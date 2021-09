Exploiter les minerais du fond des océans pourrait nous sauver de la crise énergétique… mais à quel prix ?

Une machine géante à chenilles utilisée pour draguer les fonds marins à la recherche de minéraux.

Atlantico : Les fonds marins sont l’un des environnements les moins connus de la planète, mais on sait qu’ils regorgent de ressources minérales, dont des terres rares importantes pour notre production de batteries. Où se situent-elles ? Walter R. Roest : On distingue trois types de ressources minérales dans les grands fonds marins. Nous avons les nodules polymétalliques. Il s’agit de concrétions minérales qui se trouvent sur le fond de l’océan et qui contiennent des terres rares. Il y a aussi les encroûtements qui contiennent beaucoup de fer, on les trouve par exemple sur les flancs des monts sous-marins en Polynésie française. La dernière ressource minérale se trouve dans les sulfures hydrothermaux, sur des sites volcaniques actifs et passifs qui peuvent contenir du cuivre. Aujourd’hui, il n’y a pas d’activité minière commerciale dans les grands fonds marins. Il y a seulement des démonstrateurs qui analysent si tout cela est techniquement et économiquement faisable et si cela est compatible avec une protection adéquate de l’environnement. Mais les scientifiques sont d’accord pour dire que nous n’avons pas assez de connaissances aujourd’hui pour estimer correctement l’impact d’une extraction minière sur l’écosystème.

Certains pays sont proactifs dans le développement des méthodes d’extraction des terres rares comme la Belgique, la Norvège, le Portugal ou l’Allemagne. En France, l'Ifremer est titulaire de deux contrats d’exploration auprès de l’Autorité internationale des Fonds Marins : un contrat concernant les nodules polymétalliques dans le Pacifique Nord et un autre pour l’exploration de sulfures en Atlantique. Que pourrait impliquer l’extraction de terres rares des fonds marins ? Si on ouvre des mines dans les fonds marins, l’impact sera réel pour l’environnement. Il faut bien être conscients que les fonds marins ne sont pas désertiques, il y a de la vie et cette population joue un rôle dans de nombreuses choses. Si on les perturbe, on ne connaît pas forcément les conséquences. Des bactéries vivent sur et dans les sédiments, produisent par la chimiosynthèse l’énergie qui est à la base de la vie dans ces environnements hostile, et il faut savoir comment elles vont être affectées.