Il y a 60 ans, Valentina Terechkova devenait la première femme dans l’espace, et aujourd’hui ? ; Ariane 5 : comment est née la reine des lanceurs européens

Ariane 5, la reine des lanceurs européens.

Il y a 60 ans, Valentina Terechkova devenait la première femme dans l’espace, et aujourd’hui ?

Le vendredi 16 juin, fête le soixantième anniversaire du vol spatial de la toute première femme cosmonaute, Valentina Terechkova. Depuis la mission Vostok 6, les femmes peuplent régulièrement l’orbite, mais restent largement minoritaires devant leurs collègues masculins, et ne sont toujours pas allées sur la Lune.

Ariane 5 : comment est née la reine des lanceurs européens

Des premières études d'Ariane 5 au développement d'Ariane 6, Futura et Jean-Marc Astorg, directeur des lanceurs du Cnes, vous racontent la formidable histoire de ce lanceur devenu la référence sur les marchés commerciaux des satellites lancés en orbite de transfert géostationnaire.

La fin du mystère de FU Ori, l'étoile qui fait des éruptions 1 000 milliards de fois plus fortes que le Soleil ?

FU Orionis est un exemple d'un type d'étoiles variables assez rares et que l'on connaît depuis moins d'un siècle dans la Voie lactée. Elles font des éruptions stellaires titanesques et on ne comprenait pas comment... jusqu'à aujourd'hui.

C’est le meilleur endroit de la Voie lactée pour rechercher des signes de civilisations extraterrestres

Mettez-vous un instant à la place d’une civilisation extraterrestre avancée. Où placeriez-vous une balise pour vous donner le plus de chance d’entrer en contact avec d’autres êtres vivants dans la Voie lactée ? Des chercheurs nous indiquent le meilleur endroit.

Des scientifiques ont découvert pourquoi les cacahuètes dansent dans la bière

Vous vous étiez déjà demandé pourquoi les cacahuètes semblent vouloir danser lorsqu’elles sont lâchées dans un verre de bière ? Non… Eh bien, des scientifiques nous l’expliquent quand même. Et ils nous donnent en plus de bonnes raisons de nous intéresser au phénomène.

