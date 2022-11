Guillaume Canet& Marion Cotillard sourient, Stéphane Plaza larmoie; Claudette Dion balance sur la ménopause de Céline, Public sur la retraite de Sophie Marceau; Heidi Klum s’habille en ver de terre, Rihanna couleur crotte; Elisabeth Borne choisit un gland

Unes des hebdos People

Marion Cotillard et Guillaume Canet ami-ami en famille à LA. C’est la une de Closer : le couple (toujours ex ?) star complice lors d’une promenade sur la plage aux Etats-unis. Les enfants font du skate, les parents font du shopping sous leurs casquettes et lunettes de soleil. Ils se sourient. L’hebdo n’avance aucune info de benfierisation de leur histoire, mais seulement une complicité plus forte que tout.

Eux aussi batifolent sur le sable en famille, mais sans être passés par la case séparation : Laurent Delahousse et Alice Taglioni semblent profiter pleinement des vacances de la Toussaint, avec leurs enfants et le chien, dans le sud ouest. Plus question de crise ou de passage à vide : les tourtereaux s’aiment, se le montrent en se bécotant, et mouillent leurs pantalons retroussés. Que demander de plus ?

Et puis s’il nous allait une preuve supplémentaire que l’amour chez les People, ça peut durer, Voici a lui aussi son couple heureux en couverture : Jean Dujardin et Nathalie Péchalat. Pas question de sable blanc pour eux, mais plutôt du bitume parisien par une journée de soleil, mais main dans la main ou bras dessus, bras dessous, là aussi les sourires et la complicité sont palpables. « En novembre tout leur sourit. Ca faisait longtemps qu’on avait pas vu ces deux-là si rayonnant ».

« T’es en ménaupose, calme toi su’ la danse pis le ballet ». La grande soeur de Céline Dion a poussé le curseur de la confidence un poil loin à la télé québécoise. Claudette rapportait ainsi le gentil conseil qu’elle avait donné quelques jours plus tôt à sa star de soeur. Merci, nous sommes ravis de le savoir Madame. « C’est vrai qu’elle a encore des spasmes. J’l’ai vu moi-même vu avec une petite jambe toute tordue. » Les nouvelles ne sont donc pas super super, mais le travail se poursuit et les concerts prévus en Février sont toujours à l’affiche.

Stéphane Plaza est inquiétant : « Continuez d’être encore près de moi avant que je m’envole vers un autre itinéraire secret » dit l’un de ses derniers posts. « Je sais que je partirai heureux, heureux d’avoir entrepris tout ce que j’ai fait ». Mais enfin ? Ca ressemble à un au-revoir tout à fait déprimant ! Que se passe t’il ? Est-ce un effet rebond de son challenge sans alcool ? Ou bien un projet dans l’air qui l’obligerait à partir dans l’espace, conquérir le marché immobilier d’une autre planète ?

Sophie Marceau en prend plein la poire. Public la donne même en pleine crise : son dernier film est un flop et les critiques sont assez vaches. « Comme héroïne qui perd pied, le téléspectateur est perdu ». « Sophie Marceau, aux abonnés absent, participe de l’accablement ». Voilà quelques exemples recueillis dans l’hebdo qui revient sur l’envie de l’actrice de mettre un terme à sa carrière. C’était il y a trois ans, mais l’idée pourrait avoir fait son chemin tant elle est blessée par ces commentaires. Son entourage l’a dit même quelque peu recluse ses dernières semaines.

Comme chaque année, Heidi Klum a tout donné pour Halloween : elle et son mari, le chanteur Tom Kaulitz ont illustré une partie de pêche, lui, en cuissarde en caoutchouc et face défigurée, elle… en ver géant ultra réaliste, ses bras, ses jambes et son visage entièrement dissimulés sous son costume. Autre démesure monstrueuse notable, le jardin de Kim Kardashian transformé en cimetière : une trentaine de mains sortaient de terre - des sculptures tout de mêle moulées sur les avant-bras de son entourage… Son entrée a été relookée en Chapelle des Os, où crânes et ossements s’entassent pour former une arche et des spectres se font la conversation éclairés par en dessous. Beurk

Madonna a posté un adorable photomontage pour célébrer les 26 ans de sa fille Lourdes. Le problème c’est qu’il est coincé entre une photo de la daronne torse nue, en corset doré, avec des emojis sur le tétons façons Britney Spears et une vidéo où la chanteuse s’envoie du poppers en direct lors d’un échange avec une tik-tokeuse, Alors qu’une armée de petites mains s’affaire autour de la star pour s’occuper de ses cheveux, elle soulève une petit flacon qu’elle porte à son nez et même si elle voudrait nous faire croire « wouah, je n’avais jamais fait ça avant », son geste parait assez expert. Cette drogue a un effet immédiat hallucinatoire et euphorisant. Résultat ? Moche, sans fond, juste vulgaire.

Elon Musk déplume Twitter. Maintenant qu’il est dans la place, le fondateur n’y va pas par quatre chemins. Selon lui, il faut considérablement alléger le mammouth pour faire mieux tourner la machine - financièrement en tout cas, du coup, les renvois se multiplient et sont plutôt brutales. Certains employés n’ont même pas le temps de retourner à leur bureau pour dire au revoir à leurs équipes. Pour d’autres, pourquoi s’embêter à les prévenir en personne, quand il suffit d’un simple clic pour annuler leurs accès informatiques ? Les témoignages se sont multipliés ces dernières semaines et coïncidence troublante : sur le réseau, le profil d’Amber Heard, ex du fondateur de Tesla s’est évaporé. « Ce compte n’existe pas » dit la page @realamberheard .

Revoilà Lindsay Lohan ! Vous vous souvenez de cette actrice déjantée de 20 ans qui faisait la une avec ses BFF Paris Hilton et Britney Spears, et qui a fini comme cette dernière -, en chute libre dans les années 2010 ? Et bien, elle va mieux ! Elle est mariée avec un financier oriental et s’apprête à faire un comeback dans une comédie de Noël ! Un job qui tombe à pic.

Eliisabeth Borne a choisi de représenter son mandaot par une jeune pousse arrivée au hasard dans les jaridns de Matignon. C'est une coutume qui emmène habituellement les locataires de Matgnon chez le pépiniériste pour rchoisir une essence en souvenir de leur passage. Notre première ministre a ainsi voulu faire la part belle à la persitence et la résilience.

Fin du congé mat’ pour Rihanna. La star a fait une apparition remarquée, lors d’une première, au bras de son fiancé, Asap Rocky, près de . Si Closer salue le « retour dans le game » de la chanteuse avec un nouveau single et l’annonce de sa participation au Super Bowl, Public insiste sur la mocheté des tenues choisies par le couple : une immense robe pailletée à la coupe douteuse pour elle et un ensemble mou, sans charme pour lui. « Une couleur entre camel et crotte » pour mes confrères. Paf ! Au moins, elle est rhabillée pour l’hiver.

Gisèle Bündchen et Tom Brady ont finalement divorcé. L’histoire de plus de 15 ans, deux enfants entre la mannequin et le joueur de foot américain s’est soldée en une petite journée. La demande a été signée en quelques heures, l’accord à l’amiable étant déjà entériné par les deux parties. Chacun ses sous, les enfants en garde partagée, ils auront « accès à leurs deux parents quand ils le souhaitent » et hop ! C’est la preuve que quand on est bien organisé, tout va, me dirait ma Grand-Mère.

Kanye West va t’il être interné de force ? C’est la nouvelle menace qui plane sur le rappeur/créateur de mode, tant sa situation est alarmante. Refusant toujours de prendre des médicaments, il continue à dézinguer tout ce qui l’entoure. Un coach sportif qu’il a pris pour cible a d(ailleurs proposé de le renvoyer à Zombie Land s’il ne se calmait pas. Voilà maintenant qu’on apprend qu’il a eu une fascination pour Hitler au point de vouloir lui consacrer un album. Et après les grandes marques qui faisaient sa fortune, même Donald Trump a décidé de laisser tomber le rappeur, évoquant son besoin de soin. Si même lui trouve qu’il va trop loin…

Et voici notre gâteau basque à la cerise pour finir : Didier Barbelivien et Nicolas Sarkozy sont BFF dans la vraie vie. Leurs filles - les jumelles du parolier et la cadette de l’homme politique sont « élevées ensemble ». La Reine consort Camilla a une peur phobique de l’avion : en rentrant d’Inde, quand l’appareil qui la transportait a percuté un oiseau, elle a cru y passer. Le titre de la biographie du Prince Harry a été dévoilé : le livre s’appellera « Spare », allusion à l’expression anglaise « heir & spare » qui signifie à peu près : il y a l’ainé, l’héritier et les autres. (chic et classe à la fois…) David Guetta est célibataire, son histoire avec un mannequin de 24 de moins que lui, a fini dans les choux.