EDF, déroute à la Française, faillite morale en Russie, bobards et PS au bord de l’implosion…

Revue de presse du 26 janvier.

La bataille des retraites : c’est la faute à Bruxelles …

Pour Marianne, aucun doute, si le gouvernement a engagé la réforme des retraites, c’est à cause des injonctions de Bruxelles : « dans un document de travail publié en juin 2021 les services de la commission rappellent combien le système des retraites français est coûteux et ajoute la réforme fera l'objet d'un suivi attentif. Autant de soins et de prévenance confinerait presque à une mise sous tutelle. » Et le mag de rappeler que c’était donnant-donnant : réforme des retraites contre plan de relance … Jordan Bardella pour qui cette bataille constitue « le premier crash test selon Marianne qui Marianne qui lui consacre un article, ne dit pas autre chose … Marianne ajoute que la réforme fera aussi le bonheur des assureurs… Ben oui , ceux qui en ont les moyens se constitueront un pécule ; le mag en profite pour donner un coup de patte à « la presse béni-oui-oui » ce que le magazine n'est pas évidemment.

Et après les retraites ?

Le Point fait écho à ceux qui se demandent quelle sera la prochaine réforme imaginée par Emmanuel Macron, « Dans les couloirs du gouvernement, on commence à s’inquiéter de la terra incognita qui se profile en termes de réformes, une fois la séquence de ce texte phare, présenté par l’exécutif comme la mère de toutes les batailles, passée. « Macron n’a rien dans le ciboulot comme idée pour l’après-retraites ! Il pense toujours qu’il va réussir à nous sortir un lapin de son chapeau, mais quand on lui demande ce qu’il veut faire de la France, il n’en sait rien », rouspète un proche…Le même conseiller soupire : « Il faut que le président donne un signe sur l’année 2025. Il ne faudrait pas qu’on pense que son quinquennat s’arrête après la réforme des retraites… ». Il faudrait tout de même rappeler que pour l’heure la bataille des retraites n’est pas gagnée …

Marianne dénonce le scandale des pharmacies vides, L’Obs la réforme des retraites, L’Express l’impact des réseaux sociaux sur les ados et VA les mensonges gouvernementaux; Le Maire agace l’Elysée, Borne & Ciotti roucoulent

L’« enquête sur une déroute française »

Apparemment le pire est passé : il ne devrait pas y avoir de coupures de courant à cause du manque d’électricité cet hiver grâce à la remise en marche des centrales en arrêt maintenance , mais les choses ne vont pas bien pour autant à EDF , « Une déroute française » pour l’Obs qui pose la question : « Peut-on encore sauver EDF ? » qui «vit dans la nostalgie de sa grandeur passée » mais serait aujourd’hui au bord du dépôt de bilan

Le mag donne la parole à l’ancien ministre François de Rugy qui a quitté la politique . « Tous les gouvernements des quinze dernières années sont coresponsables d’avoir aveuglé les Français en évitant de dire qu’il faudrait investir beaucoup pour garantir la pérennité de notre modèle énergétique », accuse François de Rugy …. Modèle énergétique incarné depuis 1946 par une seule entreprise, Electricité de France, à la tête d’un parc de 56 réacteurs nucléaires et de 427 centrales hydrauliques, qui fournissent plus de 80 % de notre électricité. Le retour au réel est brutal. Il a commencé voilà un an …. Première catastrophe : la chute vertigineuse de la production d’électricité nucléaire en raison de la découverte de corrosion sur les tuyaux d’une douzaine de centrales …Mais, dans le même temps, la guerre en Ukraine et l’envolée du prix du gaz, ainsi que de l’électricité qui lui est corrélé, sont venues ajouter aux malheurs de l’énergéticien tricolore. Pour limiter l’explosion des factures, le gouvernement a dû mettre en place un bouclier tarifaire limitant la hausse du tarif régulé de l’électricité – qui protège, directement ou indirectement, 85 à 90 % des ménages – et utiliser d’autres mécanismes de protection pour les entreprises, qu’il est allé financer, entre autres, en « puisant dans les caisses » de l’énergéticien, dénoncent les syndicats. De quelle manière ? En obligeant EDF à augmenter la part de son électricité vendue aux fournisseurs alternatifs – principalement Total Energies et Engie – à un tarif inférieur aux prix du marché et même à ses coûts de production. Effet de ciseaux mortifère : l’électricien estime le manque à gagner de cette mesure à 8,34 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter les 32 milliards de pertes liées à la baisse de la production nucléaire. Résultat : EDF serait aujourd’hui au bord du dépôt de bilan … » Le mag essaye de pointer les responsables, nombreux , le projet Hercule ( -le découpage en deux entités),imaginé par Emmanuel Macron alors à Bercy .. Ségolène Royal en prend également pour son grade, accusée de « double langage » au moment de « la transcription dans la loi de la promesse de campagne de François Hollande de réduire à 50 % la part du nucléaire dans la production électrique (le « mix énergétique »). D’où sort ce chiffre de 50 % ? « C’était à la fois pour obtenir un accord électoral avec les écolos, rappelle l’ancien directeur de la stratégie et de l’innovation d’EDF, Philippe Torrion, et pour faire comme les Allemands qui venaient de décider, après Fukushima, de sortir du nucléaire. », et le manque de prévoyance en général..Dans l’immédiat « Il faut éviter à tout prix que le conflit social embrase EDF ! Déjà en octobre, la direction avait dû lâcher du lest face aux grévistes des centrales nucléaires, qui ont obtenu une revalorisation des salaires de 9,47 % au total pour 2023… alors que, rappelons-le, les agents sont moins touchés que d’autres par l’inflation puisqu’ils ne paient quasiment pas leur électricité (0,5 centime d’euros le kilowattheure contre 13 centimes au tarif normal). On imagine déjà le prochain rapport de la Cour des Comptes qui fustigeait voilà trois ans « des rémunérations élevées et une série d’avantages, sans équivalent, dont bénéficient salariés et anciens salariés d’EDF largement déconnectés des performances de l’entreprise … »

PS : à suivre …

Les socialistes, plus divisés que jamais se réunissent en congrès ce week end à Marseille. Ambiance garantie après les déchirements consécutifs aux comptages et recomptages contestés par l’équipe de Nicolas Mayer-Rossignol concurrent du premier secrétaire sortant (- et théoriquement réélu), Olivier Faure. « Au PS, c’est une énorme surprise. Ce n’est pas la première fois qu’on se dispute violemment la victoire entre camarades. Mais d’ordinaire, un premier secrétaire sortant qui se représente est réélu plus ou moins confortablement. Pour beaucoup, Olivier Faure ne paie pas sa stratégie de l’union de la gauche, mais plutôt un certain isolement à la tête du parti et une trop grande proximité, réelle ou supposée, avec le chef de file de La France insoumise… Car, depuis des mois, les rivaux de Faure l’accusent d’avaler sans broncher les excès du tribun (NDLR ; Jean-Luc Mélenchon), : ses penchants prorusses, le tweet « La police tue », mais aussi la retraite à 60 ans, « une hérésie » selon Hélène Geoffroy. Sans compter tous ces articles de presse qui racontent la bromance d’Olivier et de Jean-Luc… « Ça, ça ne passe pas. Nos militants, ceux qui sont restés après toutes ces années, ne veulent pas que leur chef soit pote avec Mélenchon », lâche une ex-ministre. Beaucoup n’ont surtout pas digéré le deal conclu au printemps. … La réalité, c’est qu’ils nous ont dépecés, on a dû sacrifier 300 candidats. Tout ça se paie cash », relate le sénateur Kanner. Lors d’une prise de bec à l’Assemblée, Olivier Dussopt, ex-socialiste aujourd’hui ministre du Travail, a dit tout haut à Faure ce que ses rivaux pensent tout bas. « Vous vous êtes fait marcher dessus par Mélenchon. », décrypte l’Obs. Pour le Point, y a pas photo Olivier Faure a fait « un coup d’état » pour se maintenir en place .

L’hôpital est très malade …en Grande Bretagne aussi

« En Grande-Bretagne l’hôpital est en état de mort cérébrale », affirme l’Express.. Tout va mal : « le nombre de lits d’hopital a diminué de moitié en trente ans…il faut compter douze heures d’attente avant d’être pris en charge aux urgences …sept millions de malades attendent une opération chirurgicale … En Grande-Bretagne, le généraliste est l’unique point d’entrée du système de santé et de toute prise en charge médicale. Or il faut souvent plus d’un mois pour obtenir ce rendez-vous préalable »…et bien sûr, les généralistes ne veulent pas perdre cette prérogative … »La situation est telle que « là-bas on cite le système d’assurance sociale à l’allemande ou à la française, alliant un système d’assurance sociale à l’allemande ou à la française, alliant un financement provenant des contribuables, des employeurs et des assureurs privé. Si même la France est citée comme modèle », croit-on entendre soupirer l’auteur de l’article ..En France on s’interroge pour savoir si les infirmiers peuvent être des médecins-bis « (L’Obs)

Marine en Afrique

Le déplacement de Marine Le Pen au Sénégal a été très scruté par la presse. Les journalistes du Point notent que l’ancienne candidate du RN qui voulait « prendre le pouls de sa notoriété à l'étranger », a eu droit aux « salons d'honneur de l'aéroport militaire. Celui réservé aux chefs d'État, aux capitaines d'industrie ainsi qu'aux forces spéciales internationales en passe d'être déployées au Sahel….Au cours de ce séjour , la chef de file des députés RN a rencontré le président Macky Sall ( en catimini , disent ses détracteurs …),une rencontre obtenue grâce à Philippe Bohn, ex-Monsieur Afrique d'Airbus, ancien patron d'Air Sénégal et conseiller, jusque-là occulte, de la cheffe de file du RN. L’homme a droit à un portrait dans Marianne .Cependant « l'échange en tête à tête d'une heure, au cours duquel elle a pu redire son vœu qu'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU soit accordé au Sénégal, comme plaider pour un nouveau codéveloppement euro-africain, n'a fait l'objet d'aucune photo ni d'aucune communication de la part de la présidence ». Il n’en reste pas moins « pour Marine Le Pen, sa stature internationale est confirmée avec la rencontre d'un chef d'État supplémentaire. De ceux qu'elle n'aurait pas pu approcher il y a encore quelques années ».

En bref ...

Dans L'Express , l’économiste Robin Rivaton s'inquiète de la fabrication privée d'armes à feu en 3D « elles sont de plus en plus sophistiquées, mais ces pistolets échappent à tout contrôle et se répandent. Certes les armes à feu fantômes sont un problème connu, antérieur à l'impression 3D …. des amateurs étaient arrivés à en bricoler à partir de pièces détachées mais l'impression 3D menace de donner une tout autre ampleur à ce phénomène … ce sont désormais des armes automatiques de plusieurs coups de feu ; elles n'ont pas de numéro de série et les plans de production de ces pièces facilement disponibles en ligne et l'article peut être fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D grand public …

Documents classifiés

La découverte de documents classifiés au domicile de Joe Biden embarrasse les démocrate, note l’Express , pas tant parce qu’elle les prive d’un angle d’attaque contre Donald Trump ,mais parce qu’ « elle donne du grain à moudre aux démocrates qui aspirent à un changement de génération… Entre le ministre des Transports Pete Butigieg et le gouverneur de Californie Gavin Newsom , en passant par la vice-présidente Kamala Harris où le leader des démocrates à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries les candidats potentiels sont pléthores ….