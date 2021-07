Exobiologie : la vie pourrait expliquer les niveaux de méthane enregistrés sur cette lune de Saturne ; Ovnis : que nous apprend le rapport de l'Odni ?

Encelade, l'une des lunes de Saturne.

Ariane 5 est préparée et adaptée au lancement du plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace ; Rovers et drones se préparent à l'exploration des cavités lunaires en toute autonomie ; L'analyse de matières fécales révèle l'impact des changements climatiques sur les Mayas

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Exobiologie : la vie pourrait expliquer les niveaux de méthane enregistrés sur cette lune de Saturne

Lorsque la sonde Cassini a survolé Encelade, elle a révélé la présence de geysers à la surface de cette lune un peu particulière de Saturne. Des geysers étonnamment riches en méthane. Et aujourd'hui, des chercheurs affirment qu'il n'est pas possible, dans l'état actuel de nos connaissances, d'exclure que ce méthane ait été produit... par des micro-organismes.

Lire la suite sur Futura Sciences

Ovnis : que nous apprend le rapport de l'Odni ?

Bruits assourdissants ou au contraire très doux. Lueurs vives se déplaçant en plein ciel. Engins aux formes incongrues. Cela fait maintenant des décennies que des observations d'objets volants non identifiés (Ovnis) sont rapportées un peu partout dans le monde. Et avec la parution d'un rapport très officiel sur le sujet aux États-Unis, les chercheurs espèrent réussir à dépassionner le débat pour proposer une approche scientifique de la question et mieux comprendre ces phénomènes.

Lire la suite sur Futura Sciences

Ariane 5 est préparée et adaptée au lancement du plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace

Pression résiduelle à l'intérieur de la coiffe, nécessité de protéger les miroirs du télescope, étage supérieur : découvrez comment le lanceur Ariane 5 a été préparé et adapté pour lancer l'observatoire James-Webb. Les explications techniques de Daniel de Chambure, responsable à l'ESA du développement d'Ariane 5 et des adaptations pour des missions spécifiques.

Lire la suite sur Futura Sciences

Rovers et drones se préparent à l'exploration des cavités lunaires en toute autonomie

Sur Mars, la Nasa teste avec le rover Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity différentes possibilités de coopérations entre les deux engins robotiques. Le but de ces démonstrations est de voir comment l'utilisation de ce binôme pourrait bénéficier à l'exploration future de Mars et à d'autres mondes. À l'Isae-Supaéro à Toulouse, la réflexion se porte sur la façon de coordonner le travail de deux véhicules d'exploration, en totale autonomie. En point de mire, l'exploration et l'utilisation des tunnels et cavités lunaires comme base habitable.

Lire la suite sur Futura Sciences

L'analyse de matières fécales révèle l'impact des changements climatiques sur les Mayas

Lorsque l'étude des civilisations anciennes est évoquée, « habitations », « cultures » et « objets » sont les termes qui viennent le plus souvent à l'esprit. Une technique moins médiatisée consiste pourtant à analyser les fèces issues des populations humaines et celle-ci a permis de retracer les impacts des changements climatiques sur les Mayas.

Lire la suite sur Futura Sciences