Pierre Palmade occupe évidemment quatre couvertures des six hebdos People. La descente aux enfers, les vies brisées, la tragédie, les images chocs des carcasses de voitures… Paris Match évoque “le crash” de l’humoriste qui dépensait 5000 euros par semaine en drogue et poussait encore et encore les limites de la destruction. L’acteur est sorti de garde à vue, et pourrait être placé en détention provisoire. Le parquet cherche une cellule anti-suicide.

Nabilla et Thomas ravagent une chambre d’hôtel : le ton est une nouvelle fois monté entre la bimbo et son mari. En vacances à la montagne en famille, la dispute a éclaté en pleine nuit, pendant que les petits dormaient. Les voisins de chambre, furax, ont fait intervenir le réceptionniste qui a découvert en arrivant, un dépotoir jonché de canettes et de bouteilles et qui s’est retrouvé pris à parti. Selon Public, les secours auraient même été appelés sur place, sans pour autant embarquer personne. Et ne vous inquiétez pas, ces éclats de violence ont été savamment enterrés à grands coups de posts amourachés pour la fête des amoureux ou l’anniversaire de la starlette, sous toutes les coutures, avant et après, comme si de rien n’était. Ouf, les likes sont saufs.

Jennifer Lopez et Ben Affleck en font-ils trop ? A l’occasion de la Saint-Valentin, les vieux tourtereaux ont décidé de partager un tatouage. Pas exactement le même mais ils partagent leurs initiales : la chanteuse a choisi un symbole de l’infini sous le sein gauche, et l’acteur deux flèches croisées sur le mollet. L’avalanche de photos cuculs qui accompagnent le poste de JLO sur les réseaux fait médire quelques internautes : « ils tentent tellement fort de nous convaincre ! » Depuis l’épisode des Grammy Awards, où Madame a fait la leçon à Monsieur parce qu’il ne souriait pas assez, même l’annonce de l’achat de leur nouvelle maison remplit le moulin des mauvaises augures : vaste de 1400 mètres carrés, sept chambres, 13 salles de bains pour 31 millions de dollars… Une maison d’invités, un coin gardien : un véritable hameau qui leur permettrait de vivre sans jamais se croiser si leur histoire devait sentir le vinaigre.

Rihanna en chaperon rouge a surpris son monde au super bowl avec l’annonce surprise d’une deuxième grossesse. Star de la mi-temps de la compétition la plus regardée des états-unis, la chanteuse est descendue sur scène, suspendue dans les airs. Et à peine atterrie, elle a ouvert sa combinaison rouge carmin pour exposer son ventre rond. Ici, on appellerait ça un retour de couche gagnant, puisque son petit premier n’a que 9 mois. Peu d’infos ont filtré pour l’instant, mais le numéro 2 pourrait arriver juste avant l’été. Et dire qu’elle avait évoqué un invité mystère avec un sourire en coin quelques semaines avant de monter sur scène, la petite cachotière !

Bill Gates est maqué ! Et selon Paris-match, la nouvelle petite-amie est un copié-collé de son ex, Mélinda : Paula Hurd a 60 ans, elle est veuve d’un autre géant de la tech, a deux filles et comme l’ancien homme le plus riche du monde, adore le tennis. Ils ont été vus dans des dizaines de tribunes à côté l’un de l’autre, depuis un an mais jamais pris la main dans le sac d’un petit bisou. C’est chose faite apparemment, au tournoi de Melbourne, même s’il faudra croire le journal sur papier, puisqu’aucune photo ne vient attester l’annonce.

Brad Pitt devrait virer son styliste. Les couleurs flashy ou inhabituelles, comme son costume saumon, ça va. La jupe en lin marron caca à la première de Bullet Train, on commence à tiquer, mais là, l’ensemble bouclette façon pyjama/déguisement de mouton, avec haut déchiré et bob assorti, c’est non ! A voir George Clooney, hilare, devant son copain (les deux acteurs partagent un tournage en ce moment à New-York), on espère qu'il se moque ouvertement de la mise de son partenaire pour que l’ex d’Angelina Jolie ouvre les yeux !

Kourtney Kardashian aimerait faire son beurre sur la santé du vagin. L'aînée des K a lancé une pastille aux extraits d’ananas qui est censée vous donner un goût fruité de là, et lutter contre les infections urinaires. Mais bien sûr. La toile ne s’y est pas trompée, pour une fois et à crier à l’arnaque.

