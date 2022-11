Emmanuel & Brigitte Macron (très) tactiles à Deauville; Céline Dion : un livre révèle le côté (très) obscur de son défunt marygmalion; Charlène de Monaco se belle-mémérise, Joy Hallyday se pétassise, Cher se madonnise, Loana se repaupérise

Unes des hebdos People

Révélations en cascade sur René Angelil, le défunt mari de Céline Dion. Menteur, manipulateur, joueur et même violeur, le dernier livre qui raconte la « vraie histoire » de la chanteuse dévoile la personnalité trouble de celui qui fut son manager dès ses 12 ans. Dans Gala, on découvre que les plus grands casinos de Végas épongeaient régulièrement ses dettes (astronomiques !) de jeu, qu’il pouvait avoir des méthodes d’intimidation musclées et surtout que la majorité des choix artistiques qui ont rendu Céline Dion ultra-célèbre ne viennent pas de lui, alors qu’il s’en attribuait systématiquement le mérite. Accusé de viol, aussi, il y a 20 ans, il aurait publiquement admis « s’être retrouvé seul » avec la plaignante et lui avoir versé près de 2 millions de dollars pour acheter son silence. Closer de son côté, insiste, témoignage médical à l’appui, sur le côté psychosomatique des maux dont souffre Céline Dion. De là à imaginer que depuis la disparition de son mari, elle a découvert tout son coté obscur et mesurer l’ampleur de la supercherie, il n’y a qu’un pas.

Loana est au RSA. Elle n’a plus de voiture et va se faire expulser de chez elle. Ce n’est pas gai, mais notre lofteuse initiale a l’air de prendre le tout avec philosophie (ou inconscience, on ne sait pas). Elle donne en personne de ses nouvelles à Public, et raconte par le menu ses problèmes de dos, ses galères d’artistes, d’aidante pour sa mère qu’elle va devoir placer. Faire cinq kilomètres à pied pour se rendre au supermarché lui a redonné la ligne et le moral donc apparemment. Elle en profite même pour faire un appel du pied à de potentiels employeurs : « Si on me propose quelque chose, je reviens à Paris ! (…) Pas une émission où les candidats ont 2 de QI, mais un truc comme « les Anges » , oui ! ». C’est vrai, dans les Anges de la Télé-réalité, en cumulé, il doit y avoir 2,5…

À Lire Aussi

Elizabeth II, une force civilisationnelle

Joy Hallyday, la rebelle d’Internet. A 14 ans, elle fait ce qu’elle veut ok ? Pour Halloween, elle se déguise en mascotte de Playboy et pose aguicheuse sur les réseaux. Ca pose problème ? Oui, à des dizaines d’internautes qui ne manquent pas de rappeler qu’il est inapproprié par une toute jeune fille de surjouer la sexualisation, et que « la mère devrait vérifier qui a mis « j’aime", sur des photos sexy de sa petite fille.. ». Et même s’ils écrivent tout haut, ce que beaucoup pensent tout bas, de quoi je me mêle ? Mais ne vous en faites pas pour la petite dernière de Johnny, elle se défend très bien toute seule : à un nième poste qui lui proposait de se rhabiller, elle a répondu « Oh, ta gueule ! ». Ben quoi ? Qu’est ce qu’elle a sa gueule ?

Brigitte et Emmanuel Macron, un homme et une femme à Deauville. Pour Closer, c’était inopiné : le chef de l’état a surpris son monde et jusque’à sa femme, en s’offrant un week-end romantique entre le Havre, les planches et Honfleur. C’est pourtant un rendez-vous quasi annuel, mais, nous dit-on, il a fallu le report du coup d’envoi de la Route du Rhum pour que l’agenda se dégage. Une suite dans un palace, fleurie à la dernière minute, des balades main dans la main sur la plage ou en ville, Voici rapporte qu’après 15 ans de mariage, le président « est toujours très tactile avec Brigitte, qu’il tient par la taille comme un adolescent amoureux». Forcément quand on a à peine pris le temps de jouer les jolis coeurs à l’adolescence…

Après Rihanna la semaine dernière, c’est au tour de Kate Moss de sortir une tenue étron. C’est du moins l’avis de Public, qui évoque une couleur « caca d’oie », doublée de la forme tube & capuche qui ajoute à « l’effet excrément ». Dans un sens, il tombe assez bien de rhabiller le mannequin pour l’hiver, tant ladite robe laisse à peu près tout voir. Pour Voici, elle a tout de même fait sensation, « sans soutien gorge et culotte apparente ». A croire qu’en 2022, montrer son dos, ses seins et ses fesses peut encore servir à détourner l’attention de tout le reste. C’est rassurant. Ou pas ?

