SWITCH 2

Faut-il acheter ou non la Switch 2 ?

Sortie le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 se présente comme une version plus puissante, mais sans révolution, de la console hybride à succès. Taille augmentée, rétrocompatibilité, compatibilité 4K… Elle s’inscrit dans la continuité plus que dans la rupture. Mais est-ce suffisant pour convaincre les joueurs ? Voici les promesses et les limites de ce nouveau modèle.