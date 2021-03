Jade Hallyday tolère son beau-père (et se réconcilie avec sa mère); Baptiste Giabiconi sort nu dans la neige (mais en chaussures de ski); Laure Manaudou fait un baby blues (le 3e), Orlando Bloom aussi (par manque de sexe); Carla Bruni menace Nicolas S.

Revue de presse du 27 mars 2021.

Mais aussi Angelina Jolie relance la machine à coups bas, Drew Barrymore ne porte pas de soutif dans les rues de New-York, Catherine Zeta Jones avoue être une as de la Serpillère, et Barak Obama s’imagine en Croods

Cette semaine, armez votre sourire en coin, votre sourcil en hameçon et bouclez vos ceintures : l’info se situe souvent en dessous !

Laeticia et Jade Hallyday : réconciliées, notamment parce que Jade a la tête ailleurs : elle serait amoureuse du fils de la BFF de sa mère. Michael-Sean Klemeniuk, 16 ans, mannequin a ses heures navigue lui aussi entre Paris et L.A. Ils s'entendent bien, se comprennent. Du coup, elle parait plus cool avec son nouveau beau-père, Jalil Lespert, et lui sourit même à l'assortie d'un resto. Dans le rapport de Public, on apprend aussi que finalement, la maison visitée il y a deux semaines par le couple, à 25.000 euros le mois n'a pas fait l'affaire, et que Laeticia préfèrerait acheter. La veuve de Johnny serait même sur le point de signer une villa moitié moins grande que celle de Pacific Palisades, mais à 6 millions d'euros, gageons que ça restera quand même confortable. Public nous les donne,

Baptiste Giabiconi à poil dans la montagne. Quelle était donc l’idée autour de cette photo ? Dans Public, on peut voir le mannequin complètement nu, cachant le principal de la main gauche, et agrippant de la droite le rétroviseur d’une dameuse. Regard de braise, ou peut-être un peu hagard, on ne saurait dire, l’héritier de Karl Lagarfeld a quand même choisi de poser en gardant ses chaussures de ski. Il s’est fait surprendre sur une piste naturiste ? Il a voulu faire un placement de produit pour la marque invisible ? Il descend tellement vite les pistes que ses vêtements se sont désintégrés ? Trop de tequila à la Folie Douce locale, et un pari stupide ? Qui peut le dire ? En tout cas, le cliché avait été posté sur le compte Insta du jeune homme et a été retiré depuis.

Angelina envoie une nouvelle machette dans le dos de Brad : Maléfique a déposé, au tribunal, des documents qui « prouveraient » les violences conjugales dont son ex serait coupable. Et pour enfoncer le clou, elle vient aussi de permettre à ses trois plus jeunes enfants de témoigner. Le juge pourra donc décider s’il souhaite entendre le portrait que Shiloh, 14 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 12 ans ont à dresser de leur père. L’ex de Jennifer Aniston est évidemment au bout de sa vie et clame qu’il ne s’agit là que d’une stratégie pour le miner et que rien de nouveau n’a été versé au dossier. En tout cas, les marmots sont bien devenus des instruments judiciaires : Alors que Brad Pitt se sait attendu au tournant, et demande systématiquement la présence d’une tierce personne quand il voit ses enfants, l’ainé, Maddox, souhaite définitivement se débarrasser de son nom de famille et utiliser Jolie comme patronyme sur tous ses documents officiels.

Drew Barrymore erre pieds nus et sans soutien-gorge (mais en t-shirt) dans les rues de New-York. Alors qu'il fait 8 degrés dehors, Public s'inquiète du sort de l'actrice, se rappelant qu'elle a très mal vécu la première vague du Covid. « je pleurais tout le temps, toute la journée », avait t'elle exprimé l'année dernière. Pas bon signe en effet. Le cliché n'est pourtant pas si alarmant : La drôle de Dame apparait en survêtement informe, sac à dos sur l'épaule, masque rivé sur le nez. Pas de manteau, pas de chaussures, c'est vrai, mais la démarche semble vive, e le pas assuré. Et puis, selon Voici l'héroïne de ET est dans une bonne passe : le talk-show qu'elle anime est reconduit, et ce serait même selon ses dires « le job de ses rêves ».

Catherine Zeta-Jones est une as de la serpillère. Et c'est elle qui le dit. L'actrice anglaise avoue adorer rester à la maison faire la cuisine et le ménage. Elle est à l'honneur dans Gala et dans Public, avec peu ou prou les mêmes questions, et donc les mêmes réponses. On apprend pèle-mêle qu'elle était contre le brexit, qu'elle parle très bien français, et le pratiquait notamment avec sa belle-mère, Madame Kirk Douglas qui était belge et que son mari et elle déteste Hollywood. 20 ans de mariage, deux enfants, la partenaire de Sean Connery dans Haute Voltige nous livre ses secrets : Arrêter de fumer, faire de l'exercice comme Kirk Douglas qui a continué jusqu'à son 99ème anniversaire, rester positive, faire du bien aux autres et mettre de la crème. Bon, ben y a plus qu'à !