À Lire Aussi

Vanessa Paradis remménage avec Samuel; Florent Pagny va mieux; Laeticia Hallyday pourrit ses filles à coups de bling, Britney Spears ses fils à coups de gifles numériques; Brad Pitt saute sur l’occase Emily Ratajkowski, Madonna sur plus jeune que sa fille

Enfin Cher vient au secours de Madonna ! Il était temps qu'une autre dame montre publiquement son amour pour les petits jeunes ! La star de 74 ans s’affiche depuis quelques semaines avec son amoureux de 36 ans, Alexander Edwards. Producteur de musique, il a le cheveu (teint) blond platine, les ongles manucurés en noir et les diamants saillants aux oreilles. Il a la réputation d’être un coureur mais tant pis, « je suis amoureuse, pas aveugle » répond Cher aux grinchs qui lui veulent du bien. En tout cas, sur les photos, Monsieur prend bien soin de sa nouvieille girl friend : dans Closer, on voit Cher prendre toutes ses précautions pour descendre un trottoir, qu’il lui signale avec insistance. Il a raison, les hanches, c’est fragile, quand même !

Meghan Markle a profité des funérailles d’Elisabeth II pour inviter à Kate Middleton à participer à son podcast dédié aux femmes. Manque de tact ou roublardise ultime ? Si la future reine dit oui, elle sera soupçonnée d’approuver les positions de sa belle soeur, si elle dit non, elle sera accusée de ne pas accepter la main tendue. Bref, elle est coincée ! Et à en croire la colère de William en apprenant la nouvelle, le couple l’a tout de suite compris.

Kev Adams fait trop de bruit. Le comédien, fan de tennis, était venu soutenir son copain Stan Wawrinka, lors d’un tournoi à Paris et s’est fait recadrer par l’arbitre après avoir donné un peu trop de voix. « Derrière le joueur.. S’il vous plait, Monsieur ? Oui, vous en blanc. Merci ! » Une remarque adressée avec un large sourire, et acceptée tout pareil par l’intéressé, qui s’est caché dans l’épaule de son voisin. Ce sonore enthousiasme n’aura malheureusement pas aidé à la victoire. Son adversaire, le danois Holger Rune a remporté la compétition, en battant Novak Djokovic.

À Lire Aussi

Jenifer bat en retraite, Céline Dion sort de la sienne ; le passé de Poshtronne de Victoria Beckham émerge, les sculptures radicales de Brad Pitt et la vraie amoureuse de Johnny Depp aussi; Paris Hilton recrute une armée pour retrouver son chihuahua

Michel Polnareff maître es grosse tête, fait son nième retour. Interviewé par Paris Match l’auteur de « Lettre à France » n’a quitté ni ses légendaires lunettes blanches, ni son melon. «Je pense que je suis très très bon pianiste dans mon domaine », « une série basée sur ma vie est tout à fait envisageable »… Depuis les Etats-unis, il feint de ne pas se tenir au courant de l’actu française, rejette loin les questions qui fâchent et tacle Benjamin Biolay qui avait critiqué ses derniers concerts. « Biolay, je ne sais pas qui c’est. Lait bio ? Pas compris ». Je vous passe la blague graveleuse sur Hoshi, chanteuse homosexuelle qu’il aimerait « remettre dans le droit chemin » (« Il rit » nous précise l’hebdo, mais nous, bof). Et je vous laisse avec le choix de découvrir ou non l’album de reprises piano-voix qui sort le 18 novembre. Vous nous direz si c’est toujours dans les vieux pots qu’on fait les meilleurs soupes.

Charlène de Monaco voit la vie en rose : la princesse « radieuse » selon Point de Vue a arboré à New York (en plus de son mari qui n’en revient pas d’apparaitre encore une fois en public aux côtés de sa dame), un collier dont le centre est orné d’un diamant rare, une pierre rose baptisée Grace en hommage à sa belle-mère. Mai fidèle à son goût pour l’entre deux, on notera quand même la non mise en valeur absolue du bijou : porté sur une robe imprimée façon toile de maitre, il est invisible sur toutes les photos !

Et enfin, pour accompagner le crumble d’automne : Britney Spears annonce souffrir de lésions nerveuses après un passage forcé dans un hôpital psychiatrique qui provoquent l’engourdissement régulier de ses mains - et ce n’est peut-être pas tout, non ? A la Star’Ac comme dans la vraie vie, en 2022 : ce sont les profs qu’on remet en cause ! Pour Public plusieurs des coachs du télé-crochet seraient sur la sellette pour performance décevante. True, la fille de Khloé Kardashian a eu 4 ans et un collier en platine pavé de diamant, à 25.000 dollars, offert par son papa. Johnny Depp est à nouveau célib’ : son histoire avec l’avocate américaine Joelle Rich est déjà à ranger dans un tiroir.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco s’éclate en solo à Paris, Laeticia Hallyday s’y dé-Jalil-ise; Maïwenn pourrit l’ambiance, Johnny Depp, sur pied; Christophe Dechavanne s’hypo-découple, Marc Lavoine se slow-recouple; quand Dion est boss, appelez la Chiéline