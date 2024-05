Jalil Lespert terrifie Laeticia Hallyday; Albert de Monaco passe à la télé réalité; Madonna jette son toy-boy, Cher pellabilise le sien, Taylor Swift se fait love-coacher par LES siens; Ben Affleck s’accroche à son alliance; Azucena Pagny flique Florent

Une des hebdos People

Jade Hallyday fait un stage chez Isabel Marant. La fille de Johnny et Laeticia vient d’arriver toute seule à Paris pour vivre sa meilleure vie. En première année « Mode » à Los Angeles, la sœur de Joy a la chance d’avoir décrocher la timbale alors que tous les Secondes de France galèrent pour trouver leur « place Attal » en entreprise. Selon Closer, la jeune fille laisse à Los Angeles, une Laeticia au bout du rouleau, qui vient d’apprendre que le projet de son ex-Jalil sur son ex-Johnny verra le jour début 2006 et qu’il révèlera « la face sombre du couple, l’anorexie de Madame, l’addiction à l’alcool et à la coke de Monsieur, les infidélités… » Pas cool.

Albert de Monaco aime mettre la main dans la pâte. Grâce à la participation du souverain à l’émission culinaire de Laurent Mariotte sur TF1 et à Gala, on apprend que Son Altesse se rend tous les jours dans les cuisines du Palais – pour saluer les chefs ou prendre une Danette, ça ? Mystère. Et on apprend aussi que sa mère, la Princesse Grâce était déjà attentive à la consommation de saison. Visionnaire.

Cher tient à faire savoir que son toyboy n’est pas là que pour beurrer les sandwichs. La star de 78 à l’honneur du gala de l’Amfar, en marge du festival de Cannes a goulument galoché son boyfriend de 38 ans sur le tapis rouge. Et pour TMZ, quand les deux tourtereaux ne se bécotaient pas, ils ricanaient comme des ados. Cher a indiqué qu’elle préférait les petits jeunes car au moins, eux n’étaient pas impressionnés par elle et osaient faire le premier pas. Mouais. C’est pas plutôt parce qu’ils sont plus jolis à regarder ?

À Lire Aussi

Vengeance systématique en chanson : et si la giga star Taylor Swift était en réalité l’incarnation de la culture du harcèlement mesquin ?

Madonna de son côté, ne s’amuse plus du tout avec le sien. La star a largué Josh Popper après une petite année de relation-ship. Le pauvre chéri n’a pas su gérer la tournée mondiale apparemment. Vaudrait mieux choisir une petite jeune tout juste sortie de la fac à ce moment là.

Matt Pokora se « pensait légitime pour chanter aux JO ». Raté ! Le chanteur avait tout préparé : une chanson calibrée pour le stade, qui met l’accent sur la fraternité et l’effort, un attrait pour le sport arboré en écharpe depuis 20 ans, mais nib. Personne n’a pensé à lui. On le dit vexé comme un pou, surtout si c’est sa meilleure ennemie, Aya Nakamura, qui monte sur scène à sa place.

George Clooney nous quitte. Closer nous informe que l’acteur cherche un appart à New-York et une nouvelle école pour ses jumeaux pour la rentrée prochaine. Mauvais timing pour Gala, qui ressort, en une, de vieilles photos et de vieilles infos sur le couple dans le Var. Toujours la même robe courte en peau de chamois, et la version jean-baskets de George vues et revues à la fin de l ‘hiver quand l’acteur et sa femme se sont installés là-bas. Le toutou adorable dans les bras de sa maitresse doit être devenu un gros Saint-Bernard de 60 kilos à l’heure qu’il est maintenant que l’escapade provençale touche à sa fin.

Coucou le revoilou ! Après 5 mois en Argentine, Florent Pagny s’en revient à Paris. C’est la paparazzade de la semaine, en une de Voici. Le chanteur marche en famille dans les rues de la capitale, « les traits moins tirés, son sourire plus affirmé » nous indique le mag. Il combat toujours un cancer des poumons, mais la maladie lui laisse un peu de répit et lui permet de regarder loin : il planche en ce moment sur une tournée à venir pour ses 65 ans… dans un an et demi.

À Lire Aussi

Taylor Swift, l’icône pop qui influence la technologie

David Beckham, lui aussi veut fêter son anniversaire dans un an et il sait déjà où et quand. Y avait déjà un mariage ? Rien à f… Le manoir en Ecosse a contacté les futurs mariés et leur a proposé une autre date. En échange, le footballeur propose de payer tout le mariage, la lune de miel et même l’hypothèque de leur maison. Ah, oui, ben, vue comme ça, on peut réimprimer les faire-part…

Demi Moore vit nue. C’est une confidence de sa fille, la bien nommée Rumer qui révèle le pot aux roses : « j’ai grandi dans une maison nudiste. Pour moi, c’était normal. ». SA célèbre mère qui participait au Festival de Cannes avait bien voulu revêtir une robe pour l’occas’, il est vrai pas très couvrante. Et si ça lui chante ?