Les Obama s’envisagent comme les Croods. "Visages longs » contre « Visages ronds » : c’est ainsi que l’ancien président des états-unis a décrit récemment l’organisation de son foyer : sa fille ainée, Malia, 22 ans, et lui sont dans le camp des « longs », formant un groupe imaginaire de cueilleurs, végétariens et pacifistes. Tandis que Michelle et Sacha, 19 ans, elles, sont les « visages ronds », féroces chasseurs avec lesquels « nous essayons de maintenir la paix ». Ca doit être gai les réunions de famille ! On imagine bien l’ex first lady autoritaire, et sa fille « au caractère bien trempé » faire leur loi, tandis que le Prix Nobel de la Paix et sa scénariste de fille, arrondissent les angles pour maintenir l’équilibre. Malia et Sasha ne paraissent en rien écrasées par leurs célèbres parents. Leur mère Michelle a d’ailleurs avoué avec humour que « si vous vous asseyiez à diner à la maison, vous verriez que Barack et moi ne pouvons pas en placer une ! »

Laure Manaudou est en plein Baby-Blues, mais garde le cap. La championne de natation a partagé sa déprime sur Instagram : « le post partum d’un troisième, ne pensez pas que c’est plus facile chez les autres. » a t’elle écrit en légende sous sa publication. En couple avec le chanteur Jérémy Frérot, elle a donné naissance à leur deuxième garçon, il y a deux mois. La photo la montre en gros plan, souriante quand même, la petite main du bébé posée dans le cou. « Merci les filtres d’enlever les cernes, les restes de larmes, la fatigue » peut-on également lire dans la story. Allez courage Laure ! Ca va passer !

Orlando Bloom est en manque de sexe… La remarque sortie de la bouche même de l’intéressé a été relevée par nos trois hebdos du vendredi : un magazine australien questionnait l’acteur sur la fréquence de ces rapports sexuels. Peut-on d’abord s’arrêter sur cette démarche ? Une journaliste gourmande a voulu échauffer Monsieur ? Non, après enquête, il s’agissait de répondre vite à un questionnaire façon Proust. Quand avez-vous été le plus heureux ? Quel est votre plus gros défaut ? Ce genre de choses… Donc, à la question : A quelle fréquence faites-vous l’amour, le Capitaine Turner du Pirate des Caraïbes répond : « Pas assez, mais nous venons d’avoir un bébé ceci-dit ». Sauf qu’un peu plus loin dans ce même questionnaire, on apprend que, ce coquin inscrit sa fiancée, Katy Perry, 4ème sur la liste de ses plus grandes amours, après son fils ainé, sa fille de 6 mois Daisy et son chien, Mighty. Un conseil, Orlando, cherchez plutôt de ce côté là, pour vos problèmes d’intimité…

Johnny Depp ne voit pas le bout du tunnel. La justice anglaise vient de refuser son procès en Appel contre The Sun pour Diffamation. Son hameau à 45 millions d’euros dans le Sud de la France ne trouve toujours pas preneur, même quand le prix baisse de 9 millions et pour couronner le tout, un SDF s’est introduit chez lui à Hollywood. Le squatteur s’est pris pour Boucle d’or : Il a eu le temps de se prélasser au bord de la piscine, de prendre un bain, et même de se servir un petit verre. Finalement, un voisin voyeu.. euh attentif, a prévenu le service de sécurité qui est venu déloger l’intrus.

Carla Bruni brandit son rouleau à pâtisserie : « Mon mari ne retournera pas en politique parce qu'il ne veut pas divorcer ». Pas commode, l'italienne de 53 ans prouve ainsi qu'elle a le sang chaud et nous fait mieux comprendre qui a choisit la fin du destin politique de Nicolas Sarkozy. La confession est rapportée par Closer . « Nous ne voulons plus entendre parler de politique ». Le mannequin avance même un argument de poids : « Mon mari, pour la première fois de sa vie gagne un peu d'argent. Car comme vous le savez, les hommes politiques s'en sortent assez mal à ce niveau-là ». Et gare à ceux qui sont dans le viseur de Carla-mity Bruni : Alors qu'elle s'agaçait contre la lenteur de la vaccination en France, le journaliste lui demande si elle est entrée en contact récemment avec les Macron. Elle répond : « Je ne préfère pas le faire. Je suis bien éduquée. » Sinon, c'est sûr, elle aurait aussi sorti le poisson pourri !

Les Z’amours, enfin aux orties ! C’est pas trop tôt ! Après 26 ans d’antenne, l’émission la plus ringarde du PAF va s’arrêter à la fin de la saison. Même si 800.000 personnes suivaient encore régulièrement ce programme, pour tous les autres qui sont mal à l’aise devant ces récits impudiques d’expériences sexuelles douteuses et les coups de pancartes refilés au conjoint incapable de dire la bonne réponse, c’est une délivrance. Presque chaque semaine, le show était relayé dans les pages « Zapping » de vos hebdos : « la pire chose que je lui ai demandé ? Une fellation », « J’ai rêvé que je passais mon permis, et je passais les vitesses avec le sexe de mon mari ». Cette semaine encore, Voici relate un moment de l’émission dans ses pages « Télé » : Une candidate a raconté sur le plateau que sa pire vengeance contre son mari était d’avoir découpé toute sa garde-robe aux ciseaux, après une dispute banale. « Il n’avait plus rien à mettre pour partir au boulot ! » . Ahhahha, la bonne blague ! Rassurez-vous, il restera les Marseillais et autres « Anges » de la télé-réalité pour remplir le créneau des P.A.Fadaises !