Paris Hilton a été a-sexuelle pendant des années. Alors qu’elle s’est fait connaitre via une sex-tape volée, et qu’elle sur-jouait alors les poupées sexualisées, elle a même avoué que tout ce qui concernait le sexe « la terrifiait ». Seule la rencontre avec son mari, l’aurait fait sortir de sa coquille. Loin de nous l’idée de faire un lien avec la naissance par mère porteuse de leur enfant… De toute façon, depuis l’arrivée de fiston, l’héritière se dit « complète » et garde jalousement l’intimité de sa famille, au point d’avoir utilisé un faux nom ainsi qu’un déguisement pour aller chercher son fils à la maternité. Et en rentrant à la maison, les nouveaux parents avaient congédié tout le staff, prétextant des travaux de rénovation, pour pouvoir passer trois jours complètement seuls et découvrir leur nouveau rôle de parents.

Le Roi Charles a des manies douteuses. Et selon Public, il serait très, voir trop exigent avec son personnel. Il faut par exemple lui repasser son pyjama tous les matins. Et il faut aussi repasser ses lacets. Une fois son bain pris à une température très précise (Public ne nous dit pas laquelle), le bouchon de sa baignoire doit être replacé selon une position prédéfinie, sinon, gare à la soufflante. Une des femmes de chambre du palais aurait même claqué la porte en raison de ce caractère irascible. Voilà d’où vient le caractère de cochon de ses fils ! On se demandait.

« Dans mon chignon, il y a toujours une culotte ». Ben oui, pas vous ? Pamela Anderson s’est coiffée en live devant les caméras du Vogue Britannique. Elle participait à une séquence du type « What’s in my bag ? » et après avoir déversé le contenu de son sac à main, elle a expliqué pourquoi on pouvait y trouver ce type de sous-vêtement (propre, quand même). Le tuyau beauté est assez déroutant, mais promet une belle choucroute « coiffée-décoiffée ». On pourrait peut-être faire une cagnotte pour lui offrir des chouchous ?

A quel moment passe-t-on de quadra sexy à pervers ? Aiguisez vos antennes car Leonardo DiCaprio pourrait bien nous donner la réponse en direct. La dernière conquête de l’acteur n’a que 19 ans, et c’est la « goutte de jouvence qui fait déborder la fontaine » que nous raconte Closer. Les critiques et les doigts pointés se multiplient outre atlantique : 30 ans d’écart ? Avec son passé ? C’est trop. Chaque internaute y va de son petit calcul - elle est née 5 ans après la sortie de Titanic et de ses mises en perspective : Leo n’est jamais sorti avec une femme de plus de 25 ans. Il n’en faudrait pas beaucoup plus pour que les studios se mettent à se méfier d’un hypothétique scandale sexuel et refusent de tourner avec lui.

Madame Spielberg avait un amant, et l’imposait tout le temps. C’est la révélation du dernier long métrage de Steven Spielberg qui se lance, à 76 ans, dans le récit autobiographique. Il raconte sa vie, sa découverte du cinéma, ses années collèges avec des brutes antisémites qui l’appellent Bagelman, et surtout, donc, la trahison de sa mère qui imposait son Jules à la table familiale quand le père travaillait tard. Présent aussi pendant les vacances, les enfants l’appelaient Oncle Bernie, et le pater regardait ailleurs. Woody Allen, accrochez-vous ! Steven Spielberg s’annonce sur vos plates-bandes !

Et pour finir avec une petite madeleine, Omar Sy est l’acteur préféré des français selon un sondage Paris Match, chez les filles, c’est Audrey Fleurot qui est sur la première marche du podium. Le Roi d’Espagne appelle sa femme, la sublime Letizia, “maman” dans l’intimité, et elle a l’air d'apprécier. Leonardo DiCaprio est le parrain d’un des fils de Kate Winslet : James Cameron se dit ravi d’avoir su repérer l’alchimie entre les deux acteurs lors des essais de Titanic. Brigitte Macron appelle ses deux conseillers ses « Meufs ». Non ce n’est pas une blague sexiste (quoique ?), mais l’acronyme de « Mecs Extrêmement Utiles aux Femmes. Après 10%, le Bureau des Légendes va faire l’objet d’une adaptation version US : George Clooney rêve de tourner la série à partir de témoignages d’anciens agents de la CIA. Angèle a du poil aux aisselles et elle aime ça. Oui, c’est vrai, c’est un brin réac de soulever ce genre de détail, mais quand une si jolie fille exhibe fièrement des dessous de bras velus sur les réseaux, par contraste, ça donne un peu envie de l’appeler Gérard.