Scarlett Johansson se fait voler sa voix. Une entreprise a cloné le timbre de l’actrice pour un service d’intelligence artificielle qu’elle développe. Pourtant, la dernière muse de Woody Allen avait déjà refusé de travailler avec cette entreprise. L’actrice s’est dite « choquée et en colère ».

Envie de fraises quand on est enceinte ? Tellement ringard ! Hailey Bieber, enceinte de 6 mois a montré son péché mignon : un énorme cornichon recouvert d’œuf mayo et sauce piquante. Mmmmh !

Après le fils, la petite-fille : Alain Delon est à nouveau visé par une demande d’ADN. La fille d’Ari Boulogne, fils caché ou pas de l’acteur aimerait elle aussi savoir s’ils sont de la même famille et demande à la justice de l’aider à savoir en prélevant l’ADN de l’acteur.

À Lire Aussi

Charlène & Gabriella de Monaco co-jacquouillent de la frange; Suri Cruise perd les 35.000 $ mensuels de papa Tom; Kanye West se lance dans le porno; Kate Moss replonge dans l’alcool, Taylor Swift y nage; Laeticia Hallyday & Cathy Guetta sont en cow-pies

Rachida Dati kiffe à Cannes et se colle-serre contre Kevin Costner qui joue le jeu… Notre Ministre de la Culture a remis les insignes d’officier des Arts et des Lettres à l’acteur, puis lui a tenu fermement la main, façon chérie énamourée pour les photos. Voici nous montre même un cliché encore plus chabadabada, où les tourtereaux se dévisagent à 10 centimètres l’un de l’autre : bestial. Pas rassasiée pour autant, notre Rachida s’est fendue d’une petite bise à Selena Gomez, puis s’est jetée au cou de Richard Gere, plutôt ravi. « La palme de la groupie » pour l’ensemble de vos mags.

Les rumeurs de séparation entre Jenifer Lopez et Ben Affleck ont augmenté d’un cran : l’acteur a été vu sans son alliance en arrivant sur un tournage. Les deux acteurs ont bien tenté d’éteindre l’incendie en se faisant photographier ensemble pour la première fois depuis des semaines – à l’occasion d’une pièce scolaire pour l’un des marmots. Mais de gentilles sources indiquent que le meilleur copain de Matt Damon « a finalement ouvert les yeux après un rêve enfiévré de deux ans. Il se rend compte qu’il n’y a aucun moyen que ce mariage tienne. » De son côté, la diva, en promo de son dernier film, a interdit qu’on lui pose la moindre question sur son mari.

Taylor Swift et Trevor Kelce s’offrent une parenthèse italienne entre deux concerts. Une villa à 20.000 euros la nuit, un riva et le lac de Côme en fond pour le diner. La pluie qui tombe en rideau ne semble pas les empêcher de profiter de se promener main dans la main. Le joueur de football américain a promis qu’il viendrait régulièrement soutenir sa belle pendant sa tournée européenne. Peut-être profitera t'il des nombreux conseils prodigués par l'un des 6 danseurs mâles de la troupe de Madame : apparemment, la chanteuse est friande de leur avis en matière de relation amoureuse.

À Lire Aussi

Lolita Séchan sèche le mariage de papa Renaud, Brad Pitt envisage le re-sien; Louis Sarkozy jet-settise à DC, Mariah Carey divaise en Floride; Slimane dépapapoulise à l’Eurovision, Jennifer Lopez privatise le Louvre; Pénélope Cruz quiquastarise

Nicolas Duvauchel a dit oui ! Après 5 ans de relation et pour la première fois de sa vie, l’acteur de 44 ans a épousé Chloé Roy, mannequin, en Bretagne. Manu Payet, Benoit Magimel ou encore Mathieu Kassovitz et une moitié des Daft Punk faisaient partie de la noce sous un soleil radieux.

Et pour finir avant de mettre mon maillot de bain, Britney Spears ne chante plus, mais elle continue à engranger des fortunes : 36,8 millions d’euros l’année dernière grâce à son livre, ses parfums et ses royalties. Harry Styles est de nouveau célibataire : le chanteur et la mannequin Taylor Russel se sont quittés après moins d’un an. Yannick Noah s’est blessé en jouant un match de foot caritatif, bilan : une opération du genou et tous ses concerts de l’été annulés. Le Musée Gainsbourg va-t-il fondre les plombs ? Moins d’un an après son ouverture, plus d’un million et demi de dettes s’accumulent, les fournisseurs restent impayés.