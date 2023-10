Florence Foresti &Calogero se recasent, Meghan Markle appuie sur pause (conjugale); Will Smith divorce dans la fureur; Cristiano Ronaldo risque 99 coups de fouet pour adultère; Rocco belle-mérise Madonna; Gabriella de Monaco se charlotte-de-gallise

Unes des Hebdos People

Florence Foresti toujours en main avec le bouillant Alexandre Kominek. Alors qu’on les disait en froid, leur belle entente fait la une de Voici. Elle porte un mini robe verte, son téléphone en bandoulière et tient bien fermement la main de son boyfriend. « Ils se marrent, (..) entre eux, c’est un ping-pong permanent » décrit une gentille source. Enfin pas si gentille que ça puisqu’elle évoque quand même la jalousie prononcée de Madame envers le succès et les toutes nouvelles fans de l’humoriste.

Jacques et Gabriella de Monaco bossent le week-end. Les héritiers du royaume rentrent petit- petit dans leurs chaussons royaux : ils ont été exemplaires lors d’une après-midi caritative pour les soins hospitaliés samedi dernier. Remises de bouquet, sourires et tenues bien droites pendant les discours, il n’y avait même pas une frange destroy pour rigoler un peu. Leur mère tout aussi sérieuse et chic se tenait à leurs côtés. Elle a dévoilé un peu plus de leur caractère propre : sa fille étant plutôt enjouée et sûre d’elle, son fils beaucoup plus réservé.

Isabelle Adjani n’a rien a se reprocher et entend le prouver dans Match. L’actrice au petit pull marine poursuivie par le Fisc pourrait, en plus d’une amende pour fraude, pourrait avoir à produire la preuve qu’elle habite bien le Portugal (qui a une politique fiscale attractive parait-il). Pas de problème, voilà les photos : son appart dans un immeuble sans prétention et un garage transformé en loft où ‘toute sa vie » est entreposée. Le tout ne parait pas très chaleureux ou très vivant mais ça se tient. Et puis de toute façon, selon elle, « on ne peut être ruinée quand on n’a jamais été fortunée ». Mais on peut être philosophe.

Calogero déjà recasé. A peine avons-nous eu le temps d’annoncer sa séparation d’avec sa parolière, qu’une nouvelle jeune femme fait apparition dans sa vie. Public montre Marie Poulain, 25 ans très collée au chanteur, pas de doute possible sur leur relation. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs mois, puisque en plus de porter le même prénom que l'ex, elle fait le même métier.

La boulette : Cristiano Ronaldo pensait être poli, il risque 99 coups de fouet pour adultère. De passage en Iran, le footballeur a reçu en cadeau deux tableaux d’une artiste handicapée qui peint avec ses pieds. Emu, il a déposé un chaste baiser sur son voile et l’a serré dans ses bras. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait là ! « Adultèèèère!» ont crié les mollahs. Et la peine encourue est d’être châtié en public et frappé 99 fois. Lunaire.

Première sortie sans les enfants pour Rihanna et son tcheum, deux mois après la naissance du petit dernier. Il s’agissait de fêter les 35 ans de Monsieur, qui n’y est pas allé de main morte pour paraitre à côté de Madame. Un joint au bec, une grande veste à carreau, il avait piqué toutes les barrettes en strass de la chanteuse pour se les mettre sur la tête. Et en guide de ? Ben d’ailleurs en guise quoi, de sac à main ou d’accessoire ? : une boite à outil. Oui, oui, une rouge, comme celle que vous avez à la cave. On n’arrête pas le style.

Lourdes chante (faux) en public pour la première fois. La fille de Madonna se déhanche en survet rouge sur la scène dans un festival à Madrid, avec le pseudo Lolahol. Pas très convaincante selon Gala, il ne lui reste plus qu’à faire tomber le haut pour faire oublier son filet de voix et son maigre jeu scénique. Au milieu de sa prestation, elle enlève sa veste pour rester en soutif triangle vaguement nacré… Dur dur d’être la fille de d’une star internationale, qui, elle, a répété comme une acharnée pour sa tournée qui débute ce week-end, à Londres. Son fils Rocco, qui y vit, viendra-t'il accompagné de sa mystérieuse amoureuse ? L’ainé des fils de la star a posé, il y a quelques jours à peine, en charmante compagnie le jour de l’inauguration de son expo. Madonna bientôt belle-mère ? Puis grand-mère ? On croise les doigts.

David Beckham est-il un mufle ? Le documentaire consacré au footballeur et à sa femme Victoria n’en finit plus d’être décortiqué à la loupe. Et cette semaine, c’est Public qui met bout à bout les comportements limite du mari : il l’a trompée, on s’en souvient, il a pris un rendez-vous pro en même temps que la première césarienne qui a vue naitre Brooklyn, il déménage au gré de ses envies, sans se soucier de l’équilibre du reste de la famille et enfin, il l’humilie devant les caméras : alors que l’ex-chanteuse raconte que venir d’un milieu populaire les a rapprochés, il lui mord le mollet, lui coupant la parole et répétant inlassablement : « mais soit honnête ! Quelle voiture conduisait ton père pour t’emmener à l’école ? » La pauvre Victoria est obligé de lâcher, gênée, que c’était une Rolls Royce,,. avant que lui, ne réponde « merci » puis claque la porte. Vu comme ça, Public a choisi son camp.

Marc Lavoine fait encore petite mine en une de Closer. Il est seul, garde le blues depuis sa séparation d’avec Line Papin et devient un brin grincheux. « Les People sont des gens qui ne branlent rien » ou encore « On a jamais vu autant de gamines remuer leurs culs partout. Et en même temps, un mot à une fille suffit à se prendre un procès. La société est hémiplégique et schizophrène ». C’est sûr, on a connu plus jovial.

Angelina Jolie demande l’autorisation de porter sa fourrure. Soucieuse de ne pas faire d’impair et de surtout rester dans la catégorie des gens biens, l’actrice qui incarne Maria Callas au cinéma à accompagner la prod dans ses consultations : plusieurs associations de défense des animaux ont été contactées pour savoir s’il était "ok" de porter les visons vintage de la diva. Pas étonnant que dans un monde pareil, l’interprète de "Maléfique" aussi, se dise toujours déprimée après sa rupture d’avec Brad Pitt, il y a 7 ans. Elle a récemment avoué que « sans ses enfants, elle aurait sombré ».

Will Smith et sa femme ne vivent plus ensemble depuis 7 ans. C’est la révélation choc que personne n’a venu venir. Jada Pinket a dégoupillé sa grenade lors d’un interview, à l'occasion de la sortie de son livre : elle et l’acteur sont « discrètement séparés » et l’entendre l’appeler sa « femme » alors qu’il balançait sa main dans la figure du présentateur des oscars, l’a pratiquement autant surprise que la baffe elle-même. Pour l’instant l’acteur-rappeur est muet.

Chez les Delon, maintenant, c’est Anoushka qui sort les griffes. La fille de l’acteur a accordé une interview à Sept à Huit et elle ne mâche pas ses mots l’égard de Hiromi Rollin qui se serait « inventé une vie avec son père » alors qu’elle n'« était que la dame qui s’occupait de la maison et des chiens ». La nourriture dans le frigo pourrissait sur pièce, mais Madame retirait 950 euros par semaine pour l’intendance. En plus, elle aurait fait transiter plus de 100.000 euros en cash depuis le Japon. «Vous vous trimballez avec des malettes d’héritage, vous ? ». Pour enfoncer le clou, l’actrice raconte que son père restait parfois plus de 12 heures assis seul dans sa cuisine, avec quelques vivres à grignoter placées devant lui, pendant que sa nounou partait à Paris. Incapable de se lever, il restait dans le noir, jusqu’à son retour. Glauque.

Meghan Markle quitte le domicile conjugal pour se rapprocher de Hollywood. Selon Closer, l’ancienne actrice aimerait beaucoup reprendre du service devant la caméra et pour se donner toutes les chances, elle a choisi d’être physiquement sur zone, entre son agent, les studios et l’hôtel mythique Château Marmont, où il fait bon être (en) vue. La Duchesse séjourne dans un Palace à 150 kilomètres (et à 2500 euros la nuit) de chez elle ce qui fait dire à mes confrères, un poil sexiste, qu’elle fait « passer sa carrière avant sa famille ». Et ho, c’est vrai ça qui s’occupe des enfants ?

Et pour finir, avant d’aller aux puces (pas de lit), Carole Bouquet a peur des trous de mémoire sur scène. Bradley Cooper a été vu plusieurs fois en compagnie du mannequin Gigi Hadid, les rumeurs les annoncent ensemble. Gerald de Palmas ne chantera plus, sa voix lui fait défaut. Stéphane Plaza est désormais visé par une enquête pour violences conjugales. Jean-Jacques Goldman réfute une nouvelle biographie qui sort un mois à peine après une première, déjà non autorisée : elle a été écrite par « un musicien que je n’ai pas vu depuis 40 ans et qui se dit mon ami ». Le comédien de « Plus belle La vie », Marwan Berreni a été retrouvé mort, probablement suicidé. Le surnom de Mila Kunis est « Goldfish », c'est à dire poisson rouge et oui, c’est en lien avec sa mémoire